«Динамо» набрало ход. В Петровском парке четырежды подбито «Торпедо»

ТАК ВЕРИЛИ В ВАРЕЛУ…

Подошел перед матчем к динамовскому руководству – Павлу Пивоварову и Дмитрию Гафину. Неуклюже пошутил:

- Что ж Варелу не удержали? Привязывать надо его было…

По расстроенным выражениям лиц понял, что шутка как минимум «не зашла». С точки зрения игры, потеря уругвайца – трагедия и катастрофа. Достаточно было видеть, как Гиля отрабатывал весь левый фланг – от обороны до атаки – в первом туре. Как Жирков в лучшие свои годы.

А с точки зрения человеческой, вот такой побег – извините за громкие слова – сродни предательству. Привязать-то его не могут – есть на эту тему соответствующий циркуляр ФИФА. Но сделать это можно было совсем по-другому. Игрок раздал за последние дни кучу интервью про свой контракт (он заключен в «Динамо» по 2023 год), про уважение к команде. А на деле вышло совсем некрасиво.

- Мои товарищи не стали задерживать одного подлеца на границе. Потому что вы, как видим, и без него успешно справились, - идёт сразу после финального свистка жать руку гендиректору Пивоварову член Попечительского совета «Динамо» Сергей Степашин.

СМОЛОВ, ЗАХАРЯН И ДРУГИЕ

Да, в Петровском парке для «Динамо» в этот день закончилось всё более или менее пристойно. 4:0 – на глазах почти 14 тысяч болельщиков. При этом еще два динамовских гола были не засчитаны после сомнительных офсайдов.

Неожиданно хорош был в этом матче Федор Смолов. Его, как правило, в районе 70-й минуты меняют на Тюкавина – что интересно, тут Йоканович продолжил традицию, начатую Шварцем. И в этот раз Фёдор был заметен практически все свои 70 минут – и сам забил, остроумно прокинув мяч между ног с острого угла Бабурину, и пенальти заработал, который реализовал Фомин, и сам точно ударил с точки во втором тайме.

Но скорее на титул игрока матча может претендовать Арсен Захарян – мало того, что в его активе две красивые голевые передачи на Смолова, так еще и восхитительный гол. Получив незадолго до перерыва разрезающий пас от Николо Моро, несколькими движения оставил не у дел пару соперников и с угла штрафной прицельно пробил обводящим вратаря ударом. Дальняя девятка повержена.

Кстати, и о Николо Моро стоит сказать отдельно. Несколько недель назад довелось быть в одной ложе с ним на игре «Динамо» - «Амкал». Помните зажигательное шоу с медийной командой? Диего Лаксальт и Николо Моро, залечивавшие травмы, следили за игрой с пятого динамовского этажа. И было видно, как Моро пропускает всю игру через себя, весь находится на поле. Кажется, секунда – и рванет. Нечасто такое видишь. И на мой вкус – дорого это качество стоит. Местами он пока выпадал из игры, но камень в его сторону за игру против «Торпедо» точно не кинешь.

ДИНАМОВСКОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО

Традиционно – несколько слов о динамовском гостеприимстве. Тут – и о кулинарных изысках на кухне. Если для игр со «Спартаком» в vvip-ложе запекают поросеночка, если для игр с «Уралом» варят чудесные уральские пельмени, а на прошлом туре с «Ростовом» подавали совершенно волшебных раков (мы неделю назад об этом подробно рассказывали), то для меня загадкой было, чем же удивят ко встрече с «Торпедо». Команда – по сути, дебютант, новичок в премьер-лиге, поэтому мясо требуется для блюд исключительно молодое. Голень ягненка зашла у всех гостей изумительно.

Впрочем, чудеса гостеприимства – они ведь не только в ложе, они разлиты во всей атмосфере, по всей чаше стадиона. Камера выхватывает все лица гостей и знаменитостей. Как только она останавливается на Александре Кержакове, стадион взрывается аплодисментами. Здесь умеют ценить и помнить не только тех, кто всю жизнь провел в бело-голубой футболке, но и тех, кто был недолго, но запомнился ярким следом в истории «Динамо». И из этого дружелюбия, которое просто разлито в воздухе, и складывается та особая атмосфера, о которой отзываются все, кто стал регулярно (во многом именно поэтому) ходить на стадион в Петровском парке.

Спасибо, «Динамо»!