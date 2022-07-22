Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Мостовой ярче, чем все бразильцы! «Зенит» красиво разгромил «Крылья Советов»

Ключевыми стали стартовые 12 минут, когда зенитовцы заработали два пенальти. Мостовой оформил дубль, второй его гол – в коллекцию лучших комбинаций РПЛ.
Мостовой ярче, чем все бразильцы! «Зенит» красиво разгромил «Крылья Советов»
22 июля 2022 22:01
автор: Артем Зибрак
автор фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

СЕМЬ ЛАТИНОАМЕРИКАНЦЕВ «ЗЕНИТА»

После стартовой неудачи в Химках «Зениту» было необходимо реабилитироваться в глазах собственных болельщиков. Да и самих себя тоже. Тем более, что в соперниках были «Крылья Советов» – команда яркая, но не очень сбалансированная и позволяющая противникам очень много.

По сравнению с первой игрой Сергей Семак сделал две важные перестановки – в центр обороны вернулся Деян Ловрен, а на острие вышел Матео Кассьерра. Таким образом, количество легионеров из Южной Америки в стартовом составе составило семь человек (пятеро бразильцев и двое колумбийцев), а россиян оказалось только трое – вратарь Даниил Одоевский и полузащитники Далер Кузяев и Андрей Мостовой.

Такой выбор особенно контрастировал на фоне состава самарцев, где из иностранцев только голландец Гленн Бейл да украинец Дмитрий Иванисеня. Экс-спартаковцы Илья Гапонов и главный герой первого тура Максим Глушенков также вышли с первых минут. Забегая вперед, отметим, что вингер провел очень слабый матч, чему подтверждением замена уже на 62-й минуте.

Торжественный первый пас с центра поля сделал специально приехавший ради такого события экс-нападающий «Зенита» Алехандро Домингес. Надо сказать, что для 41 года выглядит он потрясающе – стильный, стройный, модный. Радует, что у аргентинца все хорошо.

ДВА ПЕНАЛЬТИ ЗАВЕРШИЛИ ИГРУ

К сожалению, матч начался, по сути, не начавшись. Уже к 12 минуте «Зенит» получил право на два пенальти и вел в счете 2:0. В первом случае Александр Коваленко слишком рьяно размахивал в штрафной руками (Иван Ломаев парировал удар Мостового, но тот был первым на добивании), а во втором Денис Якуба при розыгрыше углового завалил в штрафной Малкома (точно пробил Далер Кузяев).

И без того все было плохо, а тут еще Осинькину пришлось заменить Якубу уже на 14-й минуте. Впрочем, и Сергей Семак не мог сказать, что все шло по плану, ведь в какой-то момент на газон рухнул Кузяев. Он попытался разбегаться, но все попросил замену. Далер играл в этот вечер правого защитника, поэтому уступил место на поле Алексею Сутормину.

Зенитовские легионеры благодаря быстро добытому преимуществу перестали переживать за результат и стали получать от игры удовольствие. Свидетельством тому изумительная комбинация, завершившаяся третьим голом. Это Мостовой поочередно обыгрался в стеночку с Малкомо и Клаудиньо и с острого угла технично подрезал мяч над Ломаевым. Как по мне, претендент на гол тура.

Преимущество чемпионов в первом туре было несомненным – 65% владения при статистике ударов 7 (5) – 1 (0).

УРОК ДЛЯ САМАРЫ

Чем в том числе хороши такие молодые команды, как «Крылья Советов»? Тем, что даже крупно проигрывая в счете без шансов на спасение, они не опускают руки, а относятся к оставшейся части матча, как к уроку. А что, если надавить? А что, если подержать мяч? А что, если попробовать через фланг? Ничем же не рискуют.

Так что начиная со второй половины тайма гости стали ходить вперед куда большими силами, благодаря чему игра раскрылась. Семаку такой подход тоже на руку, поскольку «Зенит» с уходом Артема Дзюбы получил возможность распрямляться в мгновенных контратаках. Вильмар Барриос и Вендел очень круто действуют в перехватах, после которых хозяева легко разбегаются на пространстве.

