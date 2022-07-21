В новом сезоне Хави сможет бороться за все титулы. Лапорта уже грандиозно усилил «Барселону»

ДЕНЕГ НЕТ, НО ПРИШЛИ ЛЕВАНДОВСКИ, РАФИНЬЯ И КЕССЬЕ

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн метко потроллил «Барселону» после объявления о переходе Роберта Левандовского: «Это единственный клуб, у которого нет денег, но который покупает любых игроков, которых хочет. Не знаю, как они это делают. Это немного странно и безумно».

Смешно, конечно, слышать это от тренера команды, потратившей летом больше всех (120 млн евро за Садио Мане, Матейса де Лигта и Райана Гравенберха), и все же с немецким специалистом сложно не согласиться в том смысле, что каталонцы бесконечно жалуются на отсутствие денег, но умудряются подписывать топовых игроков. Этим летом на одни только трансферы Левандовского и Рафиньи потратили более ста миллионов евро, а ведь были еще свободные агенты Франк Кессье и Андреас Кристенсен. И каждая такая сделка сопровождалась сопутствующими выплатами вроде подъемных, комиссионных агентам и так далее.

Столь качественное усиление стало результатом трудов президента «Барселоны» Жоана Лапорты, зарекомендовавшего себя еще в первый приход в 2003 году (работал до 2010-го). На созданном им багаже каталонцы и существовали впоследствии. Даже странно, что они так долго терпели после него Жозепа Бартомеу (2014-2020).

КОУТИНЬЮ В «АСТОН ВИЛЛУ», АЛВЕСУ – ПОЧЕТНУЮ ГРАМОТУ

Летняя трансферная кампания блауграны в самом разгаре, но ее уже можно признать образцовой. Каталонцы раздали нескольких футболистов, отягощавшись зарплатную ведомость. Филипе Коутинью продали «Астон Вилле» за 20 млн евро (Бартомеу в 2018-м отвалил за него «Ливерпулю» 135 лямов), а Рея Маная – в «Уотфорд» за 2,5 млн.

Еще 3 млн принесла аренда в «Спортинг» Франсишку Тринкау. Его в 2020-м приобретали за 31 и учетом прошлогодней аренды в «Вулверхэмптон» отбили пока менее трети затрат (9 млн). Еще 7 млн прилетят из Лиссабона в конце сезона в качестве платы за половину прав на игрока (при смешном условии, что «Спортинг» не вылетит из высшей лиги). Клеман Лангле отправился в аренду в «Тоттенхэм», а 39-летнего Дани Алвеса поблагодарили за то, что поддержал в тяжелый период.

Да, эти сделки принесли всего 25,5 млн, но больше в данный момент за этих игроков выручить было нереально, потому что покупателей, жаждущих из заполучить, не нашлось. Оно и понятно, ведь никто в последние годы не убеждал, что тянет высокий уровень.

ШАНТАЖ ДЕ ЙОНГА

На этом список игроков на выход не заканчивается. В первую очередь, Лапорта пытается продать Френки де Йонга, чей уход не только принесет прибыль, но и освободит 30-35 млн зарплатного фонда. Правда, этой саге не видно конца.

Клуб давно договорился о трансфере с «Манчестер Юнайтед» (75 млн + 10 млн бонусами), где работает любимый тренер полузащитника Эрик тен Хаг, но даже это не убеждает голландца согласиться на переход. Он даже составил 10 пунктов для отказа, в числе которых бездарное управление «МЮ» и нежелание жить в Манчестере.

Можно сказать, что де Йонг благодаря контракту держит «Барселону» в заложниках и выдвигает собственные требования. Например, для начала погасить 20-миллионный долг по зарплате. У Лапорты просто нет этих денег. Он даже предлагал закрыть финансовый вопрос «красным дьяволам», чем изрядно тех удивил. Но и этого не хватит, поскольку де Йонг требует еще и 15 млн в качестве бонуса за лояльность. Это ведь не он желает прекратить сотрудничество.

Каталонцы давят на игрока, даже угрожали ему, что не возьмут в турне по США, но все-таки передумали. В матче с «Интер Майями» (6:0) он даже принял участие.

