«Динамо» (Киев) прошло турецкий редут

Почему команды встретились так рано?

От Украины в Лигу чемпионов ежегодно едут две команды, имена которых известны еще до начала сезона. Крайне редко кто-