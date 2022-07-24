Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Захарян круче питерских бразильцев! Бело-голубые разгромили «Торпедо» благодаря трем шедеврам юниора

Дерби чемпионов СССР 1976 года на «ВТБ Арене» окрасилось в бело-голубые тона. Вдохновителем и организатором крупной победы хозяев (4:0) выступил полузащитник сборной России Арсен Захарян, забивший гол-красавец и выдавший две чудо-передачи Фёдору Смолову.
Захарян круче питерских бразильцев! Бело-голубые разгромили «Торпедо» благодаря трем шедеврам юниора
24 июля 2022 19:45
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ФК «Динамо» (Москва)

В перерыве матча перед вовсе не пустовавшими трибунами выступил Михаил Гершкович. Мои первые воспоминания о футболе связаны именно с ним, тогда форвардом «Торпедо». 2 мая 1970 года молодой нападающий автозаводцев забил гол Льву Яшину и принес победу 1:0. То дерби в Лужниках венчал спортивный праздник в честь открытия летнего сезона, собравший 85 тысяч зрителей. Я слушал радиорепортаж по «Маяку».

Эдуард Стрельцов тогда на поле не вышел, сыграл накануне за дублирующий состав.

Через пару лет мама привела меня в Лужники на этот спортивный праздник, причем встречались те же соперники – «Динамо» и «Торпедо». Почти весь стадион (а это около 50 тысяч) болел за торпедовцев, считавшихся самой техничной командой чемпионата. И опять они взяли верх с минимальным счетом 1:0 благодаря голу-красавцу своего нового капитана Валима Никонова, забитого в палении головой.

Впоследствии Гершкович перешел в «Динамо», стал победителем весеннего чемпионата 1976 года, а осенью золото завоевало «Торпедо» (причем за тур до окончания турнира из 15-ти матчей). Как тогда завершились дерби? Вничью 1:1.

Главный тренер современного «Торпедо» Александр Бородюк и его ассистент Виктор Лосев добыли золото в олимпийском Сеуле-1988 будучи динамовцами. Их тогдашний одноклубник вратарь Дмитрий Харин перед Играми в Корее перешел из «Торпедо» в «Динамо», которое возглавлял старший тренер олимпийской сборной Анатолий Бышовце. А его дублер Алексей Прудников предусмотрительно проследовал в обратном направлении, иначе не видать ему Сеула как своих ушей. Он, как и Бородюк, на поле вообще не выходил, но золотую медаль получил. В отличие от Стрельцова, которому в финале Мельбурна-1956 тренер Гавриил Качалин предпочел опытного Никиту Симоняна.

В Сеуле зажигал 20-летний динамовец Игорь Добровольский. В финале см бразильцами он сравнял счет, реализовав пенальти. Всем победителям присвоили звание заслуженного мастера спорта. В том числе Добровольскому, Прудникову и Бородюку. Напомню, Лосев выводил команду с капитанской повязкой.

О Добровольском меня заставил вспомнить хавбек бело-голубых Арсен Захарян. Его действия отличает изящество и высокий КПД. Две его передачи на ход Федору Смолову наверняка понравились и Гершковичу, и соседствующими с ним на трибуне Юрию Сёмину и Владимиру Пильгую (наследнику Яшина). К слову, в молодости Юрий Палыч болел не за «Локомотив» и «Спартак», глее начинал большую карьеру, а за московское и киевское «Динамо».

А Захарян решил показать и бомбардирский талант: с угла штрафной площади закинул мяч за шиворот вратарю Бабурину точно в дальнюю девятку. За зависть олимпиникам Пекина Малкому, Клаудиньо и примкнувшему к ним Сергееву.

Открывший в дерби счет Смолов заработал пенальти, позволил реализовать его новому капитану команды Даниилу Фомину, а сам поставил точку тоже с 11-метровой отметки (на сей раз сфолили на вышедшем на замену Ярославе Гладышеве, которого мячом снабдил Захарян).

При столь подавляющем преимуществе трудно показать себя вратарю победителей. Но Антон Шунин, избавившись от капитанской повязки, предотвратил верный гол: грудью бросившись под удар в упор. По заветам Яшина и Пильгуя.

