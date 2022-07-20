Голы и бомбы. Как устроен футбол на Донбассе

Партнерское издание «Плеймейкер» решило рассказать о том, что сегодня представляет собой футбол в Донецкой и Луганской республиках.

О том, что команды народных республик могут присоединиться к российскому чемпионату, сообщил на днях министр спорта РФ Олег Матыцин. Он, впрочем, не уточнил, о каких лигах идет речь. Скорее всего, пока о низших, потому что тянуть на равных с РПЛ и даже ФНЛ представители ЛНР и ДНР явно не готовы.

– Все упирается в регламенты и позиции международных федераций – ФИФА и УЕФА. Но задача РФС принимать решение в каждом конкретном случае, – заявил Матыцин в интервью ИТАР-ТАСС.

По мнению экспертов, «согласия ФИФА и УЕФА ждать сегодня не стоит». Отношения с ними и без того напряжены: все российские команды отстранены от участия в международных турнирах. Вопрос в том, готовы ли спортивные чиновники идти на обострение. С одной стороны, все надеются на то, что Россия рано или поздно вернется на международную арену, а включение команд ДНР и ЛНР в структуру нашего футбола может этот процесс отсрочить. С другой – министр спорта называет участие команд с востока Украины «актуальной государственной задачей».

– Спорт границ не знает, – сказал Матыцин.

СПАРРИНГ-ПАРТНЕР – АБХАЗИЯ

Пока вопрос о присоединении к чемпионату России не решен, в ДНР, ЛНР, Крыму, Абхазии, Мелитополе и Херсоне договариваются о проведении отдельного объединенного чемпионата. Стороны обсуждают возможность подобного турнира. Но его старт будет отложен, по словам участников переговоров, «до тех пор, пока на всех территориях не станет безопасно».

А пока сборные республик проводят между собой товарищеские матчи. Сборная ДНР по футболу была создана в 2015 году – вслед за появлением в республике футбольного союза. Его президентом стал Игорь Петров, в прошлом выступавший за донецкие «Шахтер» и «Металлург». Звание «почетного президента» присвоили Денису Пушилину, главе ДНР. В том же году сборную создали и в ЛНР – хотя футбольный союз появился в Луганске еще в 2014-м.

Первым соперником для сборных ДНР и ЛНР стала Абхазия. Она приняла команды народных республик весной 2015-го на стадионе в Сухуми и последовательно обыграла и тех, и других со счетом 1:0. А в августе того же года ДНР и ЛНР впервые сыграли между собой в Донецке на стадионе «Металлург». Победа досталась хозяевам поля – 4:1. Но уже в сентябре в Луганске сборная ЛНР взяла реванш – 3:1.

В соперниках ДНР и ЛНР уже успели побывать Южная Осетия (в сентябре 2019-го луганцы уступили в Цхинвали 0:2) и, к примеру, клуб «Кызылташ» из крымского Бахчисарая (в феврале 2020-го он победил ДНРовцев 1:0).

Сборные двух «украинских» республик (как и двух «грузинских» - Абхазии и Южной Осетии) состоят в ConIFA. Эта федерация объединяет футбольные команды непризнанных или частично признанных государств, различных автономий и этнических групп. ConIFA была создана в 2013 году. Штаб-квартира федерации находится в Лулео на севере Швеции. В ее состав входят более 60 различных сборных. В их числе, например, Арамейская Сирия и Тибет, команды цыган и уйгуров, графства Ницца, Закарпатья и Приднестровья.

Раз в два года ConIFA проводит Кубки мира и Европы. Так, в 2016 году мировое золото завоевала сборная Абхазии, победив в финале по пенальти соперников из Пенджаба. В 2019-м для участия в чемпионате Европы в Нагорном Карабахе отобрали команду ДНР. Однако в последний момент она от участия отказалась.

ВОЗРАСТ НЕ ПОМЕХА

Большинство игроков сборной ДНР выступают в региональном чемпионате за донецкий клуб «Победа». В их числе – 39-летний полузащитник Артем Бессалов, прошедший Вторую Лигу Украины («Гелиос» и «Николаев»), и 38-летний защитник Артем Евланов, поигравший в чемпионате Армении за «Бананц». Есть в «Победе» и легионеры – нигерийцы Перес Самуэль Агонга (32 года, играл в Китае и Армении) и Патрик Умомо Агбо (40 лет, прошел лиги Узбекистана, Армении и Украины).

В сборной ЛНР большинство представляют луганские «Спартак» и «Далевец». Вратарь Андрей Комарицкий в прошлом выступал за «Сталь» из Алчевска, которая в 2013 году отказалась от путевки в Украинскую Премьер-Лигу из-за проблем со стадионом. Команду ЛНР можно назвать возрастной. В составе сразу восемь футболистов старше 40.

ГЛАВНАЯ АРЕНА – СТАДИОН ИМЕНИ ЛЕНИНА

С 2015 года в обеих республиках проводятся местные чемпионаты. Главная футбольная арена в ЛНР – стадион имени Ленина в Луганске. А вот «Авангард», который в прошлом был домашним полем для «Зари» в УПЛ, пока непригоден для проведения больших матчей из-за нанесенных боевыми действиями повреждений. Впрочем, иногда здесь играют воспитанники спортивных школ.

Гордость донецкого спорта – «Донбасс-Арена», где ранее базировался «Шахтер» – тоже простаивает без футбола. Последний матч здесь был сыгран в мае 2014 года. После этого стадион вместимостью 52 тысячи зрителей получил серьезные «увечия».

– Надо понимать, что стадион – громадный комплекс, который восемь лет простаивал, – напоминает журналист из ДНР Олег Антипов. – Как сейчас под нагрузкой поведет себя конструкция, если попробовать вернуть на трибуны болельщиков, никто не знает.

Клубы УПЛ, которые базировались в Донецке и Луганске, с началом военного конфликта переехали в города, подконтрольные Украине. Домашним полем донецкого «Шахтера» стал спорткомплекс «Олимпийский» в Киеве, а до этого черно-оранжевые проводили домашние матчи во Львове и Харькове. В свою очередь, «Заря» из Луганска переместилась в Запорожье, на местную «Славутич-Арену». Наконец, донецкий «Металлург» в 2015-м попытался объединиться со «Сталью» из Днепродзержинска. Однако этого не произошло: позже «Металлург» объявил о банкротстве.

Добавим, что чемпионат Украины после 24 февраля 2022 года был прерван. Не играли в футбол и в ДНР с ЛНР…