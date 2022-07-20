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Россия – страна договорняков

Россия периодически попадает в десятку стран с самым высоким количеством договорных матчей в футбольном чемпионате — таковы данные итальянского агентства Sportradar.
Россия – страна договорняков
20 июля 2022 20:41
автор: Михаил Боков
автор фото: «Плеймейкер»

Недавняя история: в Африке команды забили 186 голов на двоих! Во второй лиге Сьерра-Леоне прямые конкуренты за путевки в высший дивизион выиграли свои матчи заключительного тура со счетами 91:1 и 95:0! Наше партнерское издание «Плеймейкер» разбирает этот случай и вспоминает другие примеры «договорняков» в футболе.

КОСМИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ

186 голов за два матча! Именно столько в сумме «накидали» своим соперникам клубы «Галф» и «Кахула Рейнджерс», выступающие во втором футбольном дивизионе Сьерра-Леоне. Интересно, что после первых таймов они обыгрывали оппонентов 7:1 и 2:0. Но после перерыва зрители увидели космическую результативность. В итоге «Галф» разгромил «Кокиму Ливан» со счетом 91:1, а «Кахула Рейенджерс» — «Лумбенбу Юнайтед» с результатом 95:0.

Разумеется, футбольная федерация Сьерра-Леоне заподозрила все четыре команды и судей в «договорняках» и начала расследование. «Подобная постыдная ситуация не может остаться безнаказанной. Мы не собираемся стоять в стороне. Виновные понесут ответственность и почувствуют на себе всю силу закона», — заявил глава федерации футбола Сьерра-Леоне Томас Дэдди Брима.

Фото: «Плеймейкер»

Результаты матчей уже аннулировали. А астрономические цифры объяснялись очень просто: «Галф» и «Кахула» имели поровну очков. Поэтому стремились опередить друг друга по разности забитых и пропущенных мячей. Вот и устроили такие «перегонки», отвечая на каждый гол конкурента в параллельном матче своим голом. Но теперь ни тем, ни другим выход в высший дивизион не светит. По крайней мере, до окончания расследования, которое не сулит клубам-махинаторам ничего хорошего…

СКАНДАЛ ВЕЛИКОЙ ПЯТНИЦЫ

Проблема договорных матчей преследует мировой футбол с первых лет его существования. В заговоры оказываются вовлечены боссы клубов, судьи и сами игроки. Еще в 1915 году крупный скандал грянул в Англии, после победы «Манчестер Юнайтед» над «Ливерпулем» со счетом 2:0.

«Зрителям, судьям и наблюдателям от лиги было очевидно, что игроки «Ливерпуля» ведут себя на поле слишком расслабленно. Они часто теряли мяч и избегали борьбы. Окончательно подозрение в сговоре укрепил не реализованный «Манчестером» пенальти. Хавбек Патрик О’Коннелл пробил мимо ворот — и рассмеялся, будто был уверен, что команда все равно забьет еще», — писал британский спортивный журналист Стив Бартрам.

Позже выяснилось, что предварительный сговор действительно имел место. В него оказались вовлечены как минимум семь игроков обеих команд — все они сделали крупные ставки на исход игры. Победа была нужна «Манчестеру», чтобы не вылететь в низший дивизион. Футболисты этой команды и выступили инициаторами «договорняка», встретившись с соперниками в одном из пабов и уговорив их на сдачу.

Заговор раскрыли не в последнюю очередь благодаря свидетельским показаниям Фрэда Пэгнема — нападающего «Ливерпуля». По его словам, за «слив» игры ему предложили вознаграждение в размере 3 фунтов, однако он отказался. Пэгнем пообещал сыграть в полную силу. После одного из его ударов мяч попал в перекладину ворот «Манчестера». Пэгнем заявил, что в тот момент одноклубники-заговорщики «осыпали его угрозами и упреками». При этом некоторые участники матча вообще не знали о сговоре. Игрок «Манчестера» Билли Мередит в ходе следствия утверждал, что стал подозревать неладное, когда понял, что ему никто не пасует…

Они были осуждены, но потом реабилитированы / Фото: «Плеймейкер»

В Британии до сих пор называют тот матч «скандалом Великой Пятницы» — из-за того, что клубы играли в пятницу Страстной Недели. Все семь игроков, устроившие «договорняк», получили пожизненные дисквалификации. Впрочем, четыре года спустя многие из них вернулись на поле. Футбольная ассоциация Англии объявила, что футболисты смогут смыть позор, если пойдут добровольцами в армию и примут участие в Первой Мировой войне. Согласились шестеро из семи. Сэнди Тернбулл, игрок «Манчестера», был убит в боях в 1917 году. Еще один футболист клуба, Артур Уолли, получил серьезное ранение.

