Алексей Сафонов: Сколько дерьма на Федотова и игроков ЦСКА вылили, а команда смотрится

- В прогнозах на матч преобладали такие мнения – голов будет немного, вероятна ничья.

- «Сочи» свои моменты не реализовал, ЦСКА свои забил, а в конце «Сочи» совсем встал, когда третий гол забивали. Но выводы делать рано, давайте подождем пять туров.

«Сочи» не в форме? Вряд ли, тренер себе не враг. Может, Нобоа видел себя играющим тренером. По его лицу видно, что он не очень доволен. И сзади нельзя так играть. Костя Генич правильно сказал «Акинфеев голевую передачу делает, мяч 70 метров летит. Ты игрок сборной, ну, сделай два шага назад». Имел в виду Терехова в эпизоде со вторым голом.

ЦСКА еще и кураж поймал в такую жару. Хорошо, что давали водички попить.

- От ЦСКА никто не ожидал такого старта – с «Уралом» 2:0, с «Сочи» 3:0.

- Польза критики – все дерьмо на Федотова и игроков вылили, когда они товарищеские матчи проигрывали. Мы же с вами тогда это обсуждали: товарищеские матчи ничего не значат. Сколько их было, чемпионов по товарищеским матчам. Ребята получили свою порцию критики, сейчас команда смотрится очень симпатично. А болельщики все простят, кроме равнодушия.

- Критиковали Медину, Карраскаля – мол, не тех купили.

- Собака лает – караван идет. За покупку Николсона «Спартак» тоже критиковали, а он один из лучших.

- Что скажете про Чалова?

- Скажу так: не трогайте Чалова! Нужно его оставить в покое, он выйдет на свой уровень. Парень старается, сегодня попал в штангу. Человек забивал по 17 мячей за сезон, не мог он разучиться играть. Дело в психологии, все от головы идет. В системе ЦСКА Чалов полезный игрок. Тренер не враг себе, если б Федор не соответствовал, не ставил бы его в состав.

- Какой итог?

- Сегодня хорошо выглядела команда, смотрим дальше.

- Какой футбол без фанатов? Смотреть горестно на эту трибуну за левыми воротами. В любую погоду всегда была битком, энергия от нее шла.

- Трудно что-то возразить, но по слухам на систему Fan ID такие бабки потратили, что назад уже не отыграют. Пока для Москвы взяли паузу до зимы, но потом все равно введут.