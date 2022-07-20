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Голы и бомбы. Как устроен футбол на Донбассе

40-летние нигерийцы, стадионы, пострадавшие от снарядов, и членство в непризнанной Федерации вместе с цыганами, Пенджабом и Занзибаром…
Голы и бомбы. Как устроен футбол на Донбассе
20 июля 2022 20:16
автор: Михаил Боков

Партнерское издание «Плеймейкер» решило рассказать о том, что сегодня представляет собой футбол в Донецкой и Луганской республиках.

О том, что команды народных республик могут присоединиться к российскому чемпионату, сообщил на днях министр спорта РФ Олег Матыцин. Он, впрочем, не уточнил, о каких лигах идет речь. Скорее всего, пока о низших, потому что тянуть на равных с РПЛ и даже ФНЛ представители ЛНР и ДНР явно не готовы.

Все упирается в регламенты и позиции международных федераций ФИФА и УЕФА. Но задача РФС принимать решение в каждом конкретном случае, заявил Матыцин в интервью ИТАР-ТАСС.

По мнению экспертов, «согласия ФИФА и УЕФА ждать сегодня не стоит». Отношения с ними и без того напряжены: все российские команды отстранены от участия в международных турнирах. Вопрос в том, готовы ли спортивные чиновники идти на обострение. С одной стороны, все надеются на то, что Россия рано или поздно вернется на международную арену, а включение команд ДНР и ЛНР в структуру нашего футбола может этот процесс отсрочить. С другой министр спорта называет участие команд с востока Украины «актуальной государственной задачей».

Спорт границ не знает, сказал Матыцин.

СПАРРИНГ-ПАРТНЕР – АБХАЗИЯ

Пока вопрос о присоединении к чемпионату России не решен, в ДНР, ЛНР, Крыму, Абхазии, Мелитополе и Херсоне договариваются о проведении отдельного объединенного чемпионата. Стороны обсуждают возможность подобного турнира. Но его старт будет отложен, по словам участников переговоров, «до тех пор, пока на всех территориях не станет безопасно».

А пока сборные республик проводят между собой товарищеские матчи. Сборная ДНР по футболу была создана в 2015 году вслед за появлением в республике футбольного союза. Его президентом стал Игорь Петров, в прошлом выступавший за донецкие «Шахтер» и «Металлург». Звание «почетного президента» присвоили Денису Пушилину, главе ДНР. В том же году сборную создали и в ЛНР хотя футбольный союз появился в Луганске еще в 2014-м.

Первым соперником для сборных ДНР и ЛНР стала Абхазия. Она приняла команды народных республик весной 2015-го на стадионе в Сухуми и последовательно обыграла и тех, и других со счетом 1:0. А в августе того же года ДНР и ЛНР впервые сыграли между собой в Донецке на стадионе «Металлург». Победа досталась хозяевам поля 4:1. Но уже в сентябре в Луганске сборная ЛНР взяла реванш 3:1.

В соперниках ДНР и ЛНР уже успели побывать Южная Осетия (в сентябре 2019-го луганцы уступили в Цхинвали 0:2) и, к примеру, клуб «Кызылташ» из крымского Бахчисарая (в феврале 2020-го он победил ДНРовцев 1:0).

Сборные двух «украинских» республик (как и двух «грузинских» - Абхазии и Южной Осетии) состоят в ConIFA. Эта федерация объединяет футбольные команды непризнанных или частично признанных государств, различных автономий и этнических групп. ConIFA была создана в 2013 году. Штаб-квартира федерации находится в Лулео на севере Швеции. В ее состав входят более 60 различных сборных. В их числе, например, Арамейская Сирия и Тибет, команды цыган и уйгуров, графства Ницца, Закарпатья и Приднестровья.

Раз в два года ConIFA проводит Кубки мира и Европы. Так, в 2016 году мировое золото завоевала сборная Абхазии, победив в финале по пенальти соперников из Пенджаба. В 2019-м для участия в чемпионате Европы в Нагорном Карабахе отобрали команду ДНР. Однако в последний момент она от участия отказалась.

ВОЗРАСТ НЕ ПОМЕХА

Большинство игроков сборной ДНР выступают в региональном чемпионате за донецкий клуб «Победа». В их числе – 39-летний полузащитник Артем Бессалов, прошедший Вторую Лигу Украины («Гелиос» и «Николаев»), и 38-летний защитник Артем Евланов, поигравший в чемпионате Армении за «Бананц». Есть в «Победе» и легионеры нигерийцы Перес Самуэль Агонга (32 года, играл в Китае и Армении) и Патрик Умомо Агбо (40 лет, прошел лиги Узбекистана, Армении и Украины).

В сборной ЛНР большинство представляют луганские «Спартак» и «Далевец». Вратарь Андрей Комарицкий в прошлом выступал за «Сталь» из Алчевска, которая в 2013 году отказалась от путевки в Украинскую Премьер-Лигу из-за проблем со стадионом. Команду ЛНР можно назвать возрастной. В составе сразу восемь футболистов старше 40.

ГЛАВНАЯ АРЕНА – СТАДИОН ИМЕНИ ЛЕНИНА

С 2015 года в обеих республиках проводятся местные чемпионаты. Главная футбольная арена в ЛНР стадион имени Ленина в Луганске. А вот «Авангард», который в прошлом был домашним полем для «Зари» в УПЛ, пока непригоден для проведения больших матчей из-за нанесенных боевыми действиями повреждений. Впрочем, иногда здесь играют воспитанники спортивных школ.

Гордость донецкого спорта «Донбасс-Арена», где ранее базировался «Шахтер» тоже простаивает без футбола. Последний матч здесь был сыгран в мае 2014 года. После этого стадион вместимостью 52 тысячи зрителей получил серьезные «увечия».

Надо понимать, что стадион громадный комплекс, который восемь лет простаивал, напоминает журналист из ДНР Олег Антипов. Как сейчас под нагрузкой поведет себя конструкция, если попробовать вернуть на трибуны болельщиков, никто не знает.

Клубы УПЛ, которые базировались в Донецке и Луганске, с началом военного конфликта переехали в города, подконтрольные Украине. Домашним полем донецкого «Шахтера» стал спорткомплекс «Олимпийский» в Киеве, а до этого черно-оранжевые проводили домашние матчи во Львове и Харькове. В свою очередь, «Заря» из Луганска переместилась в Запорожье, на местную «Славутич-Арену». Наконец, донецкий «Металлург» в 2015-м попытался объединиться со «Сталью» из Днепродзержинска. Однако этого не произошло: позже «Металлург» объявил о банкротстве.

Добавим, что чемпионат Украины после 24 февраля 2022 года был прерван. Не играли в футбол и в ДНР с ЛНР…

источник: «Советский спорт»
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