Де Йонг уходить не настроен, о чем не раз говорил партнерам в раздевалке, но кажется, что просто дразнит боссов, ведь уход кажется неизбежным. Показателен хотя бы тот факт, что Ферран Торрес уже «забрал» у партнера 21 номер, добавив его в свой профиль в соцсетях. Голландец все понимает, поэтому все же размышляет над альтернативными вариантами. По-настоящему его привлекает только «Бавария», хотя и предложение от «Челси» он бы рассмотрел. Нюанс в том, что у каталонцев с руководителями обоих клубов натянутые отношения.

ДЕПАЙ И БРЭЙТУЭЙТ ТОЖЕ НЕ ХОТЯТ УХОДИТЬ

Кроме того, с приходом Левандовского «Барселоне» стали окончательно не нужны Мемфис Депай и Мартин Брэйтуэйт. Депая каталонцы уважают за профессионализм, но не видят в составе, что его сильно расстраивает, ведь прошлым летом ему ради переезда в Барселону из Лиона пришлось приложить немало усилий.

Его требование – продажа только за небольшую сумму (приходил бесплатно, остался год по контракту), тогда как клуб просит за него не менее 20 млн. В претендентах «Тоттенхэм» (игроку не нравится этот вариант), «Ювентус», «Интер», «Рома» и «Аякс». Кроме того, «Барса» может включить Депая в сделку по Жюлю Кунде («Севилья»), но не факт, что она вообще состоится.

Брэйтуэйт тоже не хочет уходить, хотя и понимает, что ему здесь ничего не светит. Даже в США его Хави не взял. Мартином интересуются «Валенсия», «Сельта», «Райо Вальекано» и «Хетафе». Если игрок будет продолжать настаивать на своем, боссы решатся на расторжение контракта.

Помимо них на трансфер выставлены вратарь Нето, защитники Самуэль Умтити (мог оказаться в «Ренне», но провалил медосмотр), Оскар Мингеса и Сержиньо Дест (может стать частью сделки по Маркосу Алонсо из «Челси»), а также полузащитник Рики Пуч. Был в списке и Миралем Пьянич, но он своей работой на тренировках так впечатлил Хави, что тот решил взять игрока в турне и дать ему шанс.

РАДИ МЕЧТЫ ЛЕВАНДОВСКИ СОГЛАСИЛСЯ НА НЕВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ

Если с продажами дела обстоят средне, то при приобретениях Лапорта нашел классный рычаг. У «Барселоны» не так много денег, зато есть великое прошлое. Им-то президент и пользуется на полную катушку. Так, Левандовски вырвался из «Баварии» для того, чтобы реализовать свою мечту.

«Подписал контракт с «Барсой», потому что не хотел через десять лет увидеть свое отражение в зеркале и осознать, что я не смог осуществить одну из своих главных мечт – играть в ла лиге», – признался поляк.

Впечатлил его и разговор с Хави, состоявшийся в ресторане на Ибице. «Это было на самом деле совпадением, но у нас сразу была хорошая химия, он сказал мне: «Я буду ждать тебя». Сказал, что мы будем хорошо работать вместе и сможем многого добиться. У него есть четкий план, как вернуть «Барселоне» лидерство».

Авторитет Хави сыграл свою роль, и Левандовски согласился на весьма невыгодный контракт. Он подписан по схеме 3+1, а зарплата составит 9 млн чистыми в год, что на 3 млн меньше, чем было в Мюнхене. Кроме того, в соглашении есть два перестраховочных пункта: о возможности клуба расторгнуть контракт в обмен на финансовую компенсацию после второго сезона и двойном снижении зарплаты – на 50% на третий сезон и еще на какую-то сумму в случае активации опции продления.

Сумма отступных составит 500 млн, «Бавария» получит 45 млн плюс 5 млн бонусами, а его агент Пини Захави – еще 20 млн, платеж за которые будет разбит на четыре года. Теперь ясно, почему денег на зарплату де Йонгу не осталось.

Эта догорая с учетом возраста бомбардира сделка нужна была Лапорте с имиджевой точки зрения. «Мы возвращаем себе прежний вес и снова выводим «Барселону» на мировой уровень. Мы будем становиться сильнее – в рамках наших возможностей», – подчеркнул он после официального подтверждения перехода.

ПЕРЕХОД РАФИНЬИ ПРОДАВИЛИ РОНАЛДИНЬО И ДЕКУ

В переходе Рафиньи тоже огромную роль сыграла репутация клуба и его отдельных представителей. У бразильца из «Лидса» была масса вариантов, но он выбрал «Барселону» – клуб своей мечты. И все же этот переход мог бы не состояться без участия Роналдиньо и Деку.

Первый является кумиром Рафиньи и лично убеждал парня помочь Хави строить новую команду. Известно, что Роналдиньо очень давно знаком с вингером, поскольку уже 30 лет дружит с его отцом (даже спонсировал музыкальную группу, в которой играет Маниньо) и даже был у парня на дне рождения еще когда тому исполнялось всего семь лет.

Деку же настоял именно на выборе блауграны и убедил в этом и самого игрока (не верил, что Лапорта в нем достаточно заинтересован), и руководство «Лидса», у которого были более выгодные предложения от «Челси» и «Арсенала» (более 70 млн). Он же поставил «Барсу» в известность о том, что гонка проигрывается и надо повышать предложение (изначально давали 40 млн, а заплатили 58 млн + 9 млн бонусами), и отказался от семизначной комиссии, предложенной «Челси».

Контракт подписан до 2026 года, зарплата составит 6,5 млн в год. Отступные – 1 млрд.

ХАВИ УБЕДИЛ ДЕМБЕЛЕ, А ЛАПОРТА – ПРИПОДАЛ УРОК

Продление контракта с Усманом Дембеле – тоже однозначная победа, сравнимая с приобретением нового игрока. Он согласился аж на 40-процентное снижение зарплаты. Правда, потери будут компенсированы бонусами за результат, но это важно для отчетности. Кроме того, отступные составили всего 100 млн (столько же у Пуча и Мингесы) против 400 млн по прошлому соглашению.

В этой сделке огромную роль сыграл Хави, убедивший француза в том, что видит его в центре проекта. Тренер защищал Усмана даже в тяжелый зимний период, когда тот саботировал тренировки из-за желания уйти, и этим заработал уважение.

«У меня нет сомнений, что он станет мировой звездой, но и нам не стоит сидеть сложа руки. Новый контракт Усмана – приоритет для клуба. Это понятно каждому, все знают, насколько он нам нужен», – говорил Хави.

Ни для кого не секрет, что поначалу Дембеле хотел невероятную зарплату – что-то около 40 млн до вычета налогов и еще 20 млн комиссионных агенту, но Хави постепенно менял отношение футболиста, и в конце концов тот воспылал желанием работать под руководством тренера, который так трепетно к нему относится.

Помог и «ПСЖ», готовый было подписать Усмана. Но когда Килиан Мбаппе продлил контракт и «уволил» Леонардо, парижане с радаров пропали. Не поступило конкретного предложения и от «Челси», где работает отлично ладивший с игроком Томас Тухель (знакомы по «Боруссии»). В результате Лапорта переждал бурю, доказав, что очереди из грандов за Дембеле нет, и подписал его на выгодных для клуба условиях.

«БАРСА» СТАБИЛЬНО ОБХОДИТ «ЧЕЛСИ»

Отдельного рассказа заслуживает наметившееся противостояние «Барселоны» и «Челси». Все потому, что клубы несколько раз сталкивались на трансферном рынке. Началось все с бесплатного переезда в Каталонию Кристенсена.

Затем «Барса» нацелилась на испанцев Маркоса Алонсо и Сесара Аспиликуэту. Оба, вероятно, тоже проследуют по маршруту Лондон – Барселона. Так, Аспиликуэту синие готовы отпустить за 4-5 млн, но только после того, как подпишут ему на замену Йошко Гвардиола из «Лейпцига».

Обещание Аспиликуэте отпустить его они уже дали, а вот с Алонсо может не получиться – отношения между боссами продолжают охладевать из-за того, что Левандовски, Рафинья и Дембеле между двумя клубами стабильно выбирали блауграну. Особенно обидно англичанам было упустить бразильца, ведь за него «Лидсу» было предложено даже больше денег.

Теперь клубы соревнуются в борьбе за защитника «Севильи» Кунде. Каталонцы давно согласовали с футболистом контракт, но тот не хочет слишком долго ждать, когда клубы договорятся между собой, и дал согласие на переезд в Лондон. В данный момент «Челси», предложивший за игрока 65 млн, на порядок ближе к заключению сделки. Но Лапорта не сдается и готовит новое предложение, поскольку понимает, что фактор «Барсы» в данном случае не работает, и игрока можно заполучить только за счет финансово выгодного предложения.

Зато в его распоряжении есть де Йонг, к которому присматривается Тухель. Не исключено, что Лапорта опять вывернется из непростой ситуации, заключив трехстороннюю сделку. В начале июля он лично общался в ресторане с новым владельцем синих Тоддом Боэли.

ЛАПОРТА ПРОДАЕТ, ПРОДАЕТ И ПРОДАЕТ

Как бы ни завершилась история с Кунде, «Барса» намерена в любом случае укрепить линию обороны. По признанию Лапорты, Хави дал ему список из шести фамилий. Например, если не удастся переманить Маркоса Алонсо, каталонцы постараются подписать Кайо Энрике из «Монако». Также пишут о готовящихся переходах полузащитников Бернарду Силвы (очередная история о мечте) и 18-летнего Карни Чуквуэмеки («Астон Вилла»).

Так откуда у бедной «Барселоны» столько денег на новичков? Или проблемы были липовыми?

Это, конечно, не так. Показательно, что зимой Лапорта договаривался о трансферах Луиса Диаса (перешел в «Ливерпуль») и Душана Влаховича (ушел в «Ювентус»). С обоими были согласовали контракты, но не смогли оперативно найти деньги, а «Порту» и «Фиорентина» не стали отдавать игроков под будущие обязательства. Просто потому, что не были уверены, что каталонцы сдержат обещание. Даже сытая «Бавария» за Левандовского просила деньги вперед.

Над этим Лапорта и работает все лето, продавая, продавая и еще раз продавая. О футболистах мы писали в начале. Однако кроме них он в конце июня за 205 млн продал на 25 лет 10% телеправ американской инвестиционной группе Sixth Street. Ход признали успешным и решили его повторить. Следующие 15% той же инвестгруппе оцениваются в 320-33 млн евро. О сделке намерены объявить в ближайшее время.

Есть и запасной вариант – продажа за 270 млн 49% прав на Barça Licensing & Merchandising. Кроме того, следует помнить, что прошлым летом «Барселона» рефинансировала долг в размере 525 млн, и часть этих средств должна поступить в оборот этим летом.

Еще пример. На продаже футболок Левандовского Лапорта планирует заработать около 20 млн. Если получится, он покроет почти половину трансферной стоимости.

Реальные сложности остаются с разрешенным зарплатным фондом, который у «Барсы» в прошлом сезоне был аж седьмым в примере и составлял всего 98 млн, хотя в реальности оценивался в 430 млн. Лапорта круто похимичил, и на данный момент зарплаты составляют уже около 250 млн. Помните, как Дембеле сократил оклад, компенсировав потери бонусами? Это и делается как раз для того, чтобы вписаться в разрешенный размер фонда оплаты труда, который ла лига пока не объявляла.

Правда, не стоит забывать и о краткосрочном долге в размере 269 млн (его надо выплатить в течение года), но и здесь Лапорта суетится. Затем и продает различные права, чтобы разом получить необходимые средства. Если учесть, что не так давно «Барсу» подозревали в наличии кредитов на пару миллиардов, Лапорта делает грандиозную работу, умудряясь усиливать состав и расчищать финансовые завалы. После Бартомеу он кажется гением.

СОСТАВ БЛАУГРАНЫ – ЭТО ВАУ!

У Хави есть все шансы уже в этом сезоне привести «Барселону» к значимому успеху. Хотя тренера не пустили в США из-за иранской визы, и он давал наставления игрокам по видеосвязи, каталонцы в первом матче размазали «Интер Майями» Дэвида Бекхэма со счетом 6:0. Отличились Пьер-Эмерик Обамеянг, Рафинья, Ансу Фати, Гави, Депай и Дембеле.

Состав команды на сезон, особенно в атаке (Левандовски, Обамеянг, Дембеле, Рафинья, Ферран Торрес и Фати) поистине впечатляет, да и средняя линия укомплектована знатно: Серхи Бускетс, Педри, Гави, Кессье, Пьянич и Серхи Роберто. С такой бандой можно замахнуться на что-то действительно значимое!