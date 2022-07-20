Саламыч, только победа! - Сегодня «Ференцварош» Черчесова принимает в Лиге чемпионов «Слован»

НАДЕЖДА НА ТРАОРЕ И ФАНАТОВ

В первом раунде чемпион Венгрии сыграл с казахстанским «Тоболом» в Кустанае вничью 0:0. Болельщики «Ференцвароша» немного напряглись, но напрасно - уже через неделю команда Черчесова разгромила чемпиона Казахстана в Будапеште - 5:1. Интересно, что чемпионат Казахстана в разгаре – играется по системе весна-осень, для «Ференцвароша» это были первые официальные матчи в новом сезоне. Черчесов только недавно привез команду со сборов в Австрии.

Очень полезно сыграл новичок хозяев Адама Траоре. Это не тот Адама Траоре, который зимой на правах аренды перешел из «Вулверхэмтона» в «Барселону» и который играл за сборную Испании на Евро-2020. А его полный тезка из тираспольского «Шерифа», который засветился в прошлой Лиге чемпионов, где забивал «Интеру» и «Шахтеру». «Ференцварош» заплатил за африканца 1,5 млн евро – серьезные деньги для венгерского футбола. Оба Траоре рождены в Мали, только у более именитого есть гражданство Испании.

Возвращаясь к матчу с «Тоболом», Траоре сделал победный задел очень быстро: забил на 4-й минуте, потом на 17-й. А затем отдал голевую. Если будет продолжать в том же духе, надолго в Будапеште не задержится. Но чтобы еще больше засветиться, «Ференцварошу» нужно выйти в групповой этап. Фанаты «зеленых» были в восторге от этой победы, а Траоре стал их любимцем.

Во втором раунде Черчесова ждет более серьезный соперник – братиславский «Слован». Словаки дома не смогли обыграть чемпиона Грузии «Динамо» из Батуми – 0:0. Но зато вырвали победу в Батуми - 2:1. Матч получился крайне драматичным для хозяев. Все голы были забиты в добавленное время. Причем открыли счет грузины – Зурико Давиташвили ворвался в штрафную под небольшим углом и мощно пробил в ближний угол. Так счет был открыт только на 104-й минуте. Тигран Барсегян на 115-й счет сравнял - помог рикошет от защитника.

Драма разыгралась на 123-й (!) минуте. Владимир Вайсс подавал угловой, но заметил, что вратарь «Динамо» Купатадзе вышел из ворот на 4-5 метров. И просто закрутил мяч в ворота прямым ударом от флажка. Купатадзе бросился назад, пытался в броске мяч отбить, но лишь коснулся его. Серьезная ошибка.

Что сказать по поводу «Слована». Все мы видели сборную Словакии – упорная, боевая, но без ярких звезд команда. «Слован» ее копия, а самый известный в составе Владимир Вайсс-младший, которому уже 32 года. Он же капитан. Его папа Владимир Вайсс-старший, хорошо известный в России, является главным тренером.

«НАДО БОЛЕТЬ ЗА ВСЕХ НАШИХ»

Понятно, насколько велико для российского специалиста значение Лиги чемпионов. Черчесов только зимой возглавил «Ференцварош», и сразу сделал его чемпионом Венгрии и выиграл Кубок страны. Это второй дубль в тренерской карьере Саламыча - в 2016-м он выиграл чемпионат и Кубок Польши с «Легией». Но чемпионат Венгрии для местного суперклуба – одно, а Лига чемпионов – совсем другое.

- Хочется пожелать Черчесову победы над «Слованом», - говорит футбольный агент Дмитрий Селюк. – Потому что дома нужно обязательно побеждать, ответный матч в Братиславе будет сложным. Голов много не будет, «Слован» станет сушить игру. И еще, подоплека у этой встречи интересная: встречаются две команды, руководимые тренерами, поработавшим в российском чемпионате. В общем, Черчесову только победы, нужно поддерживать всех наших, работающих за границей.

Добавить к словам Селюка нечего – Саламычу победы и очень желательно покрупнее! Хотя бы в два мяча, «Слован» не отличается результативностью. Тогда в Братиславе можно будет чувствовать себя поспокойнее.

АНОНС

Матч 2-го этапа Лиги чемпионов «Ференцварош» - «Слован» пройдет сегодня на «Гроупама Арене» в Будапеште. Начало в 21.00.