Бородюку же стоит посочувствовать. Его команда мало напоминало неуступчивое «Торпедо» 1980-х, слывшее грозой авторитетов. И тем более отличавшуюся изяществом команду черно-белых Виктора Маслова. С такой обоймой Александру Генриховичу можно решать только одну задачу – сохранение прописки в РПЛ.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Алексей Сафонов: «Торпедо» чужое на этом празднике, а «Динамо» пусть с «Зенитом» или ЦСКА сыграет
Алексей Сафонов: «Торпедо» чужое на этом празднике, а «Динамо» пусть с «Зенитом» или ЦСКА сыграет
«Динамо» разгромило «Торпедо» в матче 2-го тура РПЛ со счетом 4:0. Футбольный агент Алексей Сафонов считает, что «Торпедо» выглядит не сильнее, чем в ФНЛ.
24.07.2022 20:13
Футбол
автор: Юрий Волохов
«Эль класико»: выездная версия
«Эль класико»: выездная версия
Европейский сезон еще не стартовал, но мы уже стали свидителями топ-матча в Лас-Вегасе, в котором схлестнулись «Реал» и «Барселона». Формально матч был товарищеским, но разве можно вешать такой ярлык на «эль класико»? Обзор прошедшей встречи - в нашем материале.
24.07.2022 19:59
Футбол
автор: Никита Шмытов
Захарян круче питерских бразильцев! Бело-голубые разгромили «Торпедо» благодаря трем шедеврам юниора
Захарян круче питерских бразильцев! Бело-голубые разгромили «Торпедо» благодаря трем шедеврам юниора
Дерби чемпионов СССР 1976 года на «ВТБ Арене» окрасилось в бело-голубые тона. Вдохновителем и организатором крупной победы хозяев (4:0) выступил полузащитник сборной России Арсен Захарян, забивший гол-красавец и выдавший две чудо-передачи Фёдору Смолову.
24.07.2022 19:45
Футбол
автор: Владислав Домрачев
Криштиану собрался к «матрасникам»
Криштиану собрался к «матрасникам»
Прошлогоднее трансферное окно стало одним из самых ярких в истории футбола, а вишенкой на торте стал переход Лионеля Месси в «ПСЖ». Текущее межсезонье тоже полно сюрпризов и неожиданных поворотов, но оно может стать по-настоящему великим, если осуществится совершенно неочевидный трансфер.
24.07.2022 14:13
Футбол
автор: Никита Шмытов
Сергей Хусаинов: Левников совсем не разбирается в единоборствах, но Черникова удалил правильно
Сергей Хусаинов: Левников совсем не разбирается в единоборствах, но Черникова удалил правильно
Вчера «Спартак» в матче 2-го тура РПЛ «Спартак» разгромил на выезде «Краснодар» - 4:1. Однако после игры обе стороны высказали немало претензий к судейству Кирилла Левникова.
24.07.2022 12:47
Футбол
автор: Юрий Волохов
В «Зените» уже 7 бразильских игроков. Это может навредить команде?
В «Зените» уже 7 бразильских игроков. Это может навредить команде?
На этой неделе «Зенит» пополнили два новых футболиста: Иван Куарежма и Густаво Мантуан перешли в клуб на правах аренды в рамках двусторонней сделки с «Коринтиансом». Теперь в команде аж семь бразильских футболистов! Это может как-то помешать сине-бело-голубым? Спойлер: кажется, нет.
24.07.2022 12:27
Футбол
автор: Матвей Морозов
Дмитрий Селюк: Разгром в Краснодаре? Это спартаковские фанаты в Ставрополе вдохновили команду
Дмитрий Селюк: Разгром в Краснодаре? Это спартаковские фанаты в Ставрополе вдохновили команду
«Спартак» разгромил «Краснодар» на выезде 4:1 в матче 2-го тура РПЛ.
23.07.2022 23:03
Футбол
автор: Юрий Волохов
Такого Зобнина вы не видели с чемпионского сезона! «Спартак» в большинстве разгромил «Краснодар»
Такого Зобнина вы не видели с чемпионского сезона! «Спартак» в большинстве разгромил «Краснодар»
