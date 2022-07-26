«Локомотив» просит ЭСКа дать оценку судейству Сухого в матче в «Ростовом»

«Локомотив» обратился в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с просьбой дать оценку по четырем эпизодам матча с «Ростовом» (2:2) второго тура РПЛ. На встрече работала судейская бригада во главе с арбитром Алексеем Сухим в матче чемпионата России с «Ростовом».

«На 49-й минуте вратарь «Локомотива» Даниил Худяков хотел быстро ввести мяч в игру, но не смог, потому что игрок соперника Данила Прохин отбросил лежащий мяч у лицевой линии в сторону поля, - рассказал источник, знакомый с ситуацией. - Клуб расценивает это намеренной затяжкой времени и считает, что за это надо было показывать желтую карточку. С учетом того, что у Прохина уже была желтая, судья должен был удалять его.

Автор: Пресс-служба ФК "Локомотив"

На 64-й минуте игрок «Ростова» Алексей Миронов рукой удерживал Бека-Бека, что является нарушением правил. Алексис попытался убрать руку соперника и обратился к судье, чтобы привлечь его внимание к моменту. Затем в эпизод вмешался Даниил Уткин, началась стычка, после которой судья, по мнению представителей клуба, проявил излишнюю строгость, показав желтые карточки Миронову и Бека-Бека, для которого она стала второй.

Также судья добавил пять минут, а суммарное время двух остановок матча составило 165 секунд. Далее матч продолжался до тех пор, пока мячом владели футболисты «Ростова». Как только футболисты «Локомотива» отобрали мяч и начали перспективную контратаку, прозвучал финальный свисток. Клуб считает, что судья допустил серьезную ошибку, не дав закончить футболистам «Локомотива» указанную контратаку.

Автор: Пресс-служба ФК "Локомотив"

Кроме того, по окончании матча судья матча ошибочно вынес предупреждение футболисту «Локомотива» Вильсону Изидору за то, что тот подбежал к футболистам, стоявшим рядом с судьей, через все поле, но при этом не вел себя агрессивно и не делал никаких вызывающих жестов».

Напомним, ранее заместитель руководителя департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Николай Иванов заявил, что Сухой ошибся, не продлив компенсированное время в концовке матча.