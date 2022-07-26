Зачем «Атлетико» легенда «Реала»? Будет ли Роналду жить в Мадриде?

Но переживать за дальнейшую судьбу легендарного нападающего, скорее всего, нам долго не придется. «Бавария» теперь уже точно выпала из списка претендентов на звёздного нападающего. «Челси» в игре только наполовину: Томас Тухель ясно дал понять, что согласится на Роналду в составе его команды только под давлением. Маловероятно, что боссам «аристократов» так уж хочется расстаться с главным тренером ради пусть и громкого, но рискованного трансфера.

Так что лидером гонки пока остается «Атлетико Мадрид». Но в случае с Роналду все может измениться в любой момент. Да, слухи о серьезности намерений Криша по отношению к АТМ не утихают уже несколько недель, но, возможно, это всего лишь грамотно спланированная пиар-акция, чтобы привлечь внимание «рыбы» покрупнее. На днях фанаты «Реала» во время автограф-сессии в США попросили президента клуба Флорентино Переса вернуть Роналду, добавив: «Не дайте ему перейти в «Атлетико»!».

Так что страсти накаляются. Если еще две недели назад букмекеры оценивали возможность перехода Роналду в «Атлетико» как 14/1, то теперь это 6/4.

Что важно: тему возможного переезда португальца в Испанию прокомментировали уже и президент мадридского клуба, и некоторые игроки АТМ, и даже новый спонсор стадиона «Атлетико». Президент компании Civitas сказал, что хотел бы видеть в составе «рохибланкос» только лучших: «Так почему бы и не подписать Роналду?» Но, главный идеолог и творец успеха «Атлетико» Диего Симеоне пока молчит.

Результативность Криша, голевая надежность, да и пять «Золотых мячей» в активе - гарантия интереса для почти любого тренера мира. Другой вопрос, впишется ли Роналду в рабочую схему «Эль Чоло». Криштиану привык, что команда мимикрирует под его возможности и желания, но вряд ли это возможно при деспотичном стиле Симеоне. Кроме того, Роналду - это про футбол атакующий, а философия «матрасников» - вполне себе устоявшаяся. Криш не может не знать, чем сводит с ума «Атлетико Мадрид» всех своих оппонентов. Готов ли он сесть в знаменитый диегосимеоновский «автобус»? Другой вопрос, что Роналду сейчас движет желание взять Лигу чемпионов. А как сказал агент португальца, именно в «Атлетико» футболист видит мощный для этого потенциал. Настолько мощный, что он готов пойти на существенное понижение зарплаты, зная о финансовых затруднениях «рохибланкос».

Но даже этот красивый жест пока проблему не решает. Чтобы даже «со скидкой» подписать Криштиану, мадридскому «Атлетико» необходимо не просто продать, а продать выгодно своего напа Альваро Морату и удачно пристроить полузащитника Сауля Ньигеса. Пока в этом направлении существенных подвижек нет. Переговоры с заинтересованным в покупке Мораты «Ювентусом» зашли в тупик: клуб готов дать за испанца 20 миллионов евро, а «Атлетико» уперся в цифры «двадцать пять» и ни евроцентом меньше.

Да и преданных фанатов «матрасников» нельзя сбрасывать со счетов. На волне слухов о переходе они активировали в Twitter хэштег #ContraCR7 (#ПротивCR7). И их чувства можно понять: принять у себя легенду, пусть и бывшую, но своего заклятого навеки друга «Реала Мадрид» - не каждый способен на такой уровень осознанности. Кроме того, Криш неоднократно позволял себе нелестные высказывания именно в адрес болельщиков «рохибланкос». Ну, а о том, что Роналду дважды выгонял АТМ из ЛЧ вообще лучше при них не упоминать.

Но, есть и свои существенные плюсы. Криштиану умеет пахать, ради Лиги чемпионов тем более. Дисциплина и железные нервы прилагаются. Его опыт определенно выведет на новый уровень восходящую звезду «матрасников» Феликса, да и центрфорварда Матеуса Кунью впридачу. А то, что этот переход спровоцирует просто цунами в плане интереса к мадридскому клубу - даже и упоминать не стоит.

Как бы ни была глобальна и значима для клуба личность Диего Симеоне, стоит признать: случись этот трансфер - «Атлетико Мадрид» просто не сможет остаться прежним. Несмотря на всю брутальность «Эдь Чоло», Криштиану именно тот футболист, который даже если и постарается держать себя в руках, рано или поздно все равно сорвется и снова поведет всех за собой. Правда, своей тропой. И как один из самых дорогостоящих футбольных психологов мира, Симеоне это прекрасно понимает. Потому и молчит. Ждет, как карты лягут. Без громких заявлений. Они, наверняка, будут потом. После того, как Роналду все-таки примет решение остаться в «Манчестер Юнайтед».