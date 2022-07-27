Андрей Чернышов: Черчесова брали на Лигу чемпионов, матч со «Слованом» для него важнейший

Напомним, первый матч в Будапеште «Ференцварош» проиграл 1:2, теперь команду Черчесова устроит только победа.

Экс-защитник сборных СССР и России Андрей Чернышов второй сезоне тренирует клуб в Индии. До этого он поработала в Сербии, Македонии, Катаре, Саудовской Аравии. Поэтому Андрей, как никто знает, что такое хлеб тренера-легионера и отлично представляет, в каком сейчас положении Станислав Черчесов.

- Понятно, что Черчесова позвали, чтобы решать задачи в Лиге чемпионов. «Ференцварош» и так лидировал в чемпионате Венгрии, когда его Черчесов принял, - говорит Андрей Чернышов. - Никаких сомнений, что команда станет чемпионом, не было. И по составу там было все ясно. Очевидно, что главная задача, стоящая перед Черчесовым – попасть в групповой этап Лиги чемпионов. Несколько сезонов назад «Ференцварош» играл в групповом этапе, тогда Сергей Ребров команду тренировал. Поэтому руководство клуба мечтает, чтобы команда опять пробилась в групповой этап Лиги чемпионов.

- И вот домашнее поражение от «Слована»...

- Да, это серьезная осечка, думаю, сейчас в клубе все на взводе, сильно нервничают. Но есть вторая игра ничего не потеряно. Часто бывает в таких стыках, что команда проигрывает дома равному сопернику, а в гостях отыгрывается и идет дальше. Паниковать не надо, надо хорошо подготовиться к ответной встрече. Понятно, что нервозность присутствует, все ждут только победы. Надо игрокам объяснить, что это, возможно, одна из самых главных игр в их карьере.

Команды примерно одного уровня, многое будет решать психология.

- «Слован» тренирует Владимир Вайсс-старший, хорошо нам известный. Капитан его сын Владимир Вайсс-младший.

- Да, я знаю. И когда встречаются равные соперники, фактор своего поля не играет такой уж большой роли. От Будапешта до Братиславы три часа езды на любом транспорте. Уверен, в столицу приедет много болельщиков из Венгрии.

- У «Ференцвароша» своенравный президент. Даже боюсь представить, что будет, если команда не пройдет «Слован».

- Да, я слышал. Он убрал Реброва, хотя при нем команда добилась самых заметных успехов за последние годы. Зимой был уволен Петер Штегер, но при этом команда шла на первом месте. Видимо, президент типичный самодур, может совершить неадекватный поступок.

Можно предположить, что после поражения от «Слована» у него состоялся нелицеприятный разговор с Черчесовым. Такие люди на все способы – уволить тренера в перерыве или после одной неудачной игры. Возможно, в окружении есть адекватные люди, которые его убедили, что команда играла неплохо, ничего еще не потеряно.

НАШ АНОНС

Матч «Слован» - Ференцварош» начнется в 21.30 по мск. Сайт soccer.365.ru, который всегда очень точен в деталях, почему-то называет местом проведения Narodny Atleticky Stadion. Эта арена находится в городе Банска-Быстрица. Это совсем странно, ведь в Братиславе есть знаменитая арена, на которой в былые времена часто играла еще сборная Чехословакии, «Тегельне поле». Вмещает арена 30 тысяч зрителей. Это главный стадион сборной Словакии и домашняя арена «Слована».