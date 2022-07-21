Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Фернандес и Мойзес приехали, Вендел остался. РПЛ по-прежнему привлекательна для иностранцев

Все не так плохо, как казалось месяц назад.
Фернандес и Мойзес приехали, Вендел остался. РПЛ по-прежнему привлекательна для иностранцев
21 июля 2022 13:57
автор: Артем Зибрак
автор фото: ФК «Интернасьонал»

ПУГАЮЩИЙ ТРЕНД

Признаюсь, перед стартом сезона за команды РПЛ было немного боязно. Очень уж активно иностранные футболисты стали пользоваться дарованной ФИФА возможностью делать ноги. Уходили даже те, от кого этого не ожидаешь. Так, нападающий Юри Альберто приехал в «Зенит» всего несколько месяцев назад, но уже стал проситься домой, и его (вынужденно) обменяли в «Коринтианс» на двоих ноунеймов суммарной стоимостью 4 млн евро. Трансфер Альберто, напомню, обошелся в шесть раз дороже (25 млн).

Сильным ударом стал и отъезд Чидеры Эджуке, у которого в ЦСКА не было никаких проблем. Напротив, после того, как армейцам не удалось сохранить Юсуфа Языджи (не договорились с «Лиллем» по деньгам), у нигерийца появились все шансы стать главной креативной фигурой в атаке. Однако он вдруг ушел на дно и всплыл в берлинской «Герте».

«Динамо» же сильно подкосило неожиданное возвращение в Южную Америку парагвайского защитника Фабиана Бальбуэны, бывшего столпом обороны в прошлом сезоне. Он подался в «Коринтианс», в составе которого выигрывал чемпионат Бразилии в 2017 году.

Тенденция выглядела ярко выраженной даже несмотря на солидное количество легионеров, которые оставались в командах премьер-лиги. И наводила на мысль, что рано или поздно так разъедутся все. Однако последние дни убеждают, что чемпионат России по-прежнему остается привлекательным для иностранцев даже несмотря на отсутствие еврокубков.

«ДИНАМО» ВЫИГРАЛО БОРЬБУ У «БОКА ХУНИОРС» И «ЭСПАНЬОЛА»

В первую очередь, стоит порадоваться за бело-голубых. После ухода Бальбуэны они остались почти без центральных защитников, но нашли беглецу замену в лице его соотечественника Роберто Фернандеса. Вообще парагвайские защитники, как знак качества, так что удивляться тому, что динамовцы искали усиления в этом направлении, не стоит.

Фернандесу 22 года. Он воспитанник «Гуарани» – одного из ведущих местных клубов. Это мощный игрок обороны ростом 188 сантиметров. Отлично играет головой. В 70 матчах за родную команду дважды забивал сам и трижды ассистировал партнерам. Transfermarkt оценивает его в 1,3 млн евро.

Сумма невысока, но стоит учитывать, что портал традиционно слабо погружен в дебри латиноамериканского региона, и сам факт переезда в Европу почти всегда повышает трансферную стоимость местных игроков. Тот же Альберто за полгода в Петербурге ничего впечатляющего не сотворил, однако поднял свою стоимость на треть – с 12 млн до 16 млн.

«Динамо» приобретает 80% прав на Фернандеса за 3,5 млн. Контракт будет подписан на пять лет. «Чемпионат» уверяет, что москвичи выиграли гонку за футболиста у «Боки Хуниорс», «Атлетико Минейро», «Браги», «Эспаньола» и новичка чемпионата Испании «Альмерии».

Важно и то, с каким желанием футболист едет в Россию. «Никогда не думал, что перейду так быстро и прямо в Европу, очень горжусь этим. Благодарю «Гуарани», который дал мне все», – сказал Фернандес в интервью D10.

ЖДЕМ ПРОТИВОСТОЯНИЯ МОЗЕС – МОЙЗЕС

Испытывает кадровые проблемы в центре обороны на старте сезона и ЦСКА. Против «Урала» помимо Игоря Дивеева здесь вышли ветеран Кирилл Набабкин и универсал Бактийор Зайнутдинов. Решить часть проблем должен бразилец Мойзес из «Интернасьонала».

Футболист сам подтвердил, что стороны достигли соглашения. «Они уже договорились между клубами. Кажется, это была моя последняя игра в футболке «Интернасьоналя». Теперь ждите, что скажет мой агент о том, когда я смогу уехать. Думаю, что это был мой последний матч здесь», – сказал Мойзес Globo Esporte.

Предполагается, что ЦСКА арендует 27-летнего защитника на полтора года за 2 млн.

Стоит, правда, отметить, что Мойзес – не центральный защитник, а левый. В 8 матчах нынешнего чемпионата Бразилии он забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Интересно, где видит его Владимир Федотов: левым крайним защитником (тогда Ивана Облякова можно перевести в проблемную зону в центре полузащиты) или левым центральным (освободится Зайнутдинов).

