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В «Зените» уже 7 бразильских игроков. Это может навредить команде?

На этой неделе «Зенит» пополнили два новых футболиста: Иван Куарежма и Густаво Мантуан перешли в клуб на правах аренды в рамках двусторонней сделки с «Коринтиансом». Теперь в команде аж семь бразильских футболистов! Это может как-то помешать сине-бело-голубым? Спойлер: кажется, нет.
В «Зените» уже 7 бразильских игроков. Это может навредить команде?
24 июля 2022 12:27
автор: Матвей Морозов
автор фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

ДЕНЬГИ УРАВНИВАЮТ ВСЕХ

Вспоминая известный конфликт с участием Игоря Денисова и Халка, вспыхнувший в «Зените» в 2012 году, невольно проводишь параллели с сегодняшним днем. Тогда, как и сейчас, питерцы были фактически разделены на два лагеря: один представляли российские игроки, второй — иностранцы...

Однако, если сравнивать две эти команды, то найдется минимум два серьезных отличия.

Во-первых, в нынешнем «Зените» у русских и легионеров нет огромной разницы в зарплатах. В этом можно убедиться, взглянув на рейтинг ниже (информация взята на основе данных СМИ в пересчете на год):

Малком — 6.600.000 (€)*

Деян Ловрен — 5.200.000

Дуглас Сантос — 2.100.000

Александр Ерохин — 2.100.000

Клаудиньо — 1.850.000*

Далер Кузяев — 1.800.000

Вендел — 1.600.000*

Вильмар Барриос — 1.550.000

Зелимхан Бакаев — 1.500.000

Вячеслав Караваев — 1.350.000

Андрей Мостовой — 1.250.000

Алексей Сутормин — 1.250.000

Дмитрий Чистяков — 1.050.000

Михаил Кержаков — 1.000.000

Иван Сергеев — 1.000.000

Матео Касьерра — 1.000.000

Родригао — 1.000.000

Арсен Адамов — 800.000

Данил Круговой — 150.000

Даниил Одоевский — 35.000

* До подписания новых контрактов

Сильно выделяются на фоне партнеров лишь два футболиста — Малком и Деян Ловрен. Остальные, как мы видим, зарабатывают плюс-минус сравнимые друг с другом и адекватные для своего уровня деньги. Соответственно, ожидать, что кто-то из футболистов начнет бунтовать в связи с финансовыми вопросами, вряд ли стоит.

БЕЗ КОСТЯКА

Плюс стоит отметить, что в «Зените» нет устоявшегося костяка. Из тех, кто был в команде с момента прихода в нее Сергея Семака, остались лишь трое: Далер Кузяев, Александр Ерохин и Михаил Кержаков. Поэтому сейчас в питерском клубе, в отличие от ситуации 2012 года, когда свои права решились отстаивать воспитанники и многолетние лидеры, никто не станет требовать к себе особого отношения, ведь пришел в команду на общих основаниях.

Во-вторых, при Семаке в «Зените» практически не возникает серьезных противоречий — коуч умеет найти подход к каждому футболисту и без выноса сора из избы решить все спорные вопросы. Поэтому, думается, что справиться со своенравной бразильской диаспорой ему точно будет под силу.

НЕ СБЕГУТ

Еще один важный момент — зависимость команды от бразильцев. Есть мнение, что если большинство из них решат покинуть Петербург, то сине-бело-голубые сильно просядут по результатам. Конечно, отчасти это действительно так, однако боссы «Зенита» в последнее время активно работают в этом направлении, переподписывая с латиноамериканскими лидерами соглашения с улучшением условий.

«КОМАНДА, А НЕ БАНДА»

Говорят, трое бразильцев в команде – это уже банда. У нас их уже семь. Насколько тяжело с точки зрения тренера избежать в команде группировок? Если рассуждать из этой логики, то любое количество иностранцев или россиян больше трех – уже банда. У нас команда все-таки, а не бандитские группировки под крылом «Зенита», — объясняет Семак.

Тренер прав. Неважно, из какой футболисты страны. Важно, что они показывают на поле и как влияют на игру команды.

источник: «Советский спорт»
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