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Сергей Хусаинов: Вклад Галицкого в футбол неоценим, но заходить в судейскую – не царское дело

«Краснодар» обратился в ЭСК по трем эпизодам матча 2-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:4). И в то же время, КДК РФС рассмотрит поведение владельца «Краснодара» Сергея Галицкого, который после матча без разрешения зашел в судейскую раздевалку.
Сергей Хусаинов: Вклад Галицкого в футбол неоценим, но заходить в судейскую – не царское дело
25 июля 2022 16:24
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Краснодар»

Мы попросили арбитра ФИФА Сергея Хусаинова прокомментировать претензии «Краснодара» по этим трем эпизодам, а также посещение судейской комнаты Сергеем Галицким.

- Мы вчера с вами уже подробно разбирали спорные эпизоды матча в Краснодаре. Давайте еще раз пройдемся по этим конкретным моментам, которые вызвали претензии со стороны хозяев к арбитру матча Кириллу Левникову. Первая претензия по поводу не показанной желтой карточки Соболеву.
- Да, давайте. Соболев в борьбе за верховой мяч попадает локтем в лицо защитнику – должно быть предупреждение. Левников желтую карточку нападающему «Спартака» не показал, а у него уже была желтая. Игрок должен был бы покинуть поле уже на 31-й минуте. Претензии «Краснодара» справедливые.

- Эпизод второй: удаление защитника хозяев Черникова. В «Краснодаре» считают наказание чрезмерным.
- Черников правым бедром влетел в пах Мозесу, а потом толкнул в плечо. Левников принял правильное решение – было излишне агрессивное действие со стороны Черникова

- И эпизод третий: Мартинс подыграл рукой перед тем, как забивал первый гол Соболев.
- Там мяч коснулся руки, Мартинс не играл рукой. Претензии «Краснодара» необоснованны.

- Но есть претензии и к «Краснодару», точнее, к его руководству. Оказалось, владелец «Краснодара» Сергей Галицкий после матча без разрешения зашел в судейскую раздевалку. Что скажете?
- Видимо, накипело, если Галицкий себе это позволил, ранее за ним такого не замечалось. Все вопросы по игре нужно решать до матча.

- В каком смысле?
- До матча нужно найти слова при общении с бригадой судей. Например: «Прошу по возможности футболисту Иванову не давать сразу желтую, он излишне эмоциональный. Можно вначале ему объяснить, он поймет».

- Это разве не давление на судей?
- Ни в коем случае, это проявление нормальной дипломатии со стороны клуба. Никто же не призывает не наказывать за нарушение своих футболистов. Просто арбитрам объясняют некоторые нюансы, опытный судья такие вещи учитывает. Такая информация поможет арбитру не сломать игру.

- Галицкого накажут?
- Безусловно, в судейскую никому нельзя заходить, а охрана стадиона не имела право Галицкого пускать. По-человечески я могу его понять – Галицкий столько вложил в клуб, построил такой стадион, его вклад не только в краснодарский клуб, но во весь наш футбол неоценим. Видимо, окружение его накрутило, но заходить в раздевалку – не царское это дело.

источник: «Советский спорт»
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Сергей Хусаинов: Вклад Галицкого в футбол неоценим, но заходить в судейскую – не царское дело
Сергей Хусаинов: Вклад Галицкого в футбол неоценим, но заходить в судейскую – не царское дело
«Краснодар» обратился в ЭСК по трем эпизодам матча 2-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:4). И в то же время, КДК РФС рассмотрит поведение владельца «Краснодара» Сергея Галицкого, который после матча без разрешения зашел в судейскую раздевалку.
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