Захарян круче питерских бразильцев! Бело-голубые разгромили «Торпедо» благодаря трем шедеврам юниора

В перерыве матча перед вовсе не пустовавшими трибунами выступил Михаил Гершкович. Мои первые воспоминания о футболе связаны именно с ним, тогда форвардом «Торпедо». 2 мая 1970 года молодой нападающий автозаводцев забил гол Льву Яшину и принес победу 1:0. То дерби в Лужниках венчал спортивный праздник в честь открытия летнего сезона, собравший 85 тысяч зрителей. Я слушал радиорепортаж по «Маяку».

Эдуард Стрельцов тогда на поле не вышел, сыграл накануне за дублирующий состав.

Через пару лет мама привела меня в Лужники на этот спортивный праздник, причем встречались те же соперники – «Динамо» и «Торпедо». Почти весь стадион (а это около 50 тысяч) болел за торпедовцев, считавшихся самой техничной командой чемпионата. И опять они взяли верх с минимальным счетом 1:0 благодаря голу-красавцу своего нового капитана Валима Никонова, забитого в палении головой.

Впоследствии Гершкович перешел в «Динамо», стал победителем весеннего чемпионата 1976 года, а осенью золото завоевало «Торпедо» (причем за тур до окончания турнира из 15-ти матчей). Как тогда завершились дерби? Вничью 1:1.

Главный тренер современного «Торпедо» Александр Бородюк и его ассистент Виктор Лосев добыли золото в олимпийском Сеуле-1988 будучи динамовцами. Их тогдашний одноклубник вратарь Дмитрий Харин перед Играми в Корее перешел из «Торпедо» в «Динамо», которое возглавлял старший тренер олимпийской сборной Анатолий Бышовце. А его дублер Алексей Прудников предусмотрительно проследовал в обратном направлении, иначе не видать ему Сеула как своих ушей. Он, как и Бородюк, на поле вообще не выходил, но золотую медаль получил. В отличие от Стрельцова, которому в финале Мельбурна-1956 тренер Гавриил Качалин предпочел опытного Никиту Симоняна.

В Сеуле зажигал 20-летний динамовец Игорь Добровольский. В финале см бразильцами он сравнял счет, реализовав пенальти. Всем победителям присвоили звание заслуженного мастера спорта. В том числе Добровольскому, Прудникову и Бородюку. Напомню, Лосев выводил команду с капитанской повязкой.

О Добровольском меня заставил вспомнить хавбек бело-голубых Арсен Захарян. Его действия отличает изящество и высокий КПД. Две его передачи на ход Федору Смолову наверняка понравились и Гершковичу, и соседствующими с ним на трибуне Юрию Сёмину и Владимиру Пильгую (наследнику Яшина). К слову, в молодости Юрий Палыч болел не за «Локомотив» и «Спартак», глее начинал большую карьеру, а за московское и киевское «Динамо».

А Захарян решил показать и бомбардирский талант: с угла штрафной площади закинул мяч за шиворот вратарю Бабурину точно в дальнюю девятку. За зависть олимпиникам Пекина Малкому, Клаудиньо и примкнувшему к ним Сергееву.

Открывший в дерби счет Смолов заработал пенальти, позволил реализовать его новому капитану команды Даниилу Фомину, а сам поставил точку тоже с 11-метровой отметки (на сей раз сфолили на вышедшем на замену Ярославе Гладышеве, которого мячом снабдил Захарян).

При столь подавляющем преимуществе трудно показать себя вратарю победителей. Но Антон Шунин, избавившись от капитанской повязки, предотвратил верный гол: грудью бросившись под удар в упор. По заветам Яшина и Пильгуя.

Бородюку же стоит посочувствовать. Его команда мало напоминало неуступчивое «Торпедо» 1980-х, слывшее грозой авторитетов. И тем более отличавшуюся изяществом команду черно-белых Виктора Маслова. С такой обоймой Александру Генриховичу можно решать только одну задачу – сохранение прописки в РПЛ.