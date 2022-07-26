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Алексей Сафонов: Агент Варелы требовал поднять зарплату в два раза, это ФИФА открыла ящик пандоры

Новость последних дней - тайное бегство из России защитника «Динамо» Гильермо Варелы накануне матча 2-го тура РПЛ против «Торпедо.
Алексей Сафонов: Агент Варелы требовал поднять зарплату в два раза, это ФИФА открыла ящик пандоры
26 июля 2022 13:25
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Динамо» (Москва)

Сообщается, что вчера Варела приехал на базу клуба в Новогорск, но лишь для того, чтобы забрать вещи.

О ситуации с легионерами в РПЛ после того, как ФИФА разрешила им в одностороннем порядке приостанавливать или разрывать контракты с клубами РПЛ, мы поговорили с футбольным агентом Алексеем Сафоновым.

- «Динамо» как-то может наказать Варелу?

- А как его накажешь? ФИФА разрешила легионерам в одностороннем порядке разрывать контракты с клубами РПЛ. И этим открыла ящик пандоры. Варела решил уехать и спокойно уехал. Даже никого не поставил в известность.

«Зенит» продлил контракты с некоторыми своими бразильцами – просто денег им хорошо насыпал. А агент Варелы требовал от «Динамо» увеличение зарплаты более чем в два раза. И для себя каких-то нереальных бонусов. Клуб на этот шантаж не поддался.

- То есть, теперь легионеры могут нагло шантажировать наши клубы, прикрываясь этой бумажкой ФИФА?

- Так и есть. И ничего им не сделаешь. Вот сбежал человек накануне календарного матча и все – что ему можно сделать?

- Надеюсь, хотя бы «Динамо» ему вперед не заплатила?

- Нет, кто ему вперед будет платить вперед? Другое дело, что «Динамо» правильно говорит - игрок нарушил контрактные обязательства.

- И игрок бумажку от ФИФА им показывает – имею право.

- Так и есть.

- Вчера появилась информация, что Бека Бека уедет во Францию.

- Я уже ничему не удивляюсь. Я как-то вам говорил, что в заявке «Ростова» 14 воспитанников «Локомотива», а играл какой-то Бека Бека. И за кого болеть фанатам «Локомотива» - за своих воспитанников или за чужого легионера? Он что, легенда клуба? Уедет – и скатертью дорога.

источник: «Советский спорт»
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Новость последних дней - тайное бегство из России защитника «Динамо» Гильермо Варелы накануне матча 2-го тура РПЛ против «Торпедо.
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