Лига разгромов! Впечатления от второго тура РПЛ

ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД

Вылет нацеленных на унылую оборону «Арсенала» и «Уфы» положительно сказался на результативности чемпионата и эмоциях, которые он дарит. Вновь в туре было забито много мячей (теперь 28). Более того, три гола в одном матче – минимум на прошедших выходных. Это очень круто!

Жаль, но опасения Константина Генича верны. Когда команды пройдут, допустим, треть дистанции, и те, кто внизу, поймут, что речь уже идет о выживании, вполне вероятно, перестоятся. Набирать очки будет важнее, чем радоваться игре и веселить болельщиков. Но пока наслаждаемся вместе!

ШЕСТЬ РАЗГРОМОВ – РЕКОРД РПЛ

Ускорить эту тенденцию могут и результаты минувшего тура, в котором аж шесть матчей из восьми завершились разгромами (по сравнению с первым туром, где пять игр свелись к ничьим). Говорят, это рекорд РПЛ. Но такое обилие крупных побед не говорит о громадном разрыве между лидерами и всеми остальными. Хотя бы потому, что только в Петербурге победители доминировали с самого начала и до финального свистка.

«Оренбургу» и «Спартаку» помогли удаления у соперников, ЦСКА – фактор Карраскаля, «Динамо» – выдающаяся игра Арсена Захаряна, а «Химкам» – вратарь Артур Нигматуллин, привезший два гола из трех. То есть делать далеко идущие выводы о перспективах команд, исходя из этих результатов, не стоит.

«ЗЕНИТ» ОТОРВАЛ «КРЫЛЬЯ»

В Петербурге футбол длился 10-12 минут, в течение которых зенитовцы заработали два пенальти и закрыли вопрос о победителе. А на исходе получаса Андрей Мостовой придумал и завершил красивейшую комбинацию, в ходе которой поочередно обыгрался в стеночку с Малкомом и Клаудиньо.

Однако бросается в глаза, что пока чемпионов хватает только на стартовые отрезки. Как и в Химках, во втором тайме южноамериканский легион в основном валял дурака, за исключением, пожалуй, бойца Вендела.

Впрочем, этого оказалось достаточно, чтобы намертво прибить «Крылья» гвоздями. Те за весь матч не сподобились даже сколь-нибудь перспективную атаку, хотя в оборону «Зенита» вернулся не самый надежный Деян Ловрен. Герой прошлого тура Максим Глушенков на поле растворился и был заменен на 62-й минуте.

СУМАСШЕДШИЙ ЗАХАРЯН

Также никаких вопросов об исходе не было в матче «Динамо» – «Торпедо» (4:0). Здесь выдающуюся игру продемонстрировал Захарян, сделавший все четыре (!) гола – с левого полуфланга изумительно закрутил мяч в дальнюю девятку и трижды идеально выводил на ударную позицию партнеров (два эпизода завершились нарушениями и пенальти).

Особенно впечатляет связка Захарян – Федор Смолов. Полузащитник шикарно чувствует партнера, а тот понимает, в какие зоны надо открываться и ждать передачи. Так они сделали два первых гола с разницей в четыре минуты.

Правда, не стоит забывать, что против них были футболисты «Торпедо», по-прежнему играющие на скоростях Первой лиги. Плотности их обороне тоже явно не хватает, хотя в этот раз Александр Бородюк выставил сразу пятерых защитников. Кроме того, и на этом фоне «Динамо» предстало не столько великим, сколько эффективным – голевыми стали четыре из пяти попаданий в створ.

ФАКТОР КАРРАСКАЛЯ

Матч на Песчаной трудноват для анализа. С одной стороны, «Сочи» за счет лучших командных взаимодействий больше владел мячом, с другой – ничего не создавал. Велик соблазн сказать, что экс-наставник южан Владимир Федотов тактически переиграл своего визави, однако сколько вы насчитали моментов без участия Хорхе Карраскаля?

Он определенно был лучшим на поле, придумав оба гола – разрезающую передачу на Хесуса Медину и прорыв мимо Сергея Терехова с последующим ударом в ближний угол, благодаря чему Игорь Акинфеев впервые за 12 лет записал на свой счет ассист. А еще провел 300-й сухой матч в карьере.

ЦСКА выиграл два стартовых домашних матча и возглавил таблицу. Не удивлюсь, если команда финиширует в тройке. Если уж Федотов с «Сочи» добивался такого результата… Тем не менее, нет уверенности в том, что армейцы готовы стабильно давать результат против любого соперника. Неспроста статистика по ударам в этом матче была 11-9 в пользу гостей.

ДИКИЙ ПРИВОЗ ГОГЛИЧИДЗЕ

В Оренбурге «Урал» ни в чем не уступал сопернику до удаления Лео Гогличидзе (дикий привоз – не смог обработать мяч и руками остановил рывок Юрия Ковалева к воротам), а затем пал под натиском Владимира Сычевого.

26-летний нападающий летом перешел из омского «Иртыша» и успел провести лишь 16 минут в первом туре, а тут вышел в перерыве и забил менее минуты спустя. Затем он еще дважды огорчил Илью Помазуна, став первым за пять лет и шестым в истории РПЛ, кому удалось оформить хет-трик после выхода на замену.

