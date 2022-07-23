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«Локомотив» и «Ростов» порадуют болельщиков голами

С 22 по 24 июля состоится второй тур МИР РПЛ, в котором железнодорожники постараются исправиться за стартовую домашнюю неудачу в матче с «Пари НН».
«Локомотив» и «Ростов» порадуют болельщиков голами
23 июля 2022 20:00
автор: Сергей Иванов
автор фото: ФК «Локомотив»

Российские команды готовы сделать выводы из стартового тура чемпионата страны, подкорректировать детали и предъявить зрителям яркое шоу. Так, «Локо» и «Ростов» неделю назад удовлетворились лишь одним очком, хотя создали у ворот «Пари НН» и «Динамо», соответственно, массу голевых моментов. Пора подтягивать реализацию.

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«ЛОКОМОТИВ» – «РОСТОВ»: ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Несмотря на результаты первого тура, где железнодорожники в большинстве не смогли справиться с «Пари НН», а ростовчане загоняли в гостях бронзовых призеров, букмекеры считают фаворитом этой пары москвичей. Вероятно, за счет фактора своего поля.

Фото: ФК «Локомотив»

На победу красно-зеленых можно поставить с коэффициентом 2,44 (вероятность 40%), тогда как ничья идет за 3,62 (28%), а успех подопечных Валерия Карпина – за 2,95 (38%).

На наш взгляд, надежнее выглядит ставка тотал больше 2,5 и обе забьют за 2,15. Такой исход встречался в семи из восьми (!) последних очных встреч команд в чемпионате России, начиная с октября 2018 года. За это время в РПЛ они лишь раз не показали результативной игры, когда в сентябре 2020-го разошлись на «Ростов-Арене» нулевой ничьей.

Прогноз «Советского спорта»: тотал больше 2,5 и обе забьют за 2,15 в БК Марафон.

Повторить эту ставку или выбрать другую можно с приветственным бонусом БК «Марафон» — получите на выбор до 2000 или до 10 500 рублей за первое пополнение счета.

РАСПИСАНИЕ ВТОРОГО ТУРА РПЛ ПО МОСКОВСКОМУ ВРЕМЕНИ:

22 июля, 20:00. «Зенит» – «Крылья Советов»
23 июля, 15:00. ЦСКА – «Сочи»
23 июля, 17:30. «Оренбург» – «Урал»
23 июля, 20:00. «Краснодар» – «Спартак»
24 июля, 15:00. «Химки» – «Пари НН»
24 июля, 17:30. «Динамо» – «Торпедо»
24 июля, 20:00. «Локомотив» – «Ростов»
24 июля, 20:00. «Ахмат» – «Факел»

ФАВОРИТЫ МИР РПЛ

У команды Сергея Семака с отрывом лучший состав в лиге и опыт четырех выигранных чемпионатов подряд. Если бразильцы не заскучают на российских полях, сложно представить, что им помешает нашить питерцам вторую звезду. Поставить на этот исход можно с коэффициентом 1,30.

Конкуренты сине-бело-голубых примерно равны между собой. Несколько выделяется ЦСКА, заполучивший в межсезонье лучшего российского тренера Федотова. На триумф армейцев можно сделать ставку с коэффициентом 12,00.

«Спартак» – 10-кратный чемпион России после аномального прошлогоднего провала не имеет права на второй столь же плохой сезон, тем более, что массовые гуляния по случаю 100-летнего юбилея перенесли на год. А это значит, что еще не поздно порадовать болельщиков новым чемпионским титулом. Такой исход можно взять на 13,00.

Бронзовые призеры прошлого сезона динамовцы также рассчитывают на хороший результат в новом розыгрыше, даже без Сандро Шварца и опытных центральных защитников. Итоговая победа бело-голубых доступна за 13,50.

Фото: ФК «Локомотив»

«Локомотив» на год отвлекся от борьбы за золото из-за перезагрузки проекта, а теперь готов предъявить результат движения по «немецкому вектору». Триумф железнодорожников оценивается коэффициентом 15,00.

источник: «Советский спорт»
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