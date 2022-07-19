Дмитрий Селюк: Как же лозунг «Своих не бросаем»? «Зенит» должен подписать Дзюбу на год

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассуждает о возможных вариантах для Дзюбы.

- Дзюба все еще без клуба, с Турцией не срослось. Тренируется с «Рубином». Тревожно за Артема.

- Со Слуцким у Дзюбы хорошие отношения, в «Рубине» он просто поддерживает форму. И, видимо, ждет ответа от каких-то клубов. Я Артему всегда симпатизировал, считаю, что и в свои почти 34 он принесет пользу любому российскому клубу, и без проблем может еще играть и играть.

- Но с Европой, как видим, не получилось. С турками явно были переговоры, но не договорились.

- Сейчас с Европой очень все сложно. У меня почти подписали одного игрока, но большие проблемы с визой. Посольства в России почти перестали выдавать рабочие визы. Даже выдача простой гостевой визы затягивается на два-три месяца. Поэтому клубу легче отказаться от такого футболиста.

- Но в Турцию виза не нужна, и, похоже, с турецкими клубами Дзюба просто по деньгам не договорился.

- Я не знаю про это ничего. Но в Турции трансферное окно открыто до 31 августа. Поэтому все еще может быть.

- На днях была информация, что Дзюба вел переговоры с «Сочи». Что-то не сложилось.

- Сейчас «Сочи» будет играть в такой футбол – они будут быстро выбегать в атаку. Дзюбе нужна команда, которая все время атакует, а он находится возле штрафной или в штрафной. А тут надо быстро бежать в атаку. Не для Дзюбы такой футбол.

- Не в первую же лигу ему идти?

- А почему нет? Артем человек азартный, выиграл в России все, а чемпионом ФНЛ не был. Вот и может помочь Казани вернуться в РПЛ. И получить в коллекцию еще один титул.

- Александр Медведев впервые откровенно высказался по Дзюбе. Не дословно, но суть такая: если б Дзюба немного пересмотрел свое отношение или свое поведение, мог бы и сейчас играть в «Зените».

- Сейчас сложная ситуация для российских футболистов с Европой, о чем я говорил выше. Есть же лозунг «Своих не бросаем»? Поэтому «Зенит» должен подписать Дзюбу на год, а там будет видно.