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«Ювентус» серьезно обновился этим летом. Что изменится в игре итальянцев?

Аллегри подписал классных новичков взамен ушедшим футболистам и теперь будет перестраивать «Юве».
«Ювентус» серьезно обновился этим летом. Что изменится в игре итальянцев?
28 июля 2022 00:18
автор: Матвей Морозов
автор фото: Соцсети ФК "Ювентус"

Оборона

Весь прошлый сезон «Ювентус» преимущественно использовал расстановку 4-5-1. В центре защиты итальянцев выходили Маттейс Де Лигт и Леонардо Бонуччи / Джорджио Кьеллини. Иногда же туринцы видоизменяли схему (особенно в концовке чемпионата) на 3-5-2, при которой одновременно играли все три центрбэка.

С уходом Де Лигта и Кьеллини оборона «Юве» должна серьезно преобразиться. Команда (это мы видим по матчам в ходе предсезонной подготовки) станет чаще использовать расстановку 4-2-3-1. А в паре с Бонуччи, вероятнее всего, будет играть кто-то новичков туринцев — Глейсон Бремер или Федерико Гатти. Что же это означает?

Во-первых, «Ювентус» теперь станет чаще использовать лонгболлы при розыгрыше мяча — и у Бремера, и у Гатти (который сейчас стал ближе к основе) отличный первый пас и реакция, которое позволит им без долгой подготовки отправлять мяч вперед.

Во-вторых, защитная линия «Юве» будет располагаться гораздо ниже. Причина — отличная игра Бремера один в один и высокий интеллект, которые позволят ему не выбрасываться на соперника, а дольше плассироваться и встречать противника прямо у штрафной.

В игре итальянцев станет очень много силового футбола — борьбы внизу и верховых дуэлей. Что Бремер, что Гатти не уводят нападающих в полуфланги и могут обходиться без подстраховки, поэтому будут предельно жестко и агрессивно вести себя с соперниками.

В-третьих, Бремер идеально действует в опеке (при этом, кстати, не обладая высокой стартовой скоростью). Центрбэк не теряет футболистов на стандартах и при позиционном владении, что позволит Бонуччи по традиции играть по зоне, параллельно грамотно считывая все действия противника. «Ювентус» как команда перестанет рассчитывать на пассивную оборонительную линию и начнет играть от себя, при этом стараюсь действовать максимально просто и понятно.

Полузащита

Главный трансфер «Ювентуса» в летнее трансферное окно в середину поля — Поль Погба. Да, недавно француз получил травму мениска и на два месяца выбыл из строя, однако не рассмотреть то, как он будет влиять на игру туринцев в будущем, мы просто не имеем права.

Вообще, полузащитники выполняют в «Ювентусе» весьма формальные задачи. Итальянцы двигают мяч через края, а центральный «канал» используют только для атак вторым темпом и забросов. Погба же очень выделяется на фоне остальных центрхавов «Старой синьоры». Поль — намного более разнообразный и креативный футболист, способный неожиданно для всех сотворить на поле чудо. Даже в «МЮ» Погба не растерял эти качества — в прошедшем сезоне стал лучшим в команде по ассистам и обводкам, вторым по лонгболлам и третьим по созданным голевым моментам.

Плюс к этому у Погба очень развито чувство пространства и способность отдавать последний пас. Форвардам «Ювентуса» — Душану Влаховичу, Федерико Кьезе и Мойзе Кину — очень не хватает точных и своевременных передач как низом, так и на средней высоте с полуфлангов, так что, неожиданное заполнение зон от Поля будет еще одним способом итальянцев взламывать оборону противника. Вероятно, Аллегри не захочет сильно рисковать и прикрепит к французу не одного, а сразу двух страхующих футболистов, которые будут подчищать и исправлять за Погба тактические (в первую очередь - связанные с прессингом) недочеты.

Также коуч даст Полю возможность ситуативно сваливаться на фланг, при этом немного смещая всю команду в сторону. «Я встретил совсем другого игрока, даже человека. Раньше он был мальчиком, теперь - мужчина. Футбол тот же, но более спокойный. Погба будет одним из символов этой команды», — отмечал француза Аллегри.

Атака

Расставание туринцев с Пауло Дибалой без сомнений является ошибкой. Одна из главных звезд итальянцев последних лет, прошедшая с «зебрами» самые сложные турбулентные времена, тащила «Юве» в отсутствии выстроенной системы в атаке и в любом состоянии давала результат. Заменить Дибалу призван Анхель Ди Мария. Аргентинец хоть и на шесть лет старше соотечественника, но почти ничем ему не уступает. Действия в подыгрыше — главная фишка Анхеля. В составе «ПСЖ» Ди Мария лишь раз скатывался до отметки ниже семи голевых передач за сезон. Аргентинец старается располагаться близко к нападающим, при этом соблюдая необходимую дистанцию, и отдавать передачи по горизонтали, чтобы не заставлять их тратить дополнительное время на обработку.

Важный нюанс: если Ди Мария понимает, что партнер закрыт (или это произойдет в ближайшее несколько секунд) не станет рисковать потерей мяча — аргентинец, умея сохранять владение на ограниченном пространстве, дождется забегания другого футболиста и продолжит атаку через него. Неплохо у Ди Марии обстоят дела и с ударом. Особенно Анхель любит смещаться с правого фланга в центр в стиле Арьена Роббена и неожиданно для соперника бить с рабочей левой. А непредсказуемость — как раз то, чего «Ювентусу» не хватало.

«Где будет играть Ди Мария? Думаю, он правый вингер или второй форвард. Чем ближе к чужим воротам, тем он лучше», — объясняет Аллегри. Анхель не зависит от определенной схемы или стиля, поэтому моментально адаптируется к любому футболу.

С одной стороны, Ди Мария приносит команде огромную пользу, а с другой — сильно не страдает, если у партнеров не идет игра. Его лучшие качества не пропадут при смене позиции, что позволит Аллегри сделать ставку на индивидуальные качества Анхеля и не слишком нагружать аргентинца большим количеством задач.

источник: «Советский спорт»
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