А как же космос, Стас? «Ференцварош» проиграл дома «Словану» и может вылететь из Лиги чемпионов

В России многие с интересом следят за работой единственного нашего тренера Станислава Черчесова в Венгрии. Российских специалистов в Европе никогда особо не жаловали, а в нынешней ситуации Черчесов вообще наш единственный полпред за границами России. Станислав Саламович своей работой, своим присутствием на скамейке самого именитого венгерского клуба напоминает Европе, что Россия еще не вычеркнута из мирового спорта.

Черчесов только зимой возглавил «Ференцварош», и сразу сделал его чемпионом Венгрии и выиграл Кубок страны. Это второй дубль в тренерской карьере Саламыча – в 2016-м он выиграл чемпионат и Кубок Польши с «Легией». Но чемпионат Венгрии для местного суперклуба – одно, а Лига чемпионов – совсем другое. В «Ференцвароше» очень мощные и влиятельные фанаты, и, скажем так, волевой и с характером президент, поэтому Лига чемпионов для него, для фанатов и для Черчесова особый турнир.

Первый раунд «Ференцварош» прошел без проблем: 0:0 – на выезде и 5:1 – дома с казахстанским «Тоболом». Но нынешний соперник братиславский «Слован» явно другого уровня.

Словаки встретили упорное сопротивление на первом этапе со стороны батумского «Динамо»: 0:0 – дома и 2:1 – в гостях.

Чемпион Словаки имеет богатый опыт игры в еврокубках, он играет в турнирах под эгидой УЕФА каждый год. Команда упорная, волевая, похожа на сборную Словакию. Тренирует ее бывший главный тренер сборной Владимир Вайсс, хорошо известный российским болельщикам. Лидером и капитаном является его сын Владимир Вайсс-младший, многолетний лидер сборной Словакии.

Что же вчера вечером было на «Гроупама Арене» в Будапеште? Территориальным преимуществом владели хозяева, о чем говорят цифры по владению мячом – 62 процента против 38 в пользу «Ференцвароша».

Однако убойных моментов у ворот «Слована» хозяевам создать не удавалось. «Слован» периодически огрызался, но тоже как-то беззубо.

Счет открыли условные венгры (в составе «Ференцвароша» венгров почти нет). На 70-й минуте Закариассен замкнул прострел вдоль ворот. Но через 11 минут Гурам Кашия головой с линии вратарской переправил мяч в ворота хозяев. А на 96-й минуте еще один уроженец Закавказья Тигран Барсегян, едва войдя в штрафную, прекрасным ударом закрутил мяч точно в дальнюю девятку, без шансов для вратаря.

Фан-сектор «Слована», как завелся после первого гола, так и не умокал. А вот многочисленные фанаты «Фроди», как называют «Ференцварош», выглядели подавленными. Кстати, от Будапешта до Братиславы всего 3 часа езды на поезде. Очевидно, что «зеленые» через неделю нагрянут в столицу Словакии в изрядном количестве.

– К сожалению, не всегда получается так, как мы хотим. За исключением пяти минут встречи я могу быть доволен игрой. Мы уверены, что на следующей неделе исправим положение. Мне только нужно как можно лучше подготовить команду, – цитирует Черчесова Nemzeti Sport.

Нельзя сказать, что для «Ференцвароша» в этой Лиге чемпионов все кончено. Команды равного класса, но Черчесову нужно обязательно побеждать, чтобы минимум хотя бы дотянуть до добавочного времени.

Ответная игра состоится 27 июля в Братиславе. Победитель этой пары сыграет в третьем раунде с победителем пары «Карабах» – «Цюрих».