На благо самарцев, зенитовские бразильцы насытились тремя голами и стали действовать куда спокойнее – самый яркий эпизод второго тайма связан с ярким двойным спасением Ломаева, выскочившего из ворота прерывать выход один на один Ивана Сергеева. Эта успокоенность, кстати, тенденция. Против «Химок» они тоже рано успокоились, с той только разницей, что тогда вели с разницей всего в один мяч, за что и поплатились. На сей раз такой опасности не было. Чемпионы спокойно довели матч до победы и отправились готовиться к «Локомотиву».

РПЛ. 2-й тур

«Зенит» - «Крылья Советов» - 3:0 (3:0)

Голы: Мостовой, 6 – 1:0. Кузяев, 12 – с пенальти – 2:0. Мостовой, 31 – 3:0.

Нереализованный пенальти: Мостовой, 6 (вратарь).

«Зенит»: Одоевский, Кузяев (Сутормин, 28), Ловрен, Родригао, Дуглас Сантос, Барриос, Вендел, Клаудиньо (Круговой, 79), Малком (Ерохин, 79), Мостовой (З. Бакаев, 71), Кассьерра (Сергеев, 71).

«Крылья Советов»: Ломаев, Гапонов (Евгеньев, 62), Горшков, Солдатенков, Бейл, Якуба (Витюгов, 14), Ежов, Коваленко, Иванисеня (Липовой, 78), Глушенков (Соколов, 62), Цыпченко (Хубулов, 78).

Предупреждения: Горшков, 26. Солдатенков, 29. Гапонов, 39.

Судья: Чистяков (Азов).

