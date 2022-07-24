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Алексей Сафонов: «Торпедо» чужое на этом празднике, а «Динамо» пусть с «Зенитом» или ЦСКА сыграет

«Динамо» разгромило «Торпедо» в матче 2-го тура РПЛ со счетом 4:0. Футбольный агент Алексей Сафонов считает, что «Торпедо» выглядит не сильнее, чем в ФНЛ.
Алексей Сафонов: «Торпедо» чужое на этом празднике, а «Динамо» пусть с «Зенитом» или ЦСКА сыграет
24 июля 2022 20:13
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Динамо» (Москва)

- В прогнозах на матч многие ставили на «Динамо», но 4:0 вряд ли кто-то предполагал. Вы предполагали?
- Предполагал, что матч может сложиться именно таким образом. «Торпедо» очень бледно выглядит, команда не сильнее той, которая в первой лиге играла. По первой игре с «Сочи» было видно, что «Торпедо» пока чужое на этом празднике под названием РПЛ.

- Чем порадовало «Динамо»?
- Контролировало игру, игра шла в одни ворота. Чем порадовало? Просто «Торпедо» очень слабо выглядело. А «Динамо» заметно выше классом и должно было выигрывать.

- Смолов в прошлом матче сделал гол, все красиво и на классе исполнил для партнера. Сейчас забил с игры и с пенальти. Вторая молодость?
- Нападающий должен выходит и забивать. Давайте посмотрим, как он будет забивать с «Зенитом», ЦСКА, «Спартаком». Дай бог, чтобы он забивал в каждой игре. Это и всего «Динамо» касается – «Торпедо» в этом плане далеко не лакмусовая бумажка.

- Новый тренер «Динамо» Славиша Йоканович. Поможет эта победа ему быстрее адаптироваться в нашем чемпионате, поверить в себя?
- Опять же повторю: пусть «Динамо» сыграет с грандами, тогда посмотрим. Пока рано делать какие-то выводы.

- А что «Торпедо» делать? Нужно срочно укрепляться?
- Не знаю, что там, в «Торпедо», происходит, кто комплектовал команду. И впереди ничего не создает, и сзади безобразно играет. С «Сочи» один вратарь играл – пропустил три, сегодня – другой, а пропустил четыре. Бородюку сейчас непросто, но, думаю, без него не брали игроков.

В ТЕМУ

Нападающий «Динамо» Федор Смолов после двух голов в ворота «Торпедо» вышел на единоличное третье место в списке лучших бомбардиров за всю историю РПЛ. Премьер-лига проводит чемпионат России с 2002 года.

Смолов, после дубля в сегодняшнем матче, имеет в активе 96 голов в лиге. Лидируют Артем Дзюба (148 голов) и Александр Кержаков (133).

источник: «Советский спорт»
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