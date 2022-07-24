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Криштиану собрался к «матрасникам»

Прошлогоднее трансферное окно стало одним из самых ярких в истории футбола, а вишенкой на торте стал переход Лионеля Месси в «ПСЖ». Текущее межсезонье тоже полно сюрпризов и неожиданных поворотов, но оно может стать по-настоящему великим, если осуществится совершенно неочевидный трансфер.
Криштиану собрался к «матрасникам»
24 июля 2022 14:13
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК «Манчестер Юнайтед»

Речь идет о Криштиану Роналду, который продолжает разрушать «Манчестер Юнайтед» изнутри и, судя по всему, собрал вещи в мадридский «Атлетико». Мы собрали пять аргументов, почему возможный трансфер станет идеальным для всех сторон.

«МЮ» обойдется без Криштиану

Эрик тен Хаг принял «Юнайтед» перед стартом сезоном, и уже тогда появились первые сомнения в возможности его совместной работы с Криштиану Роналду. Новоиспеченный тренер предпочитает модель атакующего футбола с высоким прессингом, который требует максимальной работоспособности на протяжении всего матча, а это совершенно несвойственно Роналду, особенно в его 37 лет.

«МЮ» отправился на сбор без своей главной звезды, но это совершенно не помешало разгромить трех соперников в четырех матчах с общим счетом 13:4. Особенно выделяется встреча против «Ливерпуля», в которой финалист ЛЧ был разгромлен со счетом 4:0. В отсутствии Криштиану при новом тренере вновь расцвели Марсьяль, Рэшфорд и другие атакующие игроки, которых ранее списали.

«Атлетико» насолит соседям

Именно в «Реале» Криштиану превратился из просто талантливого парня с хорошим набором качеств в легендарного и одного из лучших футболистов всех времен. За девять лет CR7 забил 451 гол в 438 играх, став лучшим бомбардиром в истории «Лос Бланкос». И как ещё насолить «матрасникам» своим извечным соперникам, если не подписать их любимчика?

Роналду вернется в ЛЧ

Криштиану король Лиги чемпионов и совершенно невозможно представить главный клубный турнир без его участия. Да, за последние три года португалец не проходил дальше 1/8 финала, но он до сих пор остается лучшим бомбардиром в истории ЛЧ с запасом в 15 голов от главного конкурента в карьере Лионеля Месси. Роналду всю карьеру зациклен на достижениях и рекордах и просто не имеет право остаться за пределами ЛЧ, дав шанс аргентинцу наверстать отставание.

Ла Лига укрепится до безумия

Прошлый сезон Ла Лиги получился не таким, каким к нему все привыкли. В частности это касается «Эль Класико», в котором не было прежнего напряжения, в том числе из-за отсутствия звезд. С приходом Роберта Левандовского в «Барселону» появится новая супердуэль между ним и Каримом Бензема. А теперь прибавьте с третьей стороны Криштиану Роналду и в итоге получится три мощнейшие команды с одной ярко выраженной звездой. Любой результат кроме победы в Ла Лиге для каждого из них провал. Интрига и мотивация будут возведены до предела.

Мы увидим невероятную связку игрока и тренера

Криштиану Роналду – сумасшедший фанат своего дела, который каждый минуту заботится об улучшении своего тела и игры, а его аналогом из мира тренеров является, как раз, Диего Симеоне.

«Я думаю о футболе 24 часа в сутки. Когда один спит, другой бодрствует. И пока первый спит, другой может думать, и это его преимущество. Я всегда говорил, что невозможно полностью отключиться от футбола. Ты приходишь в кино, фильм идёт полтора часа. Он может быть отличным, но если случается пауза или фильм развивается медленно, ты начинаешь думать, кто сыграет: Феликс или Корреа.

Сложно объяснить это тем, кто рядом с тобой. Но сам ты не перестаешь думать, даже когда отдыхаешь или спишь. И очень часто я, отдыхая или готовясь ко сну, думаю, какой состав выпустить завтра», – цитирует Симеоне Mundo Deportivo.

За последние годы у Криштиану и Симеоне были конфликты и взаимная критика, но они бесконечно уважают друг друга, и было бы очень любопытно посмотреть на их связку. «Атлетико» уже давно перестал быть «автобусной» командой, в которой Роналду может стать главной атакующей силой.

источник: «Советский спорт»
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