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Мостовой ярче, чем все бразильцы! «Зенит» красиво разгромил «Крылья Советов»
Мостовой ярче, чем все бразильцы! «Зенит» красиво разгромил «Крылья Советов»
Ключевыми стали стартовые 12 минут, когда зенитовцы заработали два пенальти. Мостовой оформил дубль, второй его гол – в коллекцию лучших комбинаций РПЛ.
22.07.2022 22:01
Футбол
автор: Артем Зибрак
«Краснодар» постарается забрать у «Спартака» три очка
«Краснодар» постарается забрать у «Спартака» три очка
С 22 по 24 июля состоится второй тур МИР РПЛ. Краснодарцы после стартовой потери очков в матче с «Факелом» примут «Спартак», в меньшинстве спасшийся в Грозном.
22.07.2022 20:00
Футбол
автор: Сергей Иванов
Игнатьев в «Локо», Шиманьски – в «Фейенорде». Пять трансферов РПЛ накануне второго тура
Игнатьев в «Локо», Шиманьски – в «Фейенорде». Пять трансферов РПЛ накануне второго тура
Клубы продолжают работу на трансферном рынке прямо в разгаре сезона, и тренеры иногда теряют игроков накануне ответственных матчей.
22.07.2022 19:33
Футбол
автор: Артем Зибрак
«Краснодар» – «Спартак»: ждем атакующего шоу
«Краснодар» – «Спартак»: ждем атакующего шоу
23 июля в 20:00 МИР РПЛ продолжится вторым туром, центральным матчем которого станет противостояние «Краснодара» и «Спартака». Обе команды потеряли очки на старте, но точно ли обе побегут вперед реабилитироваться? Рассказываем все, что нужно знать о предстоящем матче.
22.07.2022 18:00
Футбол
автор: Никита Шмытов
ЦСКА и «Сочи» обойдутся без перестрелки
ЦСКА и «Сочи» обойдутся без перестрелки
С 22 по 24 июля состоится второй тур МИР РПЛ. Армейцы под руководством Владимира Федотова примут главную на данный момент команду в его карьере.
22.07.2022 15:00
Футбол
автор: Сергей Иванов
Черчесов не один, второй российский специалист возглавил клуб в Европе - Дмитрий Черышев
Черчесов не один, второй российский специалист возглавил клуб в Европе - Дмитрий Черышев
Российский тренер Дмитрий Черышев возглавил андоррский футбольный клуб «Санта-Колома», сообщает официальный телеграм-канал Sport 24.
22.07.2022 14:57
Футбол
автор: Юрий Волохов
Дмитрий Селюк: «Зенит» победит «Крылья», а «Динамо» - «Торпедо», коэффициент минус 1,5 на обе игры
Дмитрий Селюк: «Зенит» победит «Крылья», а «Динамо» - «Торпедо», коэффициент минус 1,5 на обе игры
Сегодня стартует 2-й тур Российской премьер-лиги. Футбольный агент Дмитрий Селюк делает прогнозы на ключевые матчи и дает советы любителям ставок.
22.07.2022 12:46
Футбол
автор: Юрий Волохов
«Зенит» и «Крылья Советов» устроят результативное шоу
«Зенит» и «Крылья Советов» устроят результативное шоу
С 22 по 24 июля состоится второй тур МИР РПЛ. Чемпионы России после стартовой неудачи примут самую результативную команду первого тура.
21.07.2022 20:00
Футбол
автор: Сергей Иванов
В новом сезоне Хави сможет бороться за все титулы. Лапорта уже грандиозно усилил «Барселону»
В новом сезоне Хави сможет бороться за все титулы. Лапорта уже грандиозно усилил «Барселону»
Президент «Барселоны» гениальное задействует «фактор “Барсы”».
21.07.2022 19:48
Футбол
автор: Артем Зибрак
Почтит ли «Торпедо» память легенды успехом в дерби? К 85-летию со дня рождения Эдуарда Стрельцова
Почтит ли «Торпедо» память легенды успехом в дерби? К 85-летию со дня рождения Эдуарда Стрельцова
Сегодня, 21 июля, знаменитому нападающему «Торпедо» и сборной СССР Эдуарду Стрельцову исполнилось бы 85 лет. А в воскресенье, 24-го, на «ВТБ Арене» имени Льва Яшина родной клуб легенды встретится с «Динамо».
21.07.2022 18:09
Футбол
автор: Владислав Домрачев
Нурмагомедов забьет Гонсалеса в первом же раунде! Расклад и лучшие ставки на Bellator 283
Утром 23 июля по московскому времени в американской Такоме состоится очередной турнир под эгидой Bellator, в одном из главных боев которого будет биться Усман Нурмагомедов. «Плеймейкер» оценивает шансы в этом и других противостояниях вечера.
Восемь иностранцев в старте — и три российских гола! Как «Зенит» разгромил «Крылья»
В стартовом матче 2-го тура РПЛ чемпион страны в Санкт-Петербурге легко переиграл самарский клуб – 3:0.
Шведы отменили визит Трусовой, канадцы передумали брать девушку Касаткиной. Межсезонье в фигурном катании
Обзор последних событий в «фигурке».
«Новый формат матча за корону предлагал не Карлсен, а ФИДЕ!» Карякин — об отказе чемпиона и своей победе в Лужниках
Российский гроссмейстер Сергей Карякин, ставший победителем «турнира звезд» на шахматном форуме Moscow Open 2022, прокомментировал «Плеймейкеру» свой успех – и, конечно, сенсационный отказ Магнуса Карлсена играть матч за звание чемпиона мира с Яном Непомнящим.
«Матрасник», «дьявол» или снова «сливочный»? Роналду пора определяться с клубом
Криштиану Роналду по-прежнему отсутствует в расположении «МЮ», который ведет подготовку к новому сезону, однако эта неопределенность не может продолжаться вечно.
От контракта Вендела до скандала с Тартаковой. Обзор мемов
Главные новости футбола и других видов спорта в картинках и видосиках.
2-й тур РПЛ с матчем Федотова против «Сочи»: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
22 - 24 июля пройдут восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о втором туре.
Кто выживет в адской жаре на автодроме «Поль Рикар»? Расклады и лучшие ставки на Гран-при Франции
22 - 24 июля состоится двенадцатый этап чемпионата «Формулы-1», который обещает захватывающую борьбу лучших гонщиков мира. «Плеймейкер» взвешивает шансы участников.
Что все-таки с Пиняевым? Судя по всему, парня ждет операция и полгода без футбола
Информация о состоянии здоровья 17-летнего таланта «Крыльев Советов» Сергея Пиняева вызывает все большую тревогу.
Зенито Американа! Наш чемпион собрал основу из южноамериканцев, но как же забота о российском футболе?
Несколько недель назад казалось, что исход легионеров из РПЛ будет массовым и примет необратимый характер. Но на деле все получилось не совсем так.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика