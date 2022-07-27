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Виновата женщина. Новые детали о бегстве Варелы

Что произошло в истории с Варелой? В ночь на воскресенье сбегает, в понедельник возвращается на базу за вещами.
Виновата женщина. Новые детали о бегстве Варелы
27 июля 2022 17:09
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК "Динамо"

17 июля защитник «Динамо» Гильермо Варела дал короткий комментарий журналисту, в котором заверил, что останется в РПЛ до конца сезона, так как у него есть действующий контракт с клубом. Однако уже через неделю, за один день до матча с «Торпедо», уругваец внезапно собрал вещи и покинул базу команды, никого об этом не оповестив. Его уход стал неожиданностью как для всех партнёров, так и для руководство, которое не получило официальную бумагу о приостановке контракта. Что же повлияло на Варелу, который так быстро «переобулся»?

Изначально сообщалось, что Гильермо Варела готов остаться в «Динамо». но для этого он и его агент пошли по схеме легионеров «Зенита», которые решили выдавить максимум из сложившейся ситуации и подписать новый договор на улучшенных условиях. Но требования были практически нереальными: увеличить зарплату в два раза, а так же дать бонус агенту. «Динамо» отказалось давать новый контракт, что окончательно убедило Варелу в правильности решения об отъезде из РПЛ.

Но впоследствии оказалось, что желание улучшить контракт было лишь предлогом, а истинная причина кроется в другом. Непоследнюю роль в некрасивом поступке уругвайца сыграла его спутница Паула, которая с начала марта перестала быть в России, а после у неё начались подозрения об изменах футболиста. Поддерживать здоровые отношения и контролировать своего возлюбленного куда легче, если он будет находиться рядом, поэтому Паула настояла на трансфер Варелы в Южную Америку, а именно во «Фламенго».

Рано или поздно подобное развитие событий можно было ожидать. Представители Варелы - Пабло и Оскар Бентанкур - за свою жизнь попадали в массу различных скандалов. Например, Оскар в начале нулевых провёл девять месяцев в тюрьме за убийство 16-летней девушки на своём автомобиле, в 2004 вновь попался за вождение в нетрезвом виде, а в 2012 году двоюродные братья проходили по делу о создании незаконного бизнеса связанного с проституцией. Возможно, подозрения Паулы об изменах Варела не столь беспочвенны.

Помимо этого братья Бентанкур имеют не слишком чистую репутацию на своём континенте. Ряд уругвайских клубов полностью отказались сотрудничать с данными агентами, так как было несколько случаев, когда Оскар и Пабло нагло и неожиданно забирали своих клиентов - примерно так же, как и в случае с Варелой. Теперь имидж агентов в России тоже упал ниже некуда и вряд ли какой-нибудь клуб РПЛ рискнет сотрудничать с ними.

Уход Варелы - это коллективное решение, в котором не стоит винить исключительно девушку игрока. Вопросы есть ко всем вышеперечисленным персонажам.

источник: «Советский спорт»
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