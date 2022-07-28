Дмитрий Селюк: Саламыч Черчесов птица высокого полета, разделал «Слован» под орех

- Верили, что матч сложится именно так? – вопрос футбольному агенту Дмитрию Селюку.

- Не думал, что будет разгром, но думал, что «Ференцварош» выиграет, сколько надо, и пройдет дальше. Полагал, что «Слован» будет играть на удержание счета и не удержит.

Почему я верил в победу «Ференцвароша»? Неделю назад «Рига» в Лиге конференций разгромила в Словакии еще одного лидера местного футбола «Ружомберок» - 3:0. Чемпионат Словакии не такой сильный, а Саламыч – птица высокого полета и разделал Вайсса (главный тренер «Слована». – Прим. ред.) под орех.

- «Ференцварош» повел 2:0 уже в первом тайме, но пропустил на 70-й минуте, и опять все повисло на волоске, замаячило добавочное время. Но спас Адама Траоре, забив третий гол на 89-й минуте.

- Да, я следил за матчем, Траоре купили у «Шерифа» за 2 млн, в прошлой Лиге чемпионов он многим запомнился. Он еще «Тоболу» в первом раунде два забил, в «Ференцвароше» есть и кроме Траоре еще кому забивать.

- Теперь перед Черчесовым последняя преграда в виде «Карабаха». Что скажете?

- Если «Ференцварош» просто сильнее «Слована», то не могу этого сказать по поводу «Карабаха». Он выбил уже польский «Лех» и «Цюрих». Очень непростой соперник. Лидер азербайджанского футбола, каждый год играет в еврокубках.

Правда, у «Карабаха» нет таких денег, как у «Ференцвароша», и нет игроков за 2 млн, как Траоре. Думаю, и за миллион нет игроков. Но с «Карабахом» будет сложнее, чем со Слованом».