Winline Derby «Краснодар» - «Спартак» завершилось яркой перестрелкой – 1:4. Конечно, не обошлось и без удаления Черникова.
23.07.2022 22:03
Футбол
автор: Артем Зибрак
«Локомотив» и «Ростов» порадуют болельщиков голами
«Локомотив» и «Ростов» порадуют болельщиков голами
С 22 по 24 июля состоится второй тур МИР РПЛ, в котором железнодорожники постараются исправиться за стартовую домашнюю неудачу в матче с «Пари НН».
23.07.2022 20:00
Футбол
автор: Сергей Иванов
Зинченко – самая выгодная продажа «Манчестер Сити» в эпоху Гвардиолы
Зинченко – самая выгодная продажа «Манчестер Сити» в эпоху Гвардиолы
22 июля «Арсенал» и «Манчестер Сити» официально объявили о договоренности по трансферу украинского футболиста Александра Зинченко. Слухи о его уходе из стана «горожан» ходили давно и, наконец, сложились все нужные обстоятельства для трансфера.
23.07.2022 18:47
Футбол
автор: Никита Шмытов
Похоже, Ферстаппен — снова чемпион! Как Леклер разбил машину на Гран-при Франции и отпустил лидера уже на 63 очка
Двенадцатый этап «Формулы-1» завершился победой Макса Ферстаппена на «Ред Булле», который практически гарантировал себе второе подряд чемпионское звание.
Смолов — уже третий по голам в РПЛ! Как «Динамо» разгромило «Торпедо» (видео)
И во 2-м туре РПЛ автозаводцы оказались не способны соперничать на равных – на этот раз команда Александра Бородюка крупно проиграла бело-голубым (0:4).
«Не надо нас перехваливать!» Денис Глушаков — об удачном старте «Химок» в РПЛ
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков после своего 50-го матча за подмосковную победу прокомментировал победу над «Пари НН» (3:0) во 2-м туре РПЛ.
«Рисунка игры не вижу, пока только характер». Кечинов — о победе «Спартака» в Краснодаре
Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов оценил для «Плеймейкера» старт сезона для красно-белых.
«Команда Карпина использует свободные зоны и победит». Прогноз Ловчева на матч «Локомотив» — «Ростов»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев заявил «Плеймейкеру», что Йозеф Циннбауэр проиграет тренерскую дуэль Валерию Карпину в одном из центральных матчей 2-го тура РПЛ (24 июля, 20:00).
Вместо монстра-викинга — китайский дракон. Кто такой Дин Лижень, доставшийся Непомнящему взамен Карлсена
После отказа Магнуса Карлсена защищать титул чемпиона мира соперником нашего Яна Непомнящего в матче за шахматную корону, видимо, станет Дин Лижень, занявший второе место в недавнем турнире претендентов в Мадриде.
Чудо в Краснодаре! Как «Спартак» победил в гостях с крупным счетом при питерском судье (видео)
Гильермо Абаскаль одержал первую официальную победу с красно-белыми, переиграв «Краснодар» (4:1) во 2-м туре РПЛ.
«Я отслужил в свое время. Наверное, и с Федотовым все по закону». Президент ЦСКА — о скандале с вратарем-призывником
Президент ЦСКА Игорь Есмантович поделился своим видением ситуации с бывшим голкипером клуба Иваном Федотовым.
«Призыв Федотова в армию стал для меня полной неожиданностью». Сергей Федоров — о новом сезоне ЦСКА
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров перед награждением армейцев золотыми медалями за победу в КХЛ-2021/22 рассказал о том, ждет ли обратно голкипера Ивана Федотова, а также прокомментировал уход из команды Сергея Андронова.
«Голевые передачи для Акинфеева — не проблема». Антон Заболотный — о яркой победе ЦСКА
Нападающий ЦСКА Антон Заболотный рассказал, как его команде удалось разгромить «Сочи» (3:0) во 2-м туре РПЛ.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика