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Неймар и «Барселона» снова вместе – не по любви, но по скандалу

Один из самых талантливых футболистов мира снова под прицелом. Бразильцу грозит испанская «Бутырка».
Неймар и «Барселона» снова вместе – не по любви, но по скандалу
28 июля 2022 09:38
автор: Анастасия Лукачи
автор фото: ФК «ПСЖ»

Сначала Неймару испортил настроение бывший одноклубник, который теперь представляет «Боруссию»: бельгиец Тома Менье, вспоминая свои выступления за «ПСЖ», отметил, что бразилец во Франции «потерял свою магию». А потом дорогостоящего форварда настиг и более весомый повод для рефлексий – Национальный суд Испании вызвал Неймара на заседание по обвинению в нарушениях при переходе из «Сантоса» в «Барселону» в 2013 году.

Напомним хронологию событий. Бразилец подписал контракт с «сине-гранатовыми» в мае 2013 года. В составе команды Неймар стал двукратным чемпионом Испании и взял Лигу чемпионов сезона - 2014/15. А в марте 2016 года звездного форварда неожиданно признали виновным в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов в родном Сан-Паулу. Суд обязал футболиста выплатить в казну 45 миллионов евро. Но на этом судебные приключения для Неймара не закончились: инвестиционная компания DIS, которая владела 40 процентами прав на игрока до его перехода в «Барсу», подала на него в суд повторно.

Первое дело о мошенничестве при заключении контракта с испанским клубом было закрыто в 2013 году за отсутствием состава преступления. В 2016 году дело снова открыли. Обвинение строилось на том, что бразильский нападающий, его семья, а также сам каталонский клуб умышленно обманули руководство компании. В результате организация от трансфера Неймара недополучила несколько десятков миллионов евро. Прокурор требовал у испанского суда приговорить нападающего каталонцев к двум годам заключения, теперь уже бывшего президента «Барселоны» Сандро Роселя – к пяти годам лишения свободы, а на клуб – наложить штраф в размере 8,4 миллиона евро.

Тогда история опять же ничем не закончилась. Но в инвестиционной компании DIS потерянные миллионы забыть не смогли. Дело снова активировали и теперь ставки повысились: для Неймара требуют пятилетнего тюремного заключения и штраф в размере 10 миллионов евро. А сокамерником бразильца по-прежнему хотят сделать Сандро Роселя и, по возможности, добавить к ним Хосепа Бартомеу. Судебный процесс назначен на 17 октября. А в конце октября Неймар уже ангажирован родной сборной, которая начнет подготовку к чемпионату мира. Так что этот осенний месяц обещает стать для звезды «ПСЖ» по-настоящему жарким.

Любопытно, что всего несколько недель назад «Барселоне» предлагали подписать Неймара за 50 миллионов евро. Бразилец был не против вернуться в Испанию, но, клуб предложение отклонил, каталонцы уже сосредоточились на Левандовски. А теперь вот упоминание тандема «Барселона» – Неймар фигурирует в новостях уже совсем в другом ключе. Жизнь, конечно, непредсказуема, но клуб из столицы Каталонии тоже не отстает в плане драматургии. Слишком часто «сине-гранатовые» стали появляться в скандальных заголовках. В последние два года «Барса» стабильно убыточна: согласно официальным данным, в сезоне-2020/21 расходы превысили доходы на 500 млн евро. Внушительная цифра. Понятно, что долги есть почти у каждого клуба мира. Но не каждый клуб при этом решится подписать Левандовски за 50 млн, Кунде за 60 млн и Рафинью за 70, имея при этом непогашенные финансовые обязательства перед другими своими игроками. Так что дело о мошенничестве, в котором фигурирует «Барселона», на фоне всего происходящего уже и не выглядит чем-то экстраординарным. Как недавно метко заметил бывший тренер Левандовски Юлиан Нагельсман: «Барселона» – единственный клуб, у которого нет денег, но который покупает любых игроков, которых хочет. Я не знаю, как они это делают. Это немного странно и немного безумно».

источник: «Советский спорт»
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