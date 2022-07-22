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Игнатьев в «Локо», Шиманьски – в «Фейенорде». Пять трансферов РПЛ накануне второго тура

Клубы продолжают работу на трансферном рынке прямо в разгаре сезона, и тренеры иногда теряют игроков накануне ответственных матчей.
Игнатьев в «Локо», Шиманьски – в «Фейенорде». Пять трансферов РПЛ накануне второго тура
22 июля 2022 19:33
автор: Артем Зибрак
автор фото: ФК «Динамо» (Москва)

ШИМАНЬКИ УЕЗЖАЕТ В «ФЕЙЕНОРД»

«Динамо», по всей вероятности, потеряет еще двоих футболистов, игравших важную роль в бронзовом сезоне. Полузащитник Себастьян Шиманьски уже оформил соглашение с «Фейнордом». В Роттердаме он будет играть на правах аренды, но у клуба будет право выкупа.

Поляк переехал в Москву летом 2019 года из «Легии» за 5,5 млн евро и при Сандро Шварце стал ключевым игроком средней линии, успевавшем и созидать, и качественно обороняться. В 77 матчах РПЛ он забил 8 мечей и отдал 15 результативных передач. Его контракт действует до 2026 года. За аренду «Фейенорд» заплатит 2 млн и еще 11 за последующий выкуп, так что сделка для бело-голубых явно выгодная. А еще голландцы полностью покрывают зарплату игрока.

Шиманьски не вернулся в Россию из отпуска, так что уже в первом тайме динамовцы могли ощутить важность его потери – у Славиши Йокановича осталось только три игрока центра поля: Никола Моро, Даниил Фомин и Арсен Захарян. Правда, последний лучше на левом краю атаки, и с его переходом в центр ослабевают сразу оба позиции.

ПЛЮС ФЕРНАНДЕС, МИНУС ВАРЕЛА

Если уход Шиманьски читался еще в конце прошлого сезона, то решение правого защитника Гильермо Варелы стало неожиданностью. Против «Ростова» в первом туре он провел на поле все 90 минут.

Однако в пятницу стало известно, что уругваец намерен приостановить контракт и подписать с «Фламенго». Этот бразильский клуб в последние недели рыщет на просторах РПЛ, как стервятник над полем боя. Сначала пытались увести у «Зенита» Вендела (питерцы переподписали полузащитника), теперь нацелились на динамовца.

Уругваец, в отличие от зенитовца, соблазнился. ESPN уверяет, что сторонам осталось уладить детали сделки. Если она состоится, то бело-голубым в обороне придется еще тяжелее, ведь летом их уже покинули Иван Ордец, Фабиан Бальбуэна и Роман Евгеньев. В результате правый защитник Сергей Паршивлюк, необходимый теперь Йокановичу справа, играл в центре.

Немного упростит ситуацию тот факт, что на днях «Динамо» все-таки подписало одного игрока обороны – Роберто Фернандеса из «Гуарани». Но и этого было недостаточно, а уж теперь…

КРАВЦОВ ИЗ «ЗЕНИТА» В «СОЧИ»

Тем временем воспитанник «Зенита» Кирилл Кравцов перешел в… конечно, «Сочи»! Эта сделка полностью зависела от ситуации с Венделом. Как объяснял Андрей Аршавин, полузащитнику нужна игровая практика, а в Питере он мог ее получить только в случае ухода бразильца. После подписания нового контракта с Венделом Кравцову дали возможность уйти туда, где он будет играть.

Сложно даже представить, где еще мог оказаться Кирилл, как не в «Сочи». У южан налажен отличный канал поставок футболистов из Петербурга. Да и в обратном направлении этим летом тоже игроки переходили. Примечательно, что россиянин уехал не в аренду – речь идет о полноценном выкупе за 835 тысяч евро. При этом сине-бело-голубые сохранили право обратного выкупа.

Формально за «Зенит» 20-летний опорник провел 16 матчей, но в реальности набил всего 237 минут. Первую половину года он провел в аренде в Нижнем Новгороде и вот там играл по-настоящему – 1 гол и 2 передачи в 12 матчах (1034 минуты).

ИВАН ИГНАТЬЕВ В «ЛОКО»

Еще один громкий трансфер – переход нападающего Ивана Игнатьева из «Рубина» в «Локомотив». Эта новость изрядна удивила футбольные СМИ. Многие коллеги обратили внимание на странность, заключающуюся в том, что лучший бомбардир прошлого сезона Гамид Агаларов из «Уфы» с трудом перебрался в «Ахмат», а забивший за три (!) последних сезона всего семь мячей Игнатьев доехал до Черкизово.

В «Локо», видимо, учитывают сопутствующие риски. Игрока они взяли бесплатно, а контракт подписали всего на год. Так что, по сути, ничем не рискуют.

И все-таки смущают показатели Игнатьева в последние годы. Например, «Рубин» отвалил за него «Краснодару» аж 7 млн, но в первой половине прошлого сезона Леонид Слуцкий выпустил его на поле всего 244 минуты, а Игорь Осинькин в «Крыльях Советов» (брали в аренду) – и того меньше (146 минут).

источник: «Советский спорт»
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