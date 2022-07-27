Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Фомина: Рады видеть соперников уровня Лиги чемпионов на Кубке РЖД

В пресс-центре «РЖД Арены» состоялась пресс-конференция в преддверии начала Международного Кубка РЖД среди женских команд, который пройдёт с 28 по 31 июля в Москве.
Фомина: Рады видеть соперников уровня Лиги чемпионов на Кубке РЖД
27 июля 2022 20:23
автор: Сергей Иванов
автор фото: Пресс-служба ФК "Локомотив"

Вступительное слово взяла главный тренер ЖФК «Локомотив» Елена Фомина:

— Добрый день. На самом деле мы очень рады, что являемся непосредственными организаторами этого турнира, потому что мы очень хотим видеть команды соперников высокого уровня для того, чтобы мы имели возможность развиваться, расти и не терять этот профессиональный международный опыт. Какие ожидания? Очень интересные соперники, очень сильные соперники, участники Лиги чемпионов. Поэтому для нас это втройне приятнее, что такая группа у нас серьёзная, практически как Лига чемпионов. Очень хочется, чтобы каждый игрок проявил себя, чтобы мы и дальше продолжали наше развитие, чтобы росли игроки, и у нас, и у команд соперников. Мы всё-таки имели этот огромный опыт, чтобы подготовиться к старту турнира, Международного Кубка РЖД. Хотела бы также пожелать соперникам удачи, главное для девчонок — обойтись без травм, чтобы затем продолжить чемпионат в том же режиме, с теми же ожиданиями и реалиями, которые нас ждут.

Автор фото: Пресс-служба ФК "Локомотив"

Главный тренер ЖФК «Црвена Звезда» (Сербия) Дарко Стоянович прокомментировал старт международного турнира:

— Во-первых, хотел бы поблагодарить всех коллег и футбольный клуб «Локомотив» за то, что пригласили на этот турнир, для нас это большая честь. Главная ценность здесь для моей команды — это серьёзный опыт, который будет особенно полезен для нашего молодого поколения футболисток. У нас нет международных матчей такого масштаба и такого уровня, уровня Лиги чемпионов. Мы только сейчас начали подготовку к сезону, был месячный перерыв, до турнира были 10-дневные сборы.

Отдельно хотел бы поблагодарить директора подразделения женского футбола «Локомотива» Александра Бондаренко за приглашение на Кубок и за помощь в организации нашего прибытия на турнир. Александр и его команда сделали всё в короткие сроки, очень слаженно. Большое спасибо.

Автор фото: Пресс-служба ФК "Локомотив"

Главный тренер «БИИК-Шымкент» (Казахстан) Гемайт Искандар также поблагодарил организаторов и поделился ожиданиями от Кубка:

— Мы очень благодарны, что нас позвали на такой турнир, спасибо организаторам. Формат выбран такой же, как и у Лиги чемпионов, это очень приятно. Наши ожидания — получить необходимую практику против команд высокого уровня. Главное — без травм, это особенно важно для нас перед началом Лиги чемпионов. Это будет очень хорошим опытом для всех участников, не только для нас. Такой турнир — это шаг вперёд. Желаю всем успехов, чтобы каждый тренер получил от Кубка больше пользы и приятных эмоций и ощущений.

Автор фото: Пресс-служба ФК "Локомотив"

Главный тренер ЖФК «Минск» (Беларусь) Андрей Пышник также отметил актуальность проводимого Кубка и выразил благодарность за приглашение на турнир:

