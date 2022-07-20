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«Сталин! Сталин!» – скандировал стадион в Тампере. К 70-летию камбэка советских футболистов на ОИ

В 1/8 финала первой для советских спортсменов Олимпиады наша футбольная сборная отыграла четыре мяча у югославов (5:5), однако в повторном матче уступила 1:3. Козлом отпущения сделали ЦДСА – в августе 1952-го чемпионскую команду лейтенантов расформировали. На целых два года
«Сталин! Сталин!» – скандировал стадион в Тампере. К 70-летию камбэка советских футболистов на ОИ
20 июля 2022 16:10
автор: Владислав Домрачев
автор фото: cskanews.com

Хотя в составе той сборной числилось всего пять московских армейцев, а на поле выходили четверо – защитники Анатолий Башашкин и Юрий Нырков, хавбек Александр Петров, форвард Валентин Николаев (впоследствии тренер ЦСКА, завоевавшего в 1970-м золотые медали). Возглавлял команду наставник ЦДСА Борис Аркадьев. Лидер атак сборной Всеволод Бобров уже выступал за ВВС.

В предварительном раунде советская сборная в дополнительное время сломила сопротивление болгар – 2:1. Волевую победу принесли Бобров и московский динамовец Василий Трофимов.

20 июля в Тампере на стадионе «Ратина» (вмещал 20 тысяч) наши схлестнулись с идеологическим соперником-врагом – Югославией. Балканскую страну возглавлял Иосип Броз Тито, ставший заклятым врагом Иосифа Сталина за уклонение от советского политического курса. Наши газеты выставляли Тито «лакеем американского империализма», «иудой». Проиграть югославом даже на спортивной арене было смерти подобно. Хотя их сборная считалась одной из сильнейших в мир советская же - делала первые шаги на международной арене.

Перед игрой просветительскую беседу с футболистами провела группа ответственных товарищей во главе с секретарем ЦК ВЛКСМ Александром Шелепиным, которого впоследствии называли «железным Шуриком» (он стал одним из организаторов заговора против Никиты Хрущёва и претендовал на роль руководителя партии и государства).

Груз ответственности повис на плечах подопечных Аркадьева. Соперники хорошо изучили нашу команду, в которой на поле вышли не залечившие травмы Константин Бесков, Николаев и ее капитан Бобров.

После первого тайма наши безнадежно «горели» 0:3, в перерыве в раздевалке стояла гнетущая тишина. Только Бобров пробовал утешить прослезившегося вратаря Леонида Иванова из ленинградского «Зенита». Наш футбольный босс Валентин Гранаткин прервал гробовое молчание: «Ребята, еще не вечер! Не могут же они играть все время в таком темпе, не роботы ведь они».

На 47-й минуте «юги» забили четвертый мяч, на 52-й Бобров размочил счет. Но вскоре разрыв опять увеличился до четырех голов. Трибуны ревели: «Тито! Тито!»

А потом всё перевернулось на 180 градусов. За четверть часа! Началось что-то невообразимое. Наши достали из себя какой-то потаенный ресурс.

Сигналом к перевороту послужил гол Трофимова. Подсевшие соперники запаниковали.

Бобров забивает дважды подряд и оформляет хет-трик. А ничью приносит московский армеец Петров, головой вколотив мяч в сетку после углового перед самым финальным свистком (впрочем, таковым не ставшим). В те времена было непринято что-то добавлять к 45 минутам тайма. И когда Бесков неожиданно вызвался исполнить корнер, оставалось каких-то 20 секунд. Он успел подать, а Петров – забить.

Трибуны к тому времени «переобулись» и страстно скандировали: «Сталин! Сталин!»

В дополнительные полчаса удача повернулась к балканцам, а точнее – отвернулась от советской команды. Минимум дважды мяч должен был побывать в сетке югославов, но удар Николаева парировал вратарь, а Бесков угодил в штангу.

Очевидцы утверждают, что несмотря на политическую подоплеку, соперники вели себя исключительно корректно.

Через день на том же стадионе югославы одержали волевую победу 3:1. Быстрый успех Боброва (на 6-й минуте) не помог советской команде. Победный гол был забит с «левого» пенальти за игру рукой, хотя мяч угодил в грудь Башакина. Отыграться не удалось – не хватило «горючего».

В СССР поражение от идеологического врага назвали политическим преступлением, были уничтожены все фото- и кинодокументы с того матча. Остались лишь кадры с сербского ТВ.

18 августа ЦДСА как базовый клуб сборной (что не соответствовало действительности), сняли с турнира и расформировали. А чуть раньше, по горячим следам олимпийского поражения, несколько игроков сборной и ее тренер Аркадьев были лишены звания заслуженного мастера спорта. Многие считают, что инициатором этой казни выступил могущественный Лаврентий Берия, курировавший «Динамо». Но вряд ли он это сделал без личного одобрения вождя всех народов.

Команда Аркадьева, четырехкратный чемпион страны, успела стартовать в чемпионате страны с трех побед (над московским и тбилисским «Динамо» 1:0 и 3:2, куйбышевскими «Крыльями Советов» 4:2). Свято место пусто не бывает, в отсутствие ЦДСА лидерством в отечественном чемпионате завладел «Спартак».

И как знать, сколько бы звездочек ныне красовались бы на форме красно-белых, если бы не гибель великолепной команды лейтенантов, законодателя футбольной моды в послевоенные годы.

источник: «Советский спорт»
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«Сталин! Сталин!» – скандировал стадион в Тампере. К 70-летию камбэка советских футболистов на ОИ
«Сталин! Сталин!» – скандировал стадион в Тампере. К 70-летию камбэка советских футболистов на ОИ
В 1/8 финала первой для советских спортсменов Олимпиады наша футбольная сборная отыграла четыре мяча у югославов (5:5), однако в повторном матче уступила 1:3. Козлом отпущения сделали ЦДСА – в августе 1952-го чемпионскую команду лейтенантов расформировали. На целых два года
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