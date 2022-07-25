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Дмитрий Селюк: С отъездом иностранцев конкуренция уменьшилась, поэтому уровень РПЛ падает

Прошло два тура РПЛ, болельщики увидели немало разгромных счетов, высокую результативность. О чем это говорит и радует ли такая результативность специалистов?
Дмитрий Селюк: С отъездом иностранцев конкуренция уменьшилась, поэтому уровень РПЛ падает
25 июля 2022 17:22
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Химки»

Можно ли делать какие-то предварительные выводы по итогам двух туров? Об этом мы поговорили с футбольным агентом Дмитрием Селюком.

С отъездом иностранцев конкуренция уменьшилась, уровень РПЛ падает, считает Селюк. – Сейчас в основном все команды комплектуются российскими футболистами. А это в подавляющем большинстве серая масса. Ведь никого из наших футболистов давно не приглашают в зарубежные клубы. Это же не случайно.

Возьмите вчерашний матч «Химки» «Нижний Новгород». Если команды поменяются майками, никто и не заметит. Игра была совершенно нулевая, пока вратарь гостей Нигматуллин не «привез» себе два гола.

Когда нет конкуренции, или конкуренция ослабляется, начинается деградация. А сейчас конкуренция ослабла в связи с большим отъездом легионеров, и мы видим круговорот российских футболистов из клуба в клуб.

Возьмем клубы из второй восьмерки РПЛ. Они часто комплектуются бывшим футболистами наших грандов. В тех же «Химках» немало бывших игроков «Спартака», включая «русского Месси» Давыдова, который прошлый сезон играл, кажется, в Орехово-Зуево.

Или вот вам свежий пример: в «Химках» плотно сидел на лавке нигерийский полузащитник Лоуренс. Тренера Юрана он не устраивал. С ним был расторгнут контракт. И что мы видим?

– Что?

Буквально на следующий день Лоуренса пригласил Андреа Пирло, он сейчас тренирует турецкий клуб «Фатих Карагюмрюк» из Стамбула. Пирло сказал, что Лоуренс будет играть через два года в топовом чемпионате. Пирло увидел в нем хорошего игрока, а Юран не видел. Зато сын Юрана достоин выступать за «Химки».

– Стоит нам радоваться такой результативности?

Нет, хотя болельщикам нравится, когда забивается много голов. Но это не говорит о том, что в РПЛ много классных форвардов, это, скорее, говорит о низком уровне защитников. Да и вратари в нескольких матчах сильно чудили.

источник: «Советский спорт»
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Дмитрий Селюк: С отъездом иностранцев конкуренция уменьшилась, поэтому уровень РПЛ падает
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