«Урал» на пару с «Торпедо» закрепился в зоне вылета – команды не набрали в стартовых турах ни одного очка и забили всего один мяч на двоих. Однако хоронить их рано – уж больно серьезными были три соперника из четырех (ЦСКА, «Сочи», «Динамо»), а в Оренбурге гостям откровенно не повезло с удалением.

АНТИСПАРТАКОВСКИЙ ЗАГОВОР ОТМЕНЯЕТСЯ?

«Спартаку» второй тур подряд не достается уникального сценария. Здесь тоже будущий победитель ни в чем не превосходил соперника, а после того, как оказался в большинстве за 10 минут до перерыва, устроил яркий перфоманс.

Стоит, правда, признать, что на сей раз красно-белым откровенно повезло с судейством. Кирилл Левников должен был удалять имевшего желтую Александра Соболева за удар локтем в чужой штрафной, а вместо этого спустя несколько минут в менее очевидной ситуации показал прямую красную Александру Черникову, перестаравшемуся в единоборстве с Виктором Мозесом. Для него это аж четвертое удаление с начала прошлого сезона. Стоит ли говорить, что он с отрывом лидер по этому показателю?

В большинстве «Спартак» был хорош, а особенно выделялись Роман Зобнин и Александр Соболев. Полузащитник забил два мяча (второй записали на счет Сергея Бородина, пытавшегося выбить мяч из пустых ворот) и сделал аж шесть (!) передач под удар, форвард очень много играл на партнеров и регулярно обострял. Хотя Соболев ушел с поля без результативных действий, Гильермо Абаскаль даже не стал проводить традиционную замену на Шамара Николсона.

ГАЛАКТИОНОВ ПЕРЕОЦЕНИЛ НИГМАТУЛЛИНА

Эпично провалился в Подмосковье вратарь «Пари НН» Артур Нигматуллин, совершивший аж два привоза – подарил мячи Александру Руденко и его тезке Ломовицкому. Первый забил сам, второй отпасовал еще одному тезке Долгову.

В этом кроется главная тактическая неудача Михаила Галактионова, заставлявшего команду разыгрывать мяч на своей половине под энергичным прессингом хозяев. В остальном нижегородцы смотрелись не хуже (10-8 по ударам в пользу «Химок») и тоже могли забивать, но Вячеслав Кротов наглядно показал, почему в прошлом сезоне не отличился ни разу – с ударом у него прямо беда.

АГАЛАРОВ В СВОЕМ ДУХЕ

Второй тур подряд очень приятное впечатление оставляет «Факел». Новичок РПЛ оба матча провел в гостях (и где?! В Краснодаре и Грозном!), но ничуть не боялся соперника и смело шел вперед. «Ахмат» воронежцы даже превзошли по ударам – 15-12.

Исход этой встречи также решило индивидуальное мастерство более классных исполнителей. Зарешали летние новички «Ахмата» Владимир Ильин и Гамид Агаларов. Первый удивительно точно пробил головой из неочевидной позиции (реально роскошь!), второй напомнил, как за счет умения разобраться в центре штрафной стал лучшим бомбардиром прошлого сезона.

У Агаларова впечатляющая скорость мысли. Он очень быстро принимает решение в окружении соперников и – пусть, зачастую неказисто – отправляет мяч в сетку мимо нескольких игроков. Топовое качество для бомбардира. Уверен, Андрей Талалаев найдет ему применение.

«ЛОКО» ВОЗДАЛОСЬ ЗА МАТЧ С «ПАРИ НН»

«Ростов» обожает играть против столичных клубов – 3 победы, 4 ничьи и лишь 1 поражение в 8 последних матчах. Как и в первом туре, вновь в Москве команда Валерия Карпина была как минимум не хуже. С игрой против «Динамо» эту роднит гол Николая Комличенко с подачи Даниила Уткина со штрафного. По-моему, абсолютно идентичные голы вплоть до точки розыгрыша мяча.

В концовке Уткин забил и сам (круто ошибся на выходе Даниил Худяков), но «Локо» все-таки спасся уже в компенсированное время – лучший гол тура ударом через себя забил Константин Марадишвили. Стоит добавить, что железнодорожники к тому моменту остались в меньшинстве из-за удаления Алексиса Бека-Бека, так что им, по сути, воздалось за матч недельной давности, когда они при численном перевесе позволили отыграться «Пари НН».

И все же два очка после двух домашних матчей – весьма прискорбный результат для столь амбициозной команды, как «Локомотив».

СУХОЙ АНТИФУТБОЛ

И отдельной строкой по этому матчу. Арбитр Алексей Сухой добавил ко второму тайму пять минут и на отметке 95:16 дал финальный свисток, вот только произошло это сразу после того, как Даниил Куликов отобрал мяч и отправил в прорыв Франсуа Камано.

Эпизод очень напомнил аналогичный из матча 20-летней давности против «Реала» в Мадриде (2:2), в котором арбитр Барбер Грэм точно так же остановил убегавшего в отрыв Джеймса Обиору. И знаете, за две десятилетия мое отношение к этому не поменялось – это преступление против футбола!

Причем Сухому еще хватило наглости дать желтые Куликову и Изидору, которые прибежали привести рефа в чувство. А лучше бы выдал красную себе.