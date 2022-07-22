«Краснодар» постарается забрать у «Спартака» три очка

Российские команды готовы сделать выводы из стартового тура чемпионата страны, подкорректировать детали и предъявить зрителям яркое шоу. Так, краснодарцам надо постараться наладить игру в обороне, бреши в которой продемонстрировал новичок премьер-лиги «Факел», а красно-белым придумать, как обходиться без левого защитника Мацея Рыбуса, удаленного в Грозном.

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«КРАСНОДАР» – «СПАРТАК»: ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Одним из центральных матчей тура и наверняка самым популярным у болельщиков станет субботняя встреча в Краснодаре, где клуб Сергея Галицкого примет красно-белых. Здесь однозначного фаворита не наблюдается, но у гостей шансы на успех чуть выше.

Коэффициент на победу «Спартака» составляет 2,34 (вероятность – 41%), тогда как ничья идет за 3,78 (27%), а выигрыш хозяев – за 3,22 (32%).

Фото: ФК «Спартак»

На наш взгляд, шансы хозяев на успех недооценены. С 30 апреля они провели аж пять домашних матчей (четыре в прошлом сезоне и один в нынешнем), и ни разу не проиграли, а в трех из них взяли по три очка – у «Ростова» (2:1), «Локомотива» и ЦСКА (по 1:0). На москвичей «быки» всегда заряжены по-особенному, а «Спартак» вообще один из главных раздражителей.

Прогноз «Советского спорта»: победа «Краснодара» с коэффициентом 3,22 в БК Марафон.

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РАСПИСАНИЕ ВТОРОГО ТУРА РПЛ ПО МОСКОВСКОМУ ВРЕМЕНИ:

22 июля, 20:00. «Зенит» – «Крылья Советов»

23 июля, 15:00. ЦСКА – «Сочи»

23 июля, 17:30. «Оренбург» – «Урал»

23 июля, 20:00. «Краснодар» – «Спартак»

24 июля, 15:00. «Химки» – «Пари НН»

24 июля, 17:30. «Динамо» – «Торпедо»

24 июля, 20:00. «Локомотив» – «Ростов»

24 июля, 20:00. «Ахмат» – «Факел»

ФАВОРИТЫ МИР РПЛ

У команды Сергея Семака с отрывом лучший состав в лиге и опыт четырех выигранных чемпионатов подряд. Если бразильцы не заскучают на российских полях, сложно представить, что им помешает нашить питерцам вторую звезду. Поставить на этот исход можно с коэффициентом 1,30.

Конкуренты сине-бело-голубых примерно равны между собой. Несколько выделяется ЦСКА, заполучивший в межсезонье лучшего российского тренера Федотова. На триумф армейцев можно сделать ставку с коэффициентом 12,00.

Фото: ФК «Спартак»

«Спартак» – 10-кратный чемпион России после аномального прошлогоднего провала не имеет права на второй столь же плохой сезон, тем более, что массовые гуляния по случаю 100-летнего юбилея перенесли на год. А это значит, что еще не поздно порадовать болельщиков новым чемпионским титулом. Такой исход можно взять на 13,00.

Бронзовые призеры прошлого сезона динамовцы также рассчитывают на хороший результат в новом розыгрыше, даже без Сандро Шварца и опытных центральных защитников. Итоговая победа бело-голубых доступна за 13,50.

«Локомотив» на год отвлекся от борьбы за золото из-за перезагрузки проекта, а теперь готов предъявить результат движения по «немецкому вектору». Триумф железнодорожников оценивается коэффициентом 15,00.