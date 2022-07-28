Ты все же космос, Стас! «Ференцварош» Черчесова разгромил «Слован» в Лиге чемпионов

Задача усложнялась тем, что команде Черчесова нужна была только победа, так как в первой игре в Будапеште был сильнее «Слован» – 2:1.

Тогда счет отрыли хозяева на 70-й минуте, но футболисты «Слована» успели за оставшееся время сравнять результат, а затем и добыть победу.

На 86-й минуте Тигран Барсегян великолепным ударом закрутил мяч в дальнюю девятку. На трибунах «Гроупама Арены» стало совсем тихо, лишь два сектора, заполненных фанатами из Братиславы, бурлили от радости.

Кстати, от Братиславы до Будапешта меньше трех часов езды на поезде. Потому ответный выезд фанатов «фроди» (так называют «Ференцварош») стал довольно внушительным.

Болельщики в России внимательно следят за работой единственного нашего тренера в Европе Станислава Черчесова. Кто-то скажет: как единственного, есть же Дмитрий Черышев, который недавно возглавил клуб из Андорры? Но чемпионат Андорры не тот турнир, чтобы о нем говорить всерьез.

А вот Венгрия это уже уровень, но понятно, что Черчесова позвали не только для победы в чемпионате, хотя российский специалист выиграл и чемпионский титул, и Кубок Венгрии. В Будапеште мечтают о групповом этапе Лиги чемпионов. Это не только престиж, не только приезд в Будапешт именитых клубов, но и очень приличные для венгерского футбола деньги. Например, в прошлом розыгрыше все 32 команды, участницы группового этапа, получили по 15,25 миллиона евро только в виде бонусов. А каждая победа в группе стоила 2,7 млн.

Поэтому всем, кому дорог престиж российского футбола, вчера поздно вечером держали кулаки за Саламыча.

Уже в первом тайме гости сделали неплохой задел, забив два мяча. Теперь важно было не пропустить, но на 70-й минуте испано-аргентинский защитник «Слована» Де Марко счет сократил – 1:2. Дело шло к добавочному времени.

Но, когда у вас есть Адама Траоре, герой прошлой Лиги чемпионов в составе «Шерифа», всегда есть шанс. Малиец забил на 89-й минуте. Такие часто голы прибивают соперника психологически. И на 93-й «фроди» окончательно добили хозяев – 4:1. Было понятно, что после домашнего поражение для «Ференцвароша» ничего не потеряно, но разгрома в Братиславе точно никто не ожидал.

Черчесов был достаточно спокоен после матча, но очевидно, внутри него эмоции зашкаливали.

«Что сказал игрокам после матча? Неплохо. Это моя работа. Я всегда должен сохранять хладнокровие, наблюдая за происходящим. После поражения в первом матче общался с игроками, старался максимально подготовить команду, ведь, как я уже сказал, это моя работа», – цитирует Черчесова Origo Sport.

В третьем, заключительном, раунде квалификации «Ференцварош» сыграет «Карабахом», главной сенсацией нынешнего отбора. Азербайджанский клуб не считался фаворитом в первом раунде, где соперником был польский «Лех». Первый матч в Познани завершился победой хозяев 1:0, но в ответном «Карабах» разгромил чемпиона Польши – 5:1.

Во 2-м раунде уж точно все считали фаворитом пары «Цюрих». Однако уже в первой игре в Баку хозяева вели 3:0, но затем пропустили два гола – 3:2. Вчера в Цюрихе счет 1:1 сохранялся до 96-й минуты, когда швейцарцы сумели перевести матч в добавленное время. Однако гости забили еще один гол – 2:2, и «Карабах» вышел на «Ференцварош».

Первый матч пройдет 2 августа в Баку.