ИТАЛЬЯНСКИЕ СТРАСТИ

Итальянский футбол всегда славился связями с мафией, подкупами и подпольным тотализатором. В 1980 году в организации договорных матчей заподозрили сразу шесть клубов Серии А — «Милан», «Наполи», «Лацио», «Перуджу», «Болонью» и «Авеллино». Информацию о регулярных «сливах» игр полиции передали два перекупщика билетов — Альваро Тринка и Массимо Кручиани. Они сообщили, что футболисты получают в обмен на намеренный проигрыш денежные вознаграждения или дорогие подарки — как правило, машины. В результате расследования, «Милан» и «Лацио» отправили в Серию В. Президента «Милана» Феличе Коломбо пожизненно отстранили от управления клубом. Двадцать игроков — в их числе, главная звезда итальянского футбола тех лет Паоло Росси — получили сроки дисквалификации от четырех месяцев до шести лет.

Скандалы преследовали итальянский футбол и в последующие годы. В 2006-м местные СМИ опубликовали запись переговоров президента «Ювентуса» с членами судейской коллегии: тот настаивал на назначении конкретных судей на определенные матчи. В ходе следствия выяснилось, что в подобные махинации было вовлечено также руководство «Милана», «Лацио» и «Фиорентины», а общий счет договорных матчей в 2004-2006 годах исчисляется десятками.

«Ювентус» наказали строже остальных. Команду лишили скудетто, отстранили от участия в Лиге чемпионов и отправили в Серию С1. «Милан», «Лацио» и «Фиорентину» перевели в Серию В. Вдобавок, «Лацио» отстранили от участия в Кубке УЕФА. Последовали увольнения и в Федерации футбола Италии. Президент Франко Карраро и вице-президент Инноченцо Маццини подали в отставку.

«ЧТОБЫ НЕ СПАЛИЛИ»

Россия периодически попадает в десятку стран с самым высоким количеством договорных матчей в футбольном чемпионате — таковы данные итальянского агентства Sportradar. Похожая ситуация и в украинском чемпионате: в 2018 году полиция провела расследование, в результате которого нашла доказательства причастности к «договорнякам» 35 из 52 профессиональных клубов.

В 2013 году в РПЛ заподозрили сговор в матче между «Амкаром» и «Анжи». Договорной характер матча увидели букмекеры, которые зафиксировали целый ряд крупных ставок на исход с максимально выгодным коэффициентом. В РПЛ создали специальный комитет для расследования. Однако вскоре его распустили: дело осталось незавершенным, никто не был наказан.

А осенью 2021-го в Воронеже открылся первый судебный процесс по делу о «договорняке». Речь идет о матче между «Черноморцем» и «Чайкой», который состоялся летом 2019-го в рамках первенства ПФЛ. На скамье подсудимых оказались тренер и шесть футболистов «Черноморца» — они согласились проиграть матч за полмиллиона рублей. «В разных регионах страны на этот матч были сделаны ставки на общую сумму 60 млн руб. Все они сыграли. Выплаты букмекеров составили более 350 млн руб. Это и вызвало подозрения у правоохранительных органов»,— рассказывал источник в полиции изданию «Коммерсантъ».

«Тут такой цирк. После игры мы начали все , вы сдаете, это, всех разняли. А потом пацаны начали общаться и говорят: , че вы начинаете заводиться, мы бы все попилили, мы просто не хотели всем говорить, чтобы не было так палевно, а то вы бы улыбались после игры и нас бы спалили», — анонимно рассказывал изданию «Спорт-Экспресс» футболист «Черноморца»…

Фото: «Плеймейкер»

Процесс завершился в феврале 2022 года. Подсудимые получили штрафы от 290 000 до 400 000 рублей.

источник: «Советский спорт»
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