Черчесов не один, второй российский специалист возглавил клуб в Европе - Дмитрий Черышев

Неожиданная новость, но только на первый взгляд. Если бы будете знать, что владельцем клуба является известный хоккейный агент Дэн Мильштейн (Gold Star Sports Management Group), выходец из бывшего СССР, то удивляться нечему. Мильштейн родился на Украине и в юном возрасте перебрался в США.

Яркая и где-то скандальная личность, но ни у кого нет столько подписанных в НХЛ российских хоккеистов, как в агентстве Мильштейна.

Он очень активен в медиапространстве - ведет соцсети, выпускает мотивационные книги про историю своего успеха. Его агентство по сумме контрактов идет в первом десятке хоккейных агентств Америки.

Но причем здесь футбол? Очевидно, что Мильштейн решил выйти на европейский футбольный рынок. Начал с маленького клуба из маленького чемпионата. Почему Черышев? Видимо, кто-то посоветовал: Черышев-старший полжизни живет в Испании, знает местные реалии, а Андорре говорят по-испански.

Что же это за клуб и чего он добился?

«Санта-Колома» базируется в одноименном городке. Бюджет клуба составляет около € 130 тыс. Для Мильштейна это сущие копейки. При этом «Санта-Колома» самый титулованный клуб Андорры: 12-кратный чемпиона страны и 8-кратный обладатель Кубка. Прославила свою страну «Санта-Колома» и на международном уровне. Например, в Кубке УЕФА сезона-2007/2008 команда впервые из андоррских клубов добилась победы в одном матче, а в Лиге чемпионов сезона-2014/2015 «Санта-Колома» впервые в своей истории прошла во второй квалификационный раунд.

Так что, перед Черышем стоит задача превысить те достижения. Хотя сделать это будет непросто. Напомним, что последним местом работы Черышева был «Нижний Новгород» в 2019 году.

И коль уж такой повод, нельзя не вспомнить о сыне нового главного тренера «Санта-Коломы» Денисе Черышеве. Сезон в России уже идет, в Европе скоро начнется, а Денис, заслуженный мастер спорта России (за выход в четвертьфинал ЧМ-2018) пока без клуба.

«Валенсия», где он отыграл несколько сезонов, отказались продлевать с полузащитником контракт. Также в Испании Денис выступал за «Севилью», «Вильярреал». Шли разговоры про Россию – назывались наши топы «Зенит» и «Спартак», но дальше разговоров не пошло.

Денис выпускник академии мадридского «Реала», школа у него хорошая, но карьера не сложилась из-за постоянных травм. Возможно, это отпугивает наши клубы и не только наши. Денису в декабре уже 32 года, поэтому новый контракт, если он будет, станет для него последним в карьере.