«Зенит» и «Крылья Советов» устроят результативное шоу

Российские команды готовы сделать выводы из стартового тура чемпионата страны, подкорректировать детали и предъявить зрителям яркое шоу. Так, зенитовцы после потери очков в Подмосковье должны реабилитироваться в глазах собственных болельщиков, а самарцы постараются подтвердить, что результативная игра в Оренбурге не была случайностью.

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«Зенит» – «Крылья Советов»: прогноз на матч

Фото: ФК "Зенит"

Программу второго тура премьер-лиги откроет первый домашний матч «Зенита». БК «Марафон» видит хозяев очевидным фаворитом этого противостояния. Их победа идет за 1,38 (вероятность составляет 71%), тогда как ничья оценивается коэффициентом 5,50 (18%), а выигрыш самарцев – 8,40 (11%).

В пользу сине-бело-голубых говорят и фактор своего поля, и общая статистика в матчах с «Крыльями Советов» – при своих трибунах они в последний раз не cмогли выиграть аж семь лет назад (1:3 в 2015-м), зато с тех пор одержали четыре результативные победы с разницей мячей 11-5.

Однако ставить на победу питерцев не очень интересно, поэтому мы предлагаем обратить внимание на тот факт, что самарцы поражали ворота «Зенита» в Петербурге в шести матчах подряд и положили четыре мяча «Оренбургу» в первом туре.

Мы считаем, что перспективнее взять обе забьют за 1,85 или тотал больше 2,5 за 1,615. Обе ставки пробивались в шести последних питерских встречах этих команд: 2:1, 1:3, 3:1, 4:2, 2:1, 2:1. Причем если сомнений в итоговой победе «Зенита» нет, можно довести коэффициент до действительно вкусного – 2,875.

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Прогноз «Советского спорта»: победа «Зенита» + обе забьют с коэффициентом 2,875 на БК «Марафон».

Расписание второго тура РПЛ по московскому времени:

22 июля, 20:00. «Зенит» – «Крылья Советов»

23 июля, 15:00. ЦСКА – «Сочи»

23 июля, 17:30. «Оренбург» – «Урал»

23 июля, 20:00. «Краснодар» – «Спартак»

24 июля, 15:00. «Химки» – «Пари НН»

24 июля, 17:30. «Динамо» – «Торпедо»

24 июля, 20:00. «Локомотив» – «Ростов»

24 июля, 20:00. «Ахмат» – «Факел»

Фавориты МИР РПЛ

У команды Сергея Семака с отрывом лучший состав в лиге и опыт четырех выигранных чемпионатов подряд. Если бразильцы не заскучают на российских полях, сложно представить, что им помешает нашить питерцам вторую звезду. Поставить на этот исход можно с коэффициентом 1,30.

Конкуренты сине-бело-голубых примерно равны между собой. Несколько выделяется ЦСКА, заполучивший в межсезонье лучшего российского тренера Федотова. На триумф армейцев можно сделать ставку с коэффициентом 12,00.

«Спартак» – 10-кратный чемпион России после аномального прошлогоднего провала не имеет права на второй столь же плохой сезон, тем более, что массовые гуляния по случаю 100-летнего юбилея перенесли на год. А это значит, что еще не поздно порадовать болельщиков новым чемпионским титулом. Такой исход можно взять на 13,00.

Бронзовые призеры прошлого сезона динамовцы также рассчитывают на хороший результат в новом розыгрыше, даже без Сандро Шварца и опытных центральных защитников. Итоговая победа бело-голубых доступна за 13,50.

«Локомотив» на год отвлекся от борьбы за золото из-за перезагрузки проекта, а теперь готов предъявить результат движения по «немецкому вектору». Триумф железнодорожников оценивается коэффициентом 15,00.