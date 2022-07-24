«Эль класико»: выездная версия

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

Карло Анчелотти и Хави не стали ничего выдумывать в стартовых составов и выставили сильнейших доступных игроков на данный момент. Но все же у «Барселоны» состав был предпочтительнее, ведь у них на острие атаки дебютировал Роберт Левандовски, а у «Реала» отсутствовал Карим Бензема, место которого занял Эден Азар, выполняющий роль «ложной девятки».

С первых минут матча не было ощущения, что это всего первый матч для «Реала» в предсезонном турне и четвертый для «Барселоны». Обе команды показывали высочайшие скорости, но всё же лучше себя чувствовали каталонцы, более эффективно и точно управлявшиеся с мячом. Без мяча подопечные Хави тоже показывали себя лучше, в том числе в прессинг-действиях.

За 20 стартовых минут соперники обменялись кучей голевых моментов, которые вместили в себя непопадание в почти пустые ворота Фати, удар в ближний угол Левандовски и штангу ворот «Барсы» после дальнего удара. И всё же первый гол состоялся только на 27-й минуте. Случилось это благодаря очередному классному прессингу команды Хави и неудачному выносу Милитао. Мяч отскочил к новичку команду Рафинье, которому понадобилось доли секунд, чтобы отправить его в самую девятку из-за пределов штрафной.

После этого мадридцы попробовали сравнять счёт, но самым зрелищным эпизодом стали не опасные моменты, а чуть было не случившаяся драка перед перерывом. Костяку «Реала» не понравилось, как их игрока жёстко снесли перед штрафной площадью. Благо, что арбитр разобрался в ситуации и обошлось без красных карточек.

ВТОРОЙ ТАЙМ

Составы команд в перерыве поменялись кардинально. У «сливочных» появились Кроос, Модрич, Асенсио, Каземиро, Менди и Начо вместо Азара, Камавинга, Тчуамени, Вальверде, Рюдигера и Алабу, а у сине-гранатовых Кессье, Бальде, Де Йонг, Обамеянг и Дембеле вместо Левандовски, Гави, Альбы, Кристенсена и Фати.

Однако свежие игроки не смогли поддержать темп первого тайма и вторая половина матча стала куда беднее на моменты. Хотя в перспективе они могли быть, учитывая, что Френки де Йонг играл в центре защиты, но «Реал» за исключением одного случая не смог создать проблемы Тер Штегену.

ИТОГ

Не стоит относиться к этому результату слишком серьёзно. Это только первый предсезонный матч для «Реала», в котором сильно сказывалась плохая функциональная подготовка, но кое-какие выводы уже можно сделать. Например, «Реалу» срочно нужно решать проблему с центрфорвардом, так как рассчитывать на 34-летнего Карима Бензема на протяжении всего сезона - глупо, а надеяться на внезапный расцвет Азара - несерьёзно. «Барселона» могла выигрывать крупнее, но их раз за разом спасал Тибо Куртуа, а его коллега на другом конце поля остался почти без работы, так как команда Анчелотти ни разу не пробила в створ. Тревожно, но поправимо. Ждем официальное «эль класико» 10 октября, когда внутри сезона обе команды подойдут к матчу максимально подготовленными.