Фернандес и Мойзес приехали, Вендел остался. РПЛ по-прежнему привлекательна для иностранцев

ПУГАЮЩИЙ ТРЕНД

Признаюсь, перед стартом сезона за команды РПЛ было немного боязно. Очень уж активно иностранные футболисты стали пользоваться дарованной ФИФА возможностью делать ноги. Уходили даже те, от кого этого не ожидаешь. Так, нападающий Юри Альберто приехал в «Зенит» всего несколько месяцев назад, но уже стал проситься домой, и его (вынужденно) обменяли в «Коринтианс» на двоих ноунеймов суммарной стоимостью 4 млн евро. Трансфер Альберто, напомню, обошелся в шесть раз дороже (25 млн).

Сильным ударом стал и отъезд Чидеры Эджуке, у которого в ЦСКА не было никаких проблем. Напротив, после того, как армейцам не удалось сохранить Юсуфа Языджи (не договорились с «Лиллем» по деньгам), у нигерийца появились все шансы стать главной креативной фигурой в атаке. Однако он вдруг ушел на дно и всплыл в берлинской «Герте».

«Динамо» же сильно подкосило неожиданное возвращение в Южную Америку парагвайского защитника Фабиана Бальбуэны, бывшего столпом обороны в прошлом сезоне. Он подался в «Коринтианс», в составе которого выигрывал чемпионат Бразилии в 2017 году.

Тенденция выглядела ярко выраженной даже несмотря на солидное количество легионеров, которые оставались в командах премьер-лиги. И наводила на мысль, что рано или поздно так разъедутся все. Однако последние дни убеждают, что чемпионат России по-прежнему остается привлекательным для иностранцев даже несмотря на отсутствие еврокубков.

«ДИНАМО» ВЫИГРАЛО БОРЬБУ У «БОКА ХУНИОРС» И «ЭСПАНЬОЛА»

В первую очередь, стоит порадоваться за бело-голубых. После ухода Бальбуэны они остались почти без центральных защитников, но нашли беглецу замену в лице его соотечественника Роберто Фернандеса. Вообще парагвайские защитники, как знак качества, так что удивляться тому, что динамовцы искали усиления в этом направлении, не стоит.

Фернандесу 22 года. Он воспитанник «Гуарани» – одного из ведущих местных клубов. Это мощный игрок обороны ростом 188 сантиметров. Отлично играет головой. В 70 матчах за родную команду дважды забивал сам и трижды ассистировал партнерам. Transfermarkt оценивает его в 1,3 млн евро.

Сумма невысока, но стоит учитывать, что портал традиционно слабо погружен в дебри латиноамериканского региона, и сам факт переезда в Европу почти всегда повышает трансферную стоимость местных игроков. Тот же Альберто за полгода в Петербурге ничего впечатляющего не сотворил, однако поднял свою стоимость на треть – с 12 млн до 16 млн.

«Динамо» приобретает 80% прав на Фернандеса за 3,5 млн. Контракт будет подписан на пять лет. «Чемпионат» уверяет, что москвичи выиграли гонку за футболиста у «Боки Хуниорс», «Атлетико Минейро», «Браги», «Эспаньола» и новичка чемпионата Испании «Альмерии».

Важно и то, с каким желанием футболист едет в Россию. «Никогда не думал, что перейду так быстро и прямо в Европу, очень горжусь этим. Благодарю «Гуарани», который дал мне все», – сказал Фернандес в интервью D10.

ЖДЕМ ПРОТИВОСТОЯНИЯ МОЗЕС – МОЙЗЕС

Испытывает кадровые проблемы в центре обороны на старте сезона и ЦСКА. Против «Урала» помимо Игоря Дивеева здесь вышли ветеран Кирилл Набабкин и универсал Бактийор Зайнутдинов. Решить часть проблем должен бразилец Мойзес из «Интернасьонала».

Футболист сам подтвердил, что стороны достигли соглашения. «Они уже договорились между клубами. Кажется, это была моя последняя игра в футболке «Интернасьоналя». Теперь ждите, что скажет мой агент о том, когда я смогу уехать. Думаю, что это был мой последний матч здесь», – сказал Мойзес Globo Esporte.

Предполагается, что ЦСКА арендует 27-летнего защитника на полтора года за 2 млн.

Стоит, правда, отметить, что Мойзес – не центральный защитник, а левый. В 8 матчах нынешнего чемпионата Бразилии он забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Интересно, где видит его Владимир Федотов: левым крайним защитником (тогда Ивана Облякова можно перевести в проблемную зону в центре полузащиты) или левым центральным (освободится Зайнутдинов).

Примечательно, что в «Спартаке» правого атакующего полузащитника играет Виктор Мозес, так что в московском дерби нас ждет противостояние Мозес – Мойзес. Как будто нам было мало армейской связки Гайич - Гайч…

ВЕНДЕЛ ПРЕДПОЧЕЛ «АРСЕНАЛУ» «ЗЕНИТ»

Ну, а кейс Вендела, пожалуй, самый значимый. Бразильский полузащитник – один из самых сильных и статусных футболистов РПЛ, на которого был большой спрос не только в родной стране (о страстном желании «Фламенго» заполучить игрока вы наверняка слышали), но и в АПЛ (претендентами на него назывались «Вест Хэм» и «Арсенал»).

Однако Вендел продемонстрировал впечатляющий профессионализм, ни на что не отвлекался, здорово играл (забил первый мяч нового сезона) и всегда подчеркивал, что абсолютно счастлив в Санкт-Петербурге. Что и доказал, продлив с «Зенитом» контракт до 2027 года.

«Счастлив продлить соглашение с «Зенитом» – клубом, в котором, даст бог, я бы хотел провести всю свою карьеру. Потому что я чувствую себя здесь как дома, здесь у меня отличные друзья, и я очень рад защищать цвета петербуржцев. Не сомневался, что хочу остаться в команде. Мой агент работал только над тем, чтобы мой контракт был продлен, а я все время думал только о «Зените». И только в нем хотел играть.

Санкт-Петербург – прекрасный город, очень его люблю, моя семья и девушка тоже в восторге от него. Как я уже сказал, хотел бы играть здесь максимальное количество времени и носить футболку «Зенита» до конца карьеры», – приводит слова Вендела пресс-служба сине-бело-голубых.

По-моему, звучит искренне. Понятно, что такого эффекта можно было достичь только за счет очень высокого оклада, но этого не может быть достаточно, если игрок чувствует себя некомфортно, как Джордан Ларссон в «Спартаке». Говорят, кстати, что прибавка к зарплате Вендела была не столь высока, а вот бонус по итогам сезона будет действительно жирный. Но как по мне, столь классный футболист того стоит.

Кстати, эта новость означает, что полузащитник Кирилл Кравцов получит более или менее стабильную игровую практику. Один из топ-менеджеров «Зенита» Андрей Аршавин ранее анонсировал, что при сохранении Вендела россиянину дадут возможность уйти в аренду.

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА НАМ ПОМОЖЕТ

В завершение стоит обратить внимание и еще на один факт. Все футболисты, о которых шла речь в данном тексте, латиноамериканцы. Оно и неудивительно, этот регион традиционно богат сильными футболистами, которым мировая политика – до лампочки. Не удивлюсь, если вскоре в РПЛ появится больше африканцев и азиатов, но именно представители Южной Америки смогут поддерживать уровень лиги. Их интересуют только нормальная атмосфера в команде и высокая зарплата.