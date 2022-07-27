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Грустный финал затянувшейся комедии. «Фиорентина» готова платить, лишь бы Кокорин наконец уже уехал

Нападающий пропустил первый сбор команды и не попал в список участников второго и третьего сборов.
Грустный финал затянувшейся комедии. «Фиорентина» готова платить, лишь бы Кокорин наконец уже уехал
27 июля 2022 18:29
автор: Артем Зибрак
автор фото: ФК «Фиорентина»

4,5 МЛН ЗА 140 МИНУТ НА ПОЛЕ

Александр Кокорин в «Фиорентине» – боль всей Флоренции и повод для еженедельных мемов в российских телеграм-каналах. Если в первые полгода он провел в серии A 91 минуту, то за весь следующий сезон не дотянул и до 50. На прошлой неделе спортивный директор «фиалок» Давиде Праде честно признал, что трансфер россиянина за 4,5 млн евро был ошибкой.

У Праде, конечно, не было вариантов. Кокорин не выходит на поле не только по состоянию здоровья. По этой причине пропустил 10 матчей чемпионата Италии в прошлом сезоне, но в последние несколько месяцев, по уверению личного массажиста Сергея Колесникова обходится без травм. Просто игрок конкурентам. Не только Душану Влаховичу, за которого боролась половина Европы, но и Артуру Кабралу, которого в «Базеле» пытались заменить Федором Чаловым.

В результате статистика Кокорина по итогам сезона не просто удручающая, а кошмарная: 49 минут в 6 матчах, продвинул мяч на 90 метров, из которых всего 14 – вперед, 17 передач (в штрафную – одна) и лишь один (!) удар по воротам (зато в створ). Неудивительно, что еще в мае появилась информация о том, что «Фиорентина» готова пойти на расторжение контракта, рассчитанного до 2024 года, но решила дождаться итогов первых сборов. На которые он в итоге не поехал.

«НА ТРЕНИРОВКАХ ВЫГЛЯДИТ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫМ»

Меж тем, отношение к Кокорину в Италии не столь уж негативное. За работу на тренировках и поведение в быту его даже хвалят. «Мне говорят, что Александр пунктуально выполняет профессиональные обязанности во Флоренции и что претензий по части поведения на тренировках и в быту к нему нет», – говорил в начале мая местный телекомментатор Массимо Марианелла.

А известный по работе в «Зените» Оресте Чинквини в конце весны уверял, что в клубе не просто довольны тренировками Кокорина, но и считают, что он выглядит вполне конкурентоспособным: «По моей информации, на тренировках Кокорин выглядит очень конкурентоспособным. Но «Фиорентина» купила зимой двух игроков в группу атаки – Иконе и Кабрала».

Оправдывал клиента и агент россиянина Тимофей Бердышев, выразивший уверенность в том, что Кокорин останется, чтобы попробовать добиться большего: «Он работает и надеется на то, что ему предоставят возможность показать себя. Это был трудный для Саши сезон. Он получил очень маленькое количество игрового времени в связи с разными событиями. Будем сильно надеяться, что в следующем сезоне ситуация изменится в лучшую сторону».

«ФИАЛКИ» НЕ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ: СОБИРАЛИСЬ ЖДАТЬ ДО ЯНВАРЯ, А ТЕПЕРЬ ОТЦЕПИЛИ ОТ СБОРОВ

Позиция «Фиорентины» тоже какая-то непостоянная. С одной стороны, из стана клуба доносятся сообщения о разочарованности в нападающем, с другой тот же Праде обещал, что шанс игроку еще представится. И вообще к нему есть интерес из России, но расторгать в одностороннем порядке контракт не будут, потому что Александр во время переговоров вел себя достойно.

Вместе с тем Кокорин уже пропустил первый сбор. Говорят, что причина в положительном тесте на коронавирус – в клубе зафиксировали четыре таких случая, а Кокорин вошел в список протестированных.

«У Александра несколько дней держалась высокая температура после отпуска на Мальдивах, она достигала отметки 39 градусов. Саша переболел коронавирусом и в самое ближайшее время сдаст повторный тест. Если он будет отрицательным, Александр отправится на сборы «Фиорентины», так как уже чувствует себя хорошо», - цитировал источник «Р-Спорт» в середине июля.

Затем он тренировался индивидуально, а во вторник его видели на командной тренировке. То есть все шло к тому, что обещанный шанс он на сборах получит… Но нет – в списках игроков на второй и третий сборы в Австрии и Испании его опять не оказалось.

Параллельно «Матч ТВ» сообщил, что «фиалки» готовы заплатить россиянину 2 млн евро, лишь бы он уже избавил их от своей фирменной улыбки, тогда как сам он требует все 3,6 млн, положенные ему до конца контракта. И это при том, что еще неделю назад клуб готов был отложить этот вопрос до января…

источник: «Советский спорт»
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Грустный финал затянувшейся комедии. «Фиорентина» готова платить, лишь бы Кокорин наконец уже уехал
Нападающий пропустил первый сбор команды и не попал в список участников второго и третьего сборов.
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