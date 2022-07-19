От Дани Алвеса до Пауло Дибалы. Звезды в поисках работы

ПАУЛО ДИБАЛА, Аргентина

Позиция: оттянутый нападающий

Возраст: 28 лет

Последний клуб: «Ювентус»

За семь лет в Турине аргентинец забил 115 мячей в 293 матчах и очень трогательно попрощался с главной командой своей карьеры. Сторонам ничего не мешалось продолжить сотрудничество, но довольно неожиданно контракт они продлевать не стали, хотя футболист, в отличие от многих в нашем списке, ничуть не выдохся и готов творить еще пять-шесть лет минимум.

Казалось, что с поиском нового клуба проблем у него не будет, но он неожиданно затянулся, хотя форвард просил не такую уж баснословную по нынешним меркам зарплату – около 6-7 млн евро. С кем только не велись переговоры. Писали и о «Реале», и о «Манчестер Юнайтед», и о «Челси», и об «Интере».

Нерадзурри до последнего считались фаворитами, но не потянули финансовую сторону сделки, так что новый сезон Дибала, вероятнее всего, начнет в «Роме». Переход продавил Жозе Моуринью уговоривший и игрока, и клубных боссов найти необходимое финансирование. Контракт должен быть подписан на три года.

ЛУИС СУАРЕС, Уругвай

Позиция: центральный нападающий

Возраст: 35 лет

Последний клуб: «Атлетико»

Удивительно, как неуважительно ведут себя с Суаресом топ-клубы на закате его карьеры. Два года назад Рональд Куман выкинул его из «Барселоны» в телефонном разговоре, «Атлетико», который уругваец привел к долгожданному чемпионству, не стал продлевать контракт, а все та же «Барса» предложила подождать до августа на случай, если не получится с Робертом Левандовским.

По-настоящему жаждали заполучить Суареса в «Ривер Плейт» (готовы были сделать его самым высокооплачиваемым футболистом в истории чемпионата Аргентины) и «Фенербахче» (6 млн в год), но он отказался.

Теперь его приоритетом считается «Милан», у которого уже есть возрастные форварды Оливье Живу и Златан Ибрагимович. Хотя есть и неожиданная альтернатива – «Монца» Сильвио Берлускони, выбравшаяся наконец из трясины низших лиг. В команде подбирается бодрый состав, в котором Суарес стал бы самым ярким бриллиантом. За согласие ему будут платить 4 млн в год. Луис раздумывает над предложением на базе «Барселоны», где тренируется вместе с Сеском Фабрегасом.

ИСКО, Испания

Позиция: атакующий полузащитник

Возраст: 30 лет

Последний клуб: «Реал»

Девять лет Иско пытался добиться признания на «Сантьяго Бернабеу», но так и не стал не только звездой, но даже важным игроком основы. Контракт истек, и Флорентино Перес решил его не продлевать. Да и сам футболист устал все время быть на вторых-третьих ролях.

Претендентов на полузащитника хватает – от «Севильи» и «Бетиса» (наставник зеленых Мануэль Пеллегрини и открыл хавбека в «Малаге») до «Ньюкасла» и «Ромы». В последнем случае суетится, как обычно, Моуринью, оставшийся без плеймейкера после ухода Генриха Мхитаряна в «Интер». Португалец работал с Иско в «Реале». Впрочем, фаворитом все-таки считается «Севилья», размахивающая гарантированной путевкой в Лигу чемпионов.

ДРИС МЕРТЕНС, Бельгия

Позиция: центральный нападающий

Возраст: 35 лет

Последний клуб: «Наполи»

Мертенс в «Наполи», напротив, все девять лет был кумиром болельщиков, но устал от того, что реально значимые титулы не удается притянуть ближе, чем на расстояние вытянутой руки. Понятно, что гегемония «Ювентуса» многих оставила без трофеев, но два Кубка Италии – не совсем то, чего жаждал бельгиец.

В июне единственным для него вариантом за пределами Неаполя называлась все та же «Рома», но с тех пор – тишина. Похоже, и сам Мертенс не знает, где продолжит карьеру.

