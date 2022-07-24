В «Зените» уже 7 бразильских игроков. Это может навредить команде?

ДЕНЬГИ УРАВНИВАЮТ ВСЕХ
Вспоминая известный конфликт с участием Игоря Денисова и Халка, вспыхнувший в «Зените» в 2012 году, невольно проводишь параллели с сегодняшним днем. Тогда, как и сейчас, питерцы были фактически разделены на два лагеря: один представляли российские игроки, второй — иностранцы...
Однако, если сравнивать две эти команды, то найдется минимум два серьезных отличия.
Во-первых, в нынешнем «Зените» у русских и легионеров нет огромной разницы в зарплатах. В этом можно убедиться, взглянув на рейтинг ниже (информация взята на основе данных СМИ в пересчете на год):
Малком — 6.600.000 (€)*
Деян Ловрен — 5.200.000
Дуглас Сантос — 2.100.000
Александр Ерохин — 2.100.000
Клаудиньо — 1.850.000*
Далер Кузяев — 1.800.000
Вендел — 1.600.000*
Вильмар Барриос — 1.550.000
Зелимхан Бакаев — 1.500.000
Вячеслав Караваев — 1.350.000
Андрей Мостовой — 1.250.000
Алексей Сутормин — 1.250.000
Дмитрий Чистяков — 1.050.000
Михаил Кержаков — 1.000.000
Иван Сергеев — 1.000.000
Матео Касьерра — 1.000.000
Родригао — 1.000.000
Арсен Адамов — 800.000
Данил Круговой — 150.000
Даниил Одоевский — 35.000
* До подписания новых контрактов
Сильно выделяются на фоне партнеров лишь два футболиста — Малком и Деян Ловрен. Остальные, как мы видим, зарабатывают плюс-минус сравнимые друг с другом и адекватные для своего уровня деньги. Соответственно, ожидать, что кто-то из футболистов начнет бунтовать в связи с финансовыми вопросами, вряд ли стоит.
БЕЗ КОСТЯКА
Плюс стоит отметить, что в «Зените» нет устоявшегося костяка. Из тех, кто был в команде с момента прихода в нее Сергея Семака, остались лишь трое: Далер Кузяев, Александр Ерохин и Михаил Кержаков. Поэтому сейчас в питерском клубе, в отличие от ситуации 2012 года, когда свои права решились отстаивать воспитанники и многолетние лидеры, никто не станет требовать к себе особого отношения, ведь пришел в команду на общих основаниях.
Во-вторых, при Семаке в «Зените» практически не возникает серьезных противоречий — коуч умеет найти подход к каждому футболисту и без выноса сора из избы решить все спорные вопросы. Поэтому, думается, что справиться со своенравной бразильской диаспорой ему точно будет под силу.
НЕ СБЕГУТ
Еще один важный момент — зависимость команды от бразильцев. Есть мнение, что если большинство из них решат покинуть Петербург, то сине-бело-голубые сильно просядут по результатам. Конечно, отчасти это действительно так, однако боссы «Зенита» в последнее время активно работают в этом направлении, переподписывая с латиноамериканскими лидерами соглашения с улучшением условий.
«КОМАНДА, А НЕ БАНДА»
– Говорят, трое бразильцев в команде – это уже банда. У нас их уже семь. Насколько тяжело с точки зрения тренера избежать в команде группировок? Если рассуждать из этой логики, то любое количество иностранцев или россиян больше трех – уже банда. У нас команда все-таки, а не бандитские группировки под крылом «Зенита», — объясняет Семак.
Тренер прав. Неважно, из какой футболисты страны. Важно, что они показывают на поле и как влияют на игру команды.