Примечательно, что в «Спартаке» правого атакующего полузащитника играет Виктор Мозес, так что в московском дерби нас ждет противостояние Мозес – Мойзес. Как будто нам было мало армейской связки Гайич - Гайч…

ВЕНДЕЛ ПРЕДПОЧЕЛ «АРСЕНАЛУ» «ЗЕНИТ»

Ну, а кейс Вендела, пожалуй, самый значимый. Бразильский полузащитник – один из самых сильных и статусных футболистов РПЛ, на которого был большой спрос не только в родной стране (о страстном желании «Фламенго» заполучить игрока вы наверняка слышали), но и в АПЛ (претендентами на него назывались «Вест Хэм» и «Арсенал»).

Однако Вендел продемонстрировал впечатляющий профессионализм, ни на что не отвлекался, здорово играл (забил первый мяч нового сезона) и всегда подчеркивал, что абсолютно счастлив в Санкт-Петербурге. Что и доказал, продлив с «Зенитом» контракт до 2027 года.

«Счастлив продлить соглашение с «Зенитом» – клубом, в котором, даст бог, я бы хотел провести всю свою карьеру. Потому что я чувствую себя здесь как дома, здесь у меня отличные друзья, и я очень рад защищать цвета петербуржцев. Не сомневался, что хочу остаться в команде. Мой агент работал только над тем, чтобы мой контракт был продлен, а я все время думал только о «Зените». И только в нем хотел играть.

Санкт-Петербург – прекрасный город, очень его люблю, моя семья и девушка тоже в восторге от него. Как я уже сказал, хотел бы играть здесь максимальное количество времени и носить футболку «Зенита» до конца карьеры», – приводит слова Вендела пресс-служба сине-бело-голубых.

По-моему, звучит искренне. Понятно, что такого эффекта можно было достичь только за счет очень высокого оклада, но этого не может быть достаточно, если игрок чувствует себя некомфортно, как Джордан Ларссон в «Спартаке». Говорят, кстати, что прибавка к зарплате Вендела была не столь высока, а вот бонус по итогам сезона будет действительно жирный. Но как по мне, столь классный футболист того стоит.

Кстати, эта новость означает, что полузащитник Кирилл Кравцов получит более или менее стабильную игровую практику. Один из топ-менеджеров «Зенита» Андрей Аршавин ранее анонсировал, что при сохранении Вендела россиянину дадут возможность уйти в аренду.

