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Гибкие схемы и вертикальный выход из обороны. Как Гаранин меняет ФК «Сочи»

«Сочи» — одна из самых симпатичных команд РПЛ последних трех сезонов. Южане задали тон на атакующий и комбинационный футбол, которым восхищаются не только фанаты сочинцев, но и нейтральные болельщики.
Гибкие схемы и вертикальный выход из обороны. Как Гаранин меняет ФК «Сочи»
21 июля 2022 14:20
автор: Матвей Морозов
автор фото: ФК «Сочи»

Перед началом этого сезона в «Сочи» сменился главный тренер. Вместо Владимира Федотова, ушедшего на повышение в ЦСКА, команду возглавил Вадим Гаранин — коуч без лицензии Pro, который до этого создал в ФНЛ-2 очень симпатичную «Тверь», с «Енисеем»в прошлом сезоне добрался до полуфинала Кубка России и чуть не вышел в стыки за место в РПЛ, а теперь будет продолжать делать из «Сочи» русскую «Барселону».

Расстановка

Гаранин использует в «Сочи» две основные схемы — 3-4-3 и 4-3-1-2. Эти расстановки абсолютно взаимозаменяемы и выбираются каждый раз под конкретного соперника. Например, в контрольном матче с «Зенитом» южане задействовали 4-3-1-2 с меняющимся защитным блоком (во время позиционной обороны левый центральный защитник (Терехов) уходил на фланг, а правый крайний хавбек (Заика) становился латералем). А уже в игре против ЦСКА в рамках все той же предсезонной подготовки «Сочи» отзеркалил схему противника (армейцы выставили расстановку в три центральных защитника и использовали модуль 2-1 в нападении) и решил сыграть в 3-4-3, дополнительно запутав соперника персональными ориентировками в прессинге.

«Чем близкая мне схема 4-3-3 лучше 4-4-2 или 5-3-2? Не существует однозначного ответа. Все идет от тренерской идеи и состава. У одного тренера 5-3-2 — атакующий вариант с активными латералями, у другого оборонительный. Лучше или хуже — не те оценочные категории, которые можно здесь применить. К тому же у нас не 4-3-3. В последнее время играли ромбом, близким к 4-4-2. Если точнее, 4-1-2-1-2. Как в «Ливерпуле», когда в атаке Мане и Салах, а Фирмино болтается между линией обороны и полузащитой. С двумя «восьмерками» box-to-box.

Догмы нет: какой состав, такая и схема. А лучше иметь две, это даст вариативность и креатив. Ромб хорош, условно, когда мяч у нас. Сильная атакующая схема. Но если соперник вынудил играть без мяча, наши «восьмерки» набегаются по самое не балуй. Допустим, повели в счете с ромбом, перестал держаться мяч, почему не переключиться на три центральных защитника и не сыграть ниже?! Иной раз не помешает удивить соперника неожиданной расстановкой, такое тоже дает эффект. И как тут скажешь, что лучше, а что хуже?», — объясняет Гаранин.

Стиль

Исходя из опыта предыдущих команд Гаранина, можно с уверенностью сказать, что при новом коуче «Сочи» продолжит демонстрировать зрелищный футбол. За время своей тренерской деятельности Гаранин выработал свой стиль игры. С одной стороны, его команды все время пытаются доминировать на поле — то есть максимальное количество времени проводить в финальной трети и не давать сопернику возможности спокойно распоряжаться мячом. По первым же матчам «Сочи» под руководством Гаранина стало понятно, что коуч не отступил от своих принципов — южане стали еще больше комбинировать при выходе из обороны, а в переходных фазах начали действовать агрессивно с позиции силы.

С другой стороны, командам Гаранина свойственен здоровый прагматизм. Об этом он сам рассказывал в одном из интервью:

— Хуан Луис Мартинес, один из руководителей динамовской академии, говорил, а мы вкладывали в головы воспитанникам: «Всегда нужно помнить про риск потери, и, если он велик, сыграть надежнее». Иными словами, действия на поле диктуются ситуацией. Просто часть этих действий более перспективна, часть менее.

И «Сочи» продемонстрировал свою расчетливость уже в стартовом туре РПЛ в матче против «Торпедо». В первом тайме южане полностью контролировали ход встречи и к перерыву создали себе задел в два мяча. Однако в начале второго тайма ситуация резко изменилась — «Торпедо» забило и начало постепенно перехватывать инициативу. Южане, поняв, что дело запахло жареным, стали понемногу откатываться назад и больше обращать внимание на пустые зоны в обороне — в итоге сочинцы довели матч до победы, вдобавок забив в концовке третий мяч.

Инструменты в нападении

Анализируя матчи «Сочи» при Гаранине, можно выделить три главных приема, которые южане чаще всего используют в построении своих атак.

Первый — открывания инсайдов в полуфлангах. Зачастую эти позиции занимают Артур Юсупов и Жоаозиньо, задача которых состоит в том, чтобы задержать мяч перед штрафной соперника и дождаться рывка партнера за спину защитникам. Если сопернику удается перекрыть «канал» для передачи, то тогда мяч возвращается разыгрывающему опорнику, роль которого выполняет либо Нобоа, либо Ангбан, и за счет коротких передач переводится на другой край.

Вторая фишка (она полезна, если команда выстраивает ромб в центре поля) — создание численного преимущества на отдельных участках поля. Достигается оно благодаря диагональным переводам с фланга на фланг, смещениям крайних полузащитников на позиции «восьмерок», которое способствует временному насыщению центральной зоны, а также за счет длинных передач — важно, чтобы лонгболлы были тщательно подготовлены и доходили точно до адресата. Показательный момент — первый гол «Сочи» в матче со все тем же «Торпедо». Во время подачи Терехова в штрафную вбежали четыре игрока: трое — Жоаозиньо, Сарвели и Заика — выстроились в линию и играли по мячу, а четвертый — Юсупов — действовал на подборе. И когда мяч перелетел через всю штрафную, Артур подхватил его, развернулся и покатил набегавшему Цаллагову, который в касание сумел поразить ворота соперника. Москвичи отвлеклись на скопление противников внутри штрафной, а про игроков, оставшихся перед ней забыли, чем и воспользовались сочинцы.

Третий прием — смена позиций по ходу матча. Особенно это касается крайних центральных защитников. При схеме 3-4-2-1 (или при 3-4-3) Терехов и Юрганов, поднимаясь по бровке, вытягивают на себя игроков и занимают места крайних хавбеков (а полузащитники, в свою очередь, страхуют их на своей половине поля), и освобождают зону для инсайдов. Иногда же центрбэки поднимаются в середину поля и цепляются за мяч между линий, что упрощает процесс создания необходимой ширины в структуре южан.

Конечно, учитывая такой акцент на атаку, у «Сочи» не могло возникнуть проблем в обороне — при Гаранине южане пропускают в среднем один мяч за игру. Соперники пользуются главным недостатком в структуре сочинцев — огромными расстояниями между игроками в момент потери мяча. Противники регулярно находят дыры в линиях «Сочи», забрасывают туда мяч и отрезают от эпизодов целые группы футболистов.

Но если тренерскому штабу сочинского клуба в ближайших матчах удастся найти баланс, то команда сможет провести сезон не только ярко, но и стабильно.

источник: «Советский спорт»
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