Федотов зажег звезду Карраскаля. ЦСКА победил «Сочи» и возглавил турнирную таблицу

Колумбиец Хорхе Карраскаль в прошлом сезоне оставил двоякое впечатление. Отмечали его непринужденное обращение с мячом, дриблинг. Но при этих плюсах не было выхлопа: последнего острого паса и разящего удара. Правда, в кубковом дерби со «Спартаком» он жахнул с стойку владений Максименко, но это был лишь эпизод.

Но уже в матче с «Уралом» мы увидели другого Карраскаля – лидера полузащиты, главного конструктора армейских атак. Прорезался у него и удар – не только с пенальти, им же заработанного, в первом тайме колумбиец жахнул из-за штрафной, но мяч вратарь Помазун успел отбить в перекладину.

Сегодня Карраскаль продолжил солировать. На 11-ц минуте его рейд в штрафную завершился падением: рефери Москалев не отреагировал на падение армейца, оказавшегося в тисках соперников.

А на 36-й Карраскаль пасом из глубины разрезал оборону сочинцев по центру, выведя на рандеву с вратарем Адамовым Медину, которому то и дело давал ЦУ Федотов. Так был открыт счет. Можно, конечно, повесить всех собак на ведущего защитника Дркушича, застрявшего в тылу за линией офсайда. Но в таких ситуациях надо хвалить атаку.

После перерыва Карраскаль блеснул укрощением мяча после лонгбола Акинфеева, одним касанием он оставил не у дел защитника сборной России Терехова и неотразимо пробил с коронной правой в ближний угол. Адамова корить нет смысла.

Лучший игрок матча с «Уралом» получил приз MVP и сегодня. Впрочем, у ЦСКА был и скрытый герой – капитан Акинфеев. За пять минут до перерыва он броском в ноги прорвавшемуся форварду Мелкадзе (респект экс-армейцу Бурмистрову за разрезающую чудо-передачу) не позволил гостям сквитать счет.

Чуть раньше на помощь капитану пришел переквалифицированный в центрального бека Зайнутдинов, заблокировав удар с линии штрафной новичка южан Сарвели.

Госпожа удача любит сильных: во втором тайме мяч дважды просвистел рядом с каркасом ворота Акинфеева после ударов Бурмистрова (с подбора) и вышедшего с лавки Жоазиньо (после скидки).

А после третьего гола оформившего дубль Медины с передачи резервиста Яковлева вся «ВЭБ Арена» приветствовала хозяев нашим родным «Мо-лод-цы!»

Теперь можно точно сказать: болельщики ЦСКА оценили и признали Федотова и Карраскаля. Тренерская работа налицо. Теперь его команда ждет новичков. В первую очередь левого защитника и мощного форварда. Пока выходящий на замену Заболотный впереди не зажигает. А не переквалифицировать ли его в центрального защитника?

После разгрома сочинцев болельщики в приподнятом настроении устремились в Парк Легенд на празднование чемпионства армейских хоккеистов.