Дмитрий Селюк: «Зенит» победит «Крылья», а «Динамо» - «Торпедо», коэффициент минус 1,5 на обе игры

«Зенит» - «Крылья Советов». Сегодня. Начало в 20.00

Однозначно выиграет «Зенит». Если кто-то будет ставить на этот матч, смело берите коэффициент минус 1,5 на победу «Зенита».

Да, с «Химками» была ничья, но, во-первых, «Химки» обороняются всей командой, а «Крылья» играют в открытый футбол, во-вторых, «Зенит» играет дома, перед своими болельщиками. А в том, что у Питера команда более классная, сомнений нет ни у кого. Потому уверенная победа хозяев.

ЦСКА– «Сочи». Суббота. Начало в 15.00

Будет сложный матч. Федотов что-то захочет доказать в игре против своей бывшей команды. А «Сочи», в свою очередь, захотят доказать, что даже без Кассьерры и Федотова у них все в порядке.

В первом туре ЦСКА очень активно играл, много атаковал, нанес 26 ударов по воротам, но «Сочи» не «Урал». Думаю, будет ничья.

«Краснодар» - «Спартак». Суббота. Начало в 20.00

«Краснодар» я не совсем хорошо знаю, как он сейчас выглядит по игре, вот и посмотрю. «Спартак» во втором тайме в Грозном выглядел очень неплохо. Абаскаль угадал с заменами – выпустил Соболева, тот очень хорошо сыграл. Думаю, можно было играть с двумя нападающими с самого начала. И хотя Мозес и Промес будут прибавлять, но, думаю, будет ничья. А любителям ставок посоветовало бы поставить, что в матче будет забито больше двух голов.

«Динамо» - «Торпедо». Воскресенье. Начало в 17.30

«Динамо» в прошлом сезоне мне нравилось, хотя сейчас там происходят некоторые изменения, потому что пришел новый тренер. «Торпедо» видел в игре с «Сочи», пока команда сыровата, ей еще нужно обтесаться в РПЛ.

«Динамо» выше классом, как в командном плане, так и в индивидуальном. У него более сильные исполнители. Поэтому посоветовал бы ставить на победу «Динамо» с коэффициентом минус 1,5.