— Мы за непродолжительное время уже второй раз в Москве. Очень благодарны руководству футбольного клуба «Локомотив», что мы получили это приглашение, оно для нас очень актуально в преддверии Лиги чемпионов. Мы рады сразиться с сильными командами, узнать лучше свои сильные стороны, может, есть какие-то недостатки, чтобы их исправить. Естественно, игры с такими соперниками дадут пищу для размышлений. Главная задача для нас — это посмотреть, в каком состоянии мы находимся. Мы всегда действуем так, чтобы наши футболистки развивались. Нам здесь будет, что подсмотреть у соперников, и своё что-то показать. Мы ожидаем, что эти две игры будут очень хорошими. Это как глоток свежего воздуха, потому что сейчас очень не хватает международных игр, получения подобного опыта. Думаю, что все мои коллеги будут стараться победить, и мы в том числе.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Фомина: Рады видеть соперников уровня Лиги чемпионов на Кубке РЖД
Фомина: Рады видеть соперников уровня Лиги чемпионов на Кубке РЖД
В пресс-центре «РЖД Арены» состоялась пресс-конференция в преддверии начала Международного Кубка РЖД среди женских команд, который пройдёт с 28 по 31 июля в Москве.
27.07.2022 20:23
Футбол
автор: Сергей Иванов
Грустный финал затянувшейся комедии. «Фиорентина» готова платить, лишь бы Кокорин наконец уже уехал
Грустный финал затянувшейся комедии. «Фиорентина» готова платить, лишь бы Кокорин наконец уже уехал
Нападающий пропустил первый сбор команды и не попал в список участников второго и третьего сборов.
27.07.2022 18:29
Футбол
автор: Артем Зибрак
Виновата женщина. Новые детали о бегстве Варелы
Виновата женщина. Новые детали о бегстве Варелы
Что произошло в истории с Варелой? В ночь на воскресенье сбегает, в понедельник возвращается на базу за вещами.
27.07.2022 17:09
Футбол
автор: Никита Шмытов
В Москве пройдет Международный кубок РЖД среди женских команд
В Москве пройдет Международный кубок РЖД среди женских команд
Футбольный клуб «Локомотив» и ОАО «РЖД» организуют международный турнир по женскому футболу среди чемпионов России, Белоруссии и Казахстана, а также обладателей Кубка Сербии.
27.07.2022 15:05
Футбол
автор: Сергей Иванов
Штраф для командного духа. Рецепт от Стивена Джеррарда
Штраф для командного духа. Рецепт от Стивена Джеррарда
В ноябре прошлого года Стивен Джеррард принял предложение «Астон Виллы», после чего незамедлительно попрощался с «Рейнджерс» и отправился в родную Англию спасать новую команду от вылета.
27.07.2022 14:52
Футбол
автор: Никита Шмытов
Андрей Чернышов: Черчесова брали на Лигу чемпионов, матч со «Слованом» для него важнейший
Андрей Чернышов: Черчесова брали на Лигу чемпионов, матч со «Слованом» для него важнейший
Сегодня в карьере Станислава Черчесова важный матч – его «Ференцварош» проведет ответную игру 2-го раунда Лиги чемпионов в Братиславе против «Слована».
27.07.2022 11:58
Футбол
автор: Юрий Волохов
Владимир Быстров: Судья помог «Спартаку» победить
Владимир Быстров: Судья помог «Спартаку» победить
Бывший полузащитник обеих команд поделился впечатлением от встречи между «Краснодаром» и «Спартаком» в последнем туре.
27.07.2022 08:51
Футбол
автор: Вадим Федотов
Теперь мы точно полюбим наших судей?
Теперь мы точно полюбим наших судей?
Новый креатив от РФС не оставляет нам шансов поступить иначе… На суд общественности представили захватывающий, стильно нарезанный ролик, можно сказать, об одном дне из жизни футбольных арбитров. Владимир Москалев и его помощники Валерий Данченко, Максим Ковалев и Кирилл Левников сначала готовятся, а потом и ведут матч за Суперкубок.
27.07.2022 08:48
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
Прессинг. Как играли «Ростов» и «Локомотив»
Прессинг. Как играли «Ростов» и «Локомотив»
«Ростов» и «Локомотив» сыграли вничью: вышли на игру с продуманным планом прессинга, но соперник все равно смог адаптироваться под него. Обе команды хорошо подготовились друг к другу и почти идеально справились с позиционными атаками соперника.
26.07.2022 23:37
Футбол
автор: Матвей Морозов
Зачем «Атлетико» легенда «Реала»? Будет ли Роналду жить в Мадриде?
Зачем «Атлетико» легенда «Реала»? Будет ли Роналду жить в Мадриде?
Сага о Криштиану может продлиться еще 38 дней. Трансферное окно в Германии, Испании и Англии закрывается в начале сентября.
26.07.2022 22:51
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
«Краснодар» заплатит за Галицкого 200 тысяч». Артур Григорьянц — о штрафах
Глава КДК РФС Артур Григорьянц подвел итоги заседания, где рассматривались события 2-го тура РПЛ.
Если бы не Левников, не было бы никаких 1:4? РФС признал, что «Спартаку» подсудили в Краснодаре
Экспертная судейская комиссия РФС опубликовала отчеты по второму туру РПЛ. Увы, наши арбитры своими действиями явно повлияли на результаты.
Приглашение Назарова и часы от Дрейка. Букмекерский обзор
Последние новости из мира беттинга.
Ах, карнавал, карнавал! Лучшие бразильцы в истории РПЛ
«Зенит» превратился в российский филиал Бразилии: в нынешнем сезоне в составе чемпионов России уже семь кудесников мяча! «Плеймейкер» вспоминает их лучших предшественников, которые долгие годы определяли лицо РПЛ и приносили титулы многим клубам.
И в воздух файеры бросали! Как Дибала стал Богом Рима и побил рекорд Роналду по проданным футболкам
Совершенно потрясающие кадры пришли из Рима с, в общем-то, дежурного мероприятия - представления новичка местного футбольного клуба Пауло Дибалы.
«Гео, не бегай ко мне больше». Как РФС приоткрыл дверь на судейскую кухню
В РФС посчитали, что надо сходить в народ – и правильно сделали. В последнее время много вопросов у поклонников футбола и специалистов к механизмам принятия решений в главной футбольной организации.
Медведев побил рекорд Сафина, Непомнящему опять досталось от Карлсена. Новые приключения наших нейтралов
Обзор соревнований, где российские спортсмены продолжают выступать в нейтральном статусе.
От Лиги автобусов до Лиги разгромов! Обзор футбольных мемов
Главные футбольные новости в картинках и видосиках.
Дюплантис догнал график Бубки! Как состоялся невероятный мировой рекорд шведского гения
В понедельник утром 25 июля по московскому времени в США завершился чемпионат мира по легкой атлетике. Точку в нем поставил знаменитый шестовик из Швеции Арман Дюплантис, выигравший золото с очередным мировым рекордом – 6 метров 21 сантиметр.
Галицкий не зря ходил в судейскую! Почему владельца «Краснодара» возмутили арбитры матча со «Спартаком»
Второй тур – и снова не обошлось без судейского скандала в матче с участием «Спартака».
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика