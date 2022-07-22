Мостовой ярче, чем все бразильцы! «Зенит» красиво разгромил «Крылья Советов»

СЕМЬ ЛАТИНОАМЕРИКАНЦЕВ «ЗЕНИТА»

После стартовой неудачи в Химках «Зениту» было необходимо реабилитироваться в глазах собственных болельщиков. Да и самих себя тоже. Тем более, что в соперниках были «Крылья Советов» – команда яркая, но не очень сбалансированная и позволяющая противникам очень много.

По сравнению с первой игрой Сергей Семак сделал две важные перестановки – в центр обороны вернулся Деян Ловрен, а на острие вышел Матео Кассьерра. Таким образом, количество легионеров из Южной Америки в стартовом составе составило семь человек (пятеро бразильцев и двое колумбийцев), а россиян оказалось только трое – вратарь Даниил Одоевский и полузащитники Далер Кузяев и Андрей Мостовой.

Такой выбор особенно контрастировал на фоне состава самарцев, где из иностранцев только голландец Гленн Бейл да украинец Дмитрий Иванисеня. Экс-спартаковцы Илья Гапонов и главный герой первого тура Максим Глушенков также вышли с первых минут. Забегая вперед, отметим, что вингер провел очень слабый матч, чему подтверждением замена уже на 62-й минуте.

Торжественный первый пас с центра поля сделал специально приехавший ради такого события экс-нападающий «Зенита» Алехандро Домингес. Надо сказать, что для 41 года выглядит он потрясающе – стильный, стройный, модный. Радует, что у аргентинца все хорошо.

ДВА ПЕНАЛЬТИ ЗАВЕРШИЛИ ИГРУ

К сожалению, матч начался, по сути, не начавшись. Уже к 12 минуте «Зенит» получил право на два пенальти и вел в счете 2:0. В первом случае Александр Коваленко слишком рьяно размахивал в штрафной руками (Иван Ломаев парировал удар Мостового, но тот был первым на добивании), а во втором Денис Якуба при розыгрыше углового завалил в штрафной Малкома (точно пробил Далер Кузяев).

И без того все было плохо, а тут еще Осинькину пришлось заменить Якубу уже на 14-й минуте. Впрочем, и Сергей Семак не мог сказать, что все шло по плану, ведь в какой-то момент на газон рухнул Кузяев. Он попытался разбегаться, но все попросил замену. Далер играл в этот вечер правого защитника, поэтому уступил место на поле Алексею Сутормину.

Зенитовские легионеры благодаря быстро добытому преимуществу перестали переживать за результат и стали получать от игры удовольствие. Свидетельством тому изумительная комбинация, завершившаяся третьим голом. Это Мостовой поочередно обыгрался в стеночку с Малкомо и Клаудиньо и с острого угла технично подрезал мяч над Ломаевым. Как по мне, претендент на гол тура.

Преимущество чемпионов в первом туре было несомненным – 65% владения при статистике ударов 7 (5) – 1 (0).

УРОК ДЛЯ САМАРЫ

Чем в том числе хороши такие молодые команды, как «Крылья Советов»? Тем, что даже крупно проигрывая в счете без шансов на спасение, они не опускают руки, а относятся к оставшейся части матча, как к уроку. А что, если надавить? А что, если подержать мяч? А что, если попробовать через фланг? Ничем же не рискуют.

Так что начиная со второй половины тайма гости стали ходить вперед куда большими силами, благодаря чему игра раскрылась. Семаку такой подход тоже на руку, поскольку «Зенит» с уходом Артема Дзюбы получил возможность распрямляться в мгновенных контратаках. Вильмар Барриос и Вендел очень круто действуют в перехватах, после которых хозяева легко разбегаются на пространстве.

На благо самарцев, зенитовские бразильцы насытились тремя голами и стали действовать куда спокойнее – самый яркий эпизод второго тайма связан с ярким двойным спасением Ломаева, выскочившего из ворота прерывать выход один на один Ивана Сергеева. Эта успокоенность, кстати, тенденция. Против «Химок» они тоже рано успокоились, с той только разницей, что тогда вели с разницей всего в один мяч, за что и поплатились. На сей раз такой опасности не было. Чемпионы спокойно довели матч до победы и отправились готовиться к «Локомотиву».

РПЛ. 2-й тур

«Зенит» - «Крылья Советов» - 3:0 (3:0)

Голы: Мостовой, 6 – 1:0. Кузяев, 12 – с пенальти – 2:0. Мостовой, 31 – 3:0.

Нереализованный пенальти: Мостовой, 6 (вратарь).

«Зенит»: Одоевский, Кузяев (Сутормин, 28), Ловрен, Родригао, Дуглас Сантос, Барриос, Вендел, Клаудиньо (Круговой, 79), Малком (Ерохин, 79), Мостовой (З. Бакаев, 71), Кассьерра (Сергеев, 71).

«Крылья Советов»: Ломаев, Гапонов (Евгеньев, 62), Горшков, Солдатенков, Бейл, Якуба (Витюгов, 14), Ежов, Коваленко, Иванисеня (Липовой, 78), Глушенков (Соколов, 62), Цыпченко (Хубулов, 78).

Предупреждения: Горшков, 26. Солдатенков, 29. Гапонов, 39.

Судья: Чистяков (Азов).