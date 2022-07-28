Андрей Чернышов: Зная, как Черчесов умеет настраивать команду, верил, что «Ференцварош» справится

Экс-защитник сборных СССР и России Андрей Чернышов второй сезоне тренирует клуб в Индии. До этого он поработал в Сербии, Македонии, Катаре, Саудовской Аравии. Поэтому знает, что такое хлеб тренера-легионера.

- Ожидали, что «Ференцварош» решит задачу? – вопрос Андрею Чернышову.

- Мы с вами после первого матча (победа «Слована» - 2:1. - Прим. ред.) говорили, что на этой стадии возможны сюрпризы – чемпионаты во многих странах еще не начались. Это я не к тому, что победа «Ференцвароша» сюрприз, а к тому, что часто результаты могут быть непредсказуемыми.

Зная, как умеет настраивать команду Черчесов, а в таких ситуациях многое решает именно настрой. Конечно, такого разгрома не ожидал, но была большая надежда, что «Ференцварош» справится.

- Объективно – по составу чемпион Венгрии посильнее «Слована».

- Согласен, и сам чемпионат Венгрии посильнее чемпионата Словакии. В Венгрии весьма непростой чемпионат, в нем играет немало приличного класса легионеров из Сербии, Хорватии, из Африки.

- Именно, очень важный гол забил на 89-й минуте малиец Адама Траоре, тот, который прославился в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов, выступая за «Шериф».

- Да, я помню его – Траоре забил «Интеру», и, кажется, «Шахтеру». И вообще, был заметной фигурой в составе «Шерифа».

- «Ференцварош» его купил за 2 млн.

- Вот, видите, в Венгрии покупают игроков за хорошие деньги. И вообще, в ведущих командах неплохие условия у футболистов. Думаю, в венгерском чемпионате мы встретим игроков из Словакии, а в чемпионате Словаки венгров не встретим.

- В решающем раунде за выход в групповой этап «Ференцварошу» достался «Карабах», открытие этой отборочной кампании. «Карабах» вначале выбил польский «Лех», причем разгромил поляков дома 5:1. Хотя «Лех» считался бОльшим фаворитом в этой паре. А вчера выбил из Лиги очень крепкий «Цюрих».

- Это еще раз подтверждает наши слова, что на этой стадии возможны сюрпризы. Кто думал, что «Карабах» выбьет «Лех», а потом и «Цюрих».

Знаю, что «Карабах» лидер последних лет Азербайджанского футбола, у клуба хорошая инфраструктура, новая арена.

Скажу так: игра будет от ножа, слишком большие ставки на кону (участникам группового турнира прошлой Лиги чемпионов выплатили по 15,3 млн евро. – Прим. ред.). Думаю, шансы команда равны.

P.S. Первый матч 3-го отборочного раунда между «Карабахом» и «Ференцварошем» пройдет 2 августа в Баку.