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА НАМ ПОМОЖЕТ

В завершение стоит обратить внимание и еще на один факт. Все футболисты, о которых шла речь в данном тексте, латиноамериканцы. Оно и неудивительно, этот регион традиционно богат сильными футболистами, которым мировая политика – до лампочки. Не удивлюсь, если вскоре в РПЛ появится больше африканцев и азиатов, но именно представители Южной Америки смогут поддерживать уровень лиги. Их интересуют только нормальная атмосфера в команде и высокая зарплата.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Гибкие схемы и вертикальный выход из обороны. Как Гаранин меняет ФК «Сочи»
Гибкие схемы и вертикальный выход из обороны. Как Гаранин меняет ФК «Сочи»
«Сочи» — одна из самых симпатичных команд РПЛ последних трех сезонов. Южане задали тон на атакующий и комбинационный футбол, которым восхищаются не только фанаты сочинцев, но и нейтральные болельщики.
21.07.2022 14:20
Футбол
автор: Матвей Морозов
Фернандес и Мойзес приехали, Вендел остался. РПЛ по-прежнему привлекательна для иностранцев
Фернандес и Мойзес приехали, Вендел остался. РПЛ по-прежнему привлекательна для иностранцев
Все не так плохо, как казалось месяц назад.
21.07.2022 13:57
Футбол
автор: Артем Зибрак
А как же космос, Стас? «Ференцварош» проиграл дома «Словану» и может вылететь из Лиги чемпионов
А как же космос, Стас? «Ференцварош» проиграл дома «Словану» и может вылететь из Лиги чемпионов
В первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Ференцварош», который тренирует российский специалист Станислав Черчесов, на своем поле уступил «Словану» 1:2.
21.07.2022 12:22
Футбол
автор: Юрий Волохов
Россия – страна договорняков
Россия – страна договорняков
Россия периодически попадает в десятку стран с самым высоким количеством договорных матчей в футбольном чемпионате — таковы данные итальянского агентства Sportradar.
20.07.2022 20:41
Футбол
автор: Михаил Боков
Голы и бомбы. Как устроен футбол на Донбассе
Голы и бомбы. Как устроен футбол на Донбассе
40-летние нигерийцы, стадионы, пострадавшие от снарядов, и членство в непризнанной Федерации вместе с цыганами, Пенджабом и Занзибаром…
20.07.2022 20:16
Футбол
автор: Михаил Боков
«Сталин! Сталин!» – скандировал стадион в Тампере. К 70-летию камбэка советских футболистов на ОИ
«Сталин! Сталин!» – скандировал стадион в Тампере. К 70-летию камбэка советских футболистов на ОИ
В 1/8 финала первой для советских спортсменов Олимпиады наша футбольная сборная отыграла четыре мяча у югославов (5:5), однако в повторном матче уступила 1:3. Козлом отпущения сделали ЦДСА – в августе 1952-го чемпионскую команду лейтенантов расформировали. На целых два года
20.07.2022 16:10
Футбол
автор: Владислав Домрачев
Саламыч, только победа! - Сегодня «Ференцварош» Черчесова принимает в Лиге чемпионов «Слован»
Саламыч, только победа! - Сегодня «Ференцварош» Черчесова принимает в Лиге чемпионов «Слован»
Сегодня венгерский «Ференцварош» Станислава Черчесова в первом матче 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов сыграет дома с братиславским «Слованом».
20.07.2022 12:12
Футбол
автор: Юрий Волохов
Почему удалили Рыбуса и не удалили Журавлева? – «Спартак» требует разъяснений по матчу с «Ахматом»
Почему удалили Рыбуса и не удалили Журавлева? – «Спартак» требует разъяснений по матчу с «Ахматом»
«Спартак» обратился в Экспертно-судейскую комиссию РФС по поводу судейства в матче с «Ахматом» (1:1) в первом туре Российской премьер-лиги, который проходил в Грозном, сообщает «Чемпионат».
19.07.2022 20:05
Футбол
автор: Юрий Волохов
От Дани Алвеса до Пауло Дибалы. Звезды в поисках работы
От Дани Алвеса до Пауло Дибалы. Звезды в поисках работы
10 звездных футболистов, находящихся по-прежнему без клуба.
19.07.2022 18:29
Футбол
автор: Артем Зибрак
Дмитрий Селюк: Как же лозунг «Своих не бросаем»? «Зенит» должен подписать Дзюбу на год
Дмитрий Селюк: Как же лозунг «Своих не бросаем»? «Зенит» должен подписать Дзюбу на год
В России уже стартовал футбольный сезон, в Европе скоро стартует, а лучший российский нападающий последних лет Артем Дзюба пока еще без работы.
19.07.2022 15:55
Футбол
автор: Юрий Волохов
«Колено стало размером с футбольный мяч». История страшной травмы Роналдо
Коленная чашечка бразильской суперзвезды взорвалась прямо на поле, а крики и слезы услышал весь мир. «Плеймейкер» вспоминает историю, вероятно, самой знаменитой травмы в мировом футболе, случившейся в 2000 году.
Реанимация? Трава в легком?? Парализация руки??? Что за кошмар случился с главным футбольным талантом России
17-летний полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев, который входит в рейтинг лучших молодых футболистов мира, внезапно оказался на больничной койке.
Штрафы ужесточили, сломанный в Казани фанату палец не рассматривали. Итоги первого в сезоне заседания КДК РФС
Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц прокомментировал первые в сезоне-2022/23 решения.
Карлсен «улетел», но обещал вернуться. Как лучший шахматист мира отказался защищать корону против нашего Яна Непомнящего
Норвежец Магнус Карсен не захотел играть матч за звание лучшего шахматиста планеты с россиянином Яном Непомнящим, который недавно стал победителем турнира претендентов.
Каждый третий зритель ЧМ-2022 в Катаре будет женщиной? Масштабное футбольное исследование Nielsen
Знаменитое маркетинговое агентство Nielsen при поддержке платформы Gracenote исследовало особенности футбольной аудитории по всему миру с целью помочь организаторам и спонсорам чемпионата мира 2022 года в работе с болельщиками.
«Барселона» разгромила клуб Бекхэма, Сидорова установила рекорд сезона, Федотову предложили убежище
«Плеймейкер» подводит итоги минувших дня и ночи в мировом спорте.
Бог ушел на пенсию. Каким мы запомним гениального фигуриста Юдзуру Ханю
Двукратный олимпийский чемпион завершает карьеру в большом спорте.
Почему Дзюба в Первой Лиге — не фантастика
Новый сезон РПЛ стартовал, а Артем Дзюба так и не нашел себе новый клуб. Пока реальность неприятно удивляет ветерана.
М+М и Ж+Ж равно… Как спортсмены признаются в принадлежности к ЛГБТ и что после этого бывает
В России мода на каминг-ауты. О своей нетрадиционной сексуальной ориентации одна за другой заявили футболистка Надежда Карпова и теннисистка Дарья Касаткина. «Плеймейкер» вспоминает самые громкие ЛГБТ-признания мирового спорта.
Старт РПЛ и не только в обзоре футбольных мемов
Последние новости российского и европейского футбола в картинках и видосиках.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика