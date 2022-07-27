Штраф для командного духа. Рецепт от Стивена Джеррарда

Не без труда, но экс-игрок «Ливерпуля» сумел сохранить место в АПЛ и теперь готовит «Виллу» к новому сезону. В межсезонье клуб потратил на новичков более 50 млн евро. Но помимо этого Джеррард провёл ряд серьезных внутренних изменений, включая систему штрафов.

«Астон Вилла» по итогам прошлого сезона стала одной из худших команд лиги по статистике желтых и красных карточек, из-за чего Стивену пришлось придумывать, как улучшить дисциплин и командный дух. Для этого он ввел 20 штрафов за различные нарушения.

Опоздал на тренировку – 500 фунтов

Забыл GPS-трекер для тренировки – 100 фунтов

Опоздал на выход на поле во время тренировки – 200 фунтов за каждую минуту

Опоздал на командную встречу или собрание в день матча – 1000 фунтов

Опоздал на встречу с тренером – 200 фунтов за каждую минуту

Опоздал на командное собрание – 200 фунтов за каждую минуту

Неопрятный внешний вид в день матча (нужно носить тренировочный костюм или поло, шорты запрещены) – 100 фунтов за каждый предмет одежды

Не убрал за собой посуду со стола – 100 фунтов за каждый предмет

Оставил форму на поле после тренировки – 100 фунтов за каждый предмет

Неправильно припарковал машину – 100 фунтов

Опоздал на спонсорские мероприятия – 250 фунтов

Не принес торт на день рождения – 50 фунтов за каждый день

Зашел в душ без обуви – 100 фунтов

Не доложил врачу о травме или болезни до 10:00 – 200 фунтов

Опоздал на восстановительные процедуры – 200 фунтов

Не убрал снюс (вид некурительного табака) – 200 фунтов

Забыл форму для восстановления – 50 фунтов

Излишние споры – 200 фунтов

Помимо этого, есть другие виды наказаний, которые выделены отдельно жирным шрифтом.

1. Удаленный игрок в официальном матче будет обязан на протяжении четырех недель оплачивать обеды для всей команды.

2. После обычной тренировочной двусторонки победивший коллектив выбирает худшего игрока из стана соперников, который на протяжении недели будет обязан носить предмет одежды с надписью «Я был худшим на тренировке».

О подобной системе штрафов рассказывал Александр Зинченко в «Манчестер Сити», провинившиеся игроки которого не платят копеечные по их меркам штрафы, а выполняют различные неприятные задания, выпадающие им на специальной «рулетке». В ней может выпасть мытье бутс всей команде, помощь в стирке формы, помощь в столовой, проведение тренировки детской команде и другие действия, которые не очень хотят выполнять звезды клуба.