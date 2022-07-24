Сергей Хусаинов: Левников совсем не разбирается в единоборствах, но Черникова удалил правильно

Арбитр ФИФА Сергей Хусаинов разобрал спорные моменты матча специально для «Советского спорта».

ЭПИЗОД №1

На 23-й минуте игрок хозяев Кордоба наступил на голеностоп вратарю гостей Селихову. Селихов уже выбил мяч, куда ты так опасно идешь? Он, что по твоим воротам бьет? Но желтой карточки от Левникова мы не увидели.

ЭПИЗОД №2

У Соболева уже было предупреждение – в самом начале матча в центре поля грубо атаковал соперника двумя ногами вперед. Зачем в центре поля, какая опасность грозит твоим воротам?! Хочешь показать, что отдаешься борьбе на все сто, он так ты подводишь команду. Абсолютно правильно показано предупреждение.

И вот на 31-й минуте Соболев в борьбе за верховой мяч попадает локтем в лицо защитнику – должно быть предупреждение. Попал неумышленно, если б целенаправленно – красная карточка. А так – желтая, но вторая. Ее не было – Соболев продолжил игру.

Левников совсем не разбирается в единоборствах, хорошо, что не подрались на поле. Иначе все могло закончиться печально. И было много таких эпизодов в игре – тычки, толчки в спину и прочее. Такое судья должен видеть и сразу пресекать, а он просто не сечет такие моменты.

ЭПИЗОД №3

37-я минута. Черников правым бедром влетает в пах Мозесу, потом толкает в плечо – мол, откуда ты взялся? Да, агрессии в этом толчке не было, но грубая атака соперника в первом действии на лицо. Здесь Левников разобрался – правильно удалил защитника «Краснодара».

ЭПИЗОД №4

На 59-й минуте мяч попадает в голову спартаковцу Денисову после прострела слева. От лица мяч отскакивает в руку. В правилах четко сказано – игра рукой или мяч попадает в руку. Левников вначале правильно разобрался в эпизоде – мяч попал в руку, но его подвел Кукуян, который сидел на ВАРе. После совещания, Левников назначил пенальти в ворота «Спартака».

ЭПИЗОД №5

Пятый гол «Спартака» в добавленное время. Как я понимаю, был отменен из-за положения «вне игры». Не было там никакого «вне игры», а было нарушение со стороны Соболева. Сафонов накрыл мяч ладонью. Он владелец мяча – все. А Соболев носочком протолкнул мяч в ворота. Вот, где было нарушение. Гол в результате отменен правильно, но трактовка эпизода неправильная.