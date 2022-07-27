Фомина: Рады видеть соперников уровня Лиги чемпионов на Кубке РЖД

Вступительное слово взяла главный тренер ЖФК «Локомотив» Елена Фомина:

— Добрый день. На самом деле мы очень рады, что являемся непосредственными организаторами этого турнира, потому что мы очень хотим видеть команды соперников высокого уровня для того, чтобы мы имели возможность развиваться, расти и не терять этот профессиональный международный опыт. Какие ожидания? Очень интересные соперники, очень сильные соперники, участники Лиги чемпионов. Поэтому для нас это втройне приятнее, что такая группа у нас серьёзная, практически как Лига чемпионов. Очень хочется, чтобы каждый игрок проявил себя, чтобы мы и дальше продолжали наше развитие, чтобы росли игроки, и у нас, и у команд соперников. Мы всё-таки имели этот огромный опыт, чтобы подготовиться к старту турнира, Международного Кубка РЖД. Хотела бы также пожелать соперникам удачи, главное для девчонок — обойтись без травм, чтобы затем продолжить чемпионат в том же режиме, с теми же ожиданиями и реалиями, которые нас ждут.

Автор фото: Пресс-служба ФК "Локомотив"

Главный тренер ЖФК «Црвена Звезда» (Сербия) Дарко Стоянович прокомментировал старт международного турнира:

— Во-первых, хотел бы поблагодарить всех коллег и футбольный клуб «Локомотив» за то, что пригласили на этот турнир, для нас это большая честь. Главная ценность здесь для моей команды — это серьёзный опыт, который будет особенно полезен для нашего молодого поколения футболисток. У нас нет международных матчей такого масштаба и такого уровня, уровня Лиги чемпионов. Мы только сейчас начали подготовку к сезону, был месячный перерыв, до турнира были 10-дневные сборы.

Отдельно хотел бы поблагодарить директора подразделения женского футбола «Локомотива» Александра Бондаренко за приглашение на Кубок и за помощь в организации нашего прибытия на турнир. Александр и его команда сделали всё в короткие сроки, очень слаженно. Большое спасибо.

Автор фото: Пресс-служба ФК "Локомотив"

Главный тренер «БИИК-Шымкент» (Казахстан) Гемайт Искандар также поблагодарил организаторов и поделился ожиданиями от Кубка:

— Мы очень благодарны, что нас позвали на такой турнир, спасибо организаторам. Формат выбран такой же, как и у Лиги чемпионов, это очень приятно. Наши ожидания — получить необходимую практику против команд высокого уровня. Главное — без травм, это особенно важно для нас перед началом Лиги чемпионов. Это будет очень хорошим опытом для всех участников, не только для нас. Такой турнир — это шаг вперёд. Желаю всем успехов, чтобы каждый тренер получил от Кубка больше пользы и приятных эмоций и ощущений.

Автор фото: Пресс-служба ФК "Локомотив"

Главный тренер ЖФК «Минск» (Беларусь) Андрей Пышник также отметил актуальность проводимого Кубка и выразил благодарность за приглашение на турнир:



— Мы за непродолжительное время уже второй раз в Москве. Очень благодарны руководству футбольного клуба «Локомотив», что мы получили это приглашение, оно для нас очень актуально в преддверии Лиги чемпионов. Мы рады сразиться с сильными командами, узнать лучше свои сильные стороны, может, есть какие-то недостатки, чтобы их исправить. Естественно, игры с такими соперниками дадут пищу для размышлений. Главная задача для нас — это посмотреть, в каком состоянии мы находимся. Мы всегда действуем так, чтобы наши футболистки развивались. Нам здесь будет, что подсмотреть у соперников, и своё что-то показать. Мы ожидаем, что эти две игры будут очень хорошими. Это как глоток свежего воздуха, потому что сейчас очень не хватает международных игр, получения подобного опыта. Думаю, что все мои коллеги будут стараться победить, и мы в том числе.