ЭДИНСОН КАВАНИ, Уругвай

Позиция: центральный нападающий

Возраст: 35 лет

Последний клуб: «Манчестер Юнайтед»

Предшественник Мертенса в «Наполи». Кавани снял голубую футболку девять лет назад, после чего выступал за «ПСЖ» и «МЮ», но последние годы играет довольно мало. 2 тысячи минут в чемпионате он в последний раз пробивал аж в сезоне-2017/18 (28 голов в 32 матчах), после чего карьера постепенно шла на спад. В прошедшем сезоне АПЛ он забил два мяча за 763 минуты.

Предполагается, что новым клубом уругвайца станет «Вильярреал», который тренирует Унаи Эмери (вместе работали в Париже), но произойдет это только после того, как «подводники» избавятся от Пако Алькасера. Это вроде вопрос времени – испанец в ожидании перехода и даже тренируется отдельно от команды. И все же пока сделка на паузе.

ДИЕГО КОСТА, Испания

Позиция: центральный нападающий

Возраст: 33

Последний клуб: «Атлетико Минейро»

Бразилец с испанским паспортом, как и Суарес, взял с «Атлетико» золото сезона-2020/21, но больше формально – провел всего семь матчей и забил два мяча, а в остальное время только лечился от различных травм.

Прошлым летом Коста вернулся на родину, однако всего на полгода. В марте писали, что он близок к переходу в «Коринтианс», но сделка так и не состоялась. По всей видимости, все идет к тому, что если форвард не найдет летом новую команду, завершит карьеру.

МАРСЕЛО, Бразилия

Позиция: левый защитник

Возраст: 34 года

Последний клуб: «Реал»

Марсело – легенда «Реала». Он провел в клубе 15 (!) лет и собрал с ним уйму трофеев, в том числе шесть золотых медалей чемпионата Испании и пять кубков европейских чемпионов. Но последние пару лет бразилец выполнял в Мадриде роль Андрея Ещенко – стоял на бровке и подбадривал товарищей.

У защитника летом хватало предложений – от «Милана», «Марселя», «Вальядолида» (принадлежит «Зубастику» Роналдо) и все той же «Монцы», а сам он хотел завершить карьеру в США. Правда, за океаном его не особо ждут. Многих не устроило соотношение «форма игрока – финансовые запросы». Так что есть надежда, что мы еще увидим Марсело в Европе.

СЕСК ФАБРЕГАС, Испания

Позиция: центральный полузащитник

Возраст: 35 лет

Последний клуб: «Монако»

Выдающаяся карьера воспитанника академии «Ла Масия» подходит к завершению. В «Арсенале», «Барселоне», «Челси» и «Монако» о нем будут вспоминать с ностальгией, но в последний раз по-настоящему важным игроком он был в Лондоне в сезоне-2017/18 (32 матча – 2+4). С тех пор партнер Александра Головина ни разу не набил в чемпионате и тысячи минут, а в прошедшем во всех турнирах всего пять раз появился на поле. Говорят, подпишет двухлетний контракт с «Комо» из серии B.

ХУАН МАТА, Испания

Позиция: атакующий полузащитник

Возраст: 34 года

Последний клуб: «Манчестер Юнайтед»

Как и Кавани, Мата состарился и перестал представлять интерес для «Юнайтед», за который выступал с 2014 года (51+47 в 285 матчах). В начале июня он попрощался с командой и болельщиками трогательным благодарственным роликом, в котором показал лучшие моменты на поле и за его пределами.

Новостей о его будущем не слышно. Разве что бывший игрок «Вест Хэма» Фрэнк МакАвенни рекомендует присмотреться к Мате «Лидсу».

ДАНИ АЛВЕС, Бразилия

Позиция: правый защитник

Возраст: 39 лет

Последний клуб: «Барселона»

Самому титулованному футболисту мира год назад уже удалось невозможное – в 38 лет вернуться в «Барселону», за что он получил сущие копейки. Алвес помог команде в раздевалке и на поле (1+3 в 14 матчах) и заново окунулся в незабываемую атмосферу футбола элитного уровня, но каталонцам надо идти дальше, поэтому летом стороны вновь разошлись. Говорят, на игрока выходил «Атлетико Паранаэнсе», но его уже трудно вернуть на поле – Алвес наигрался и готов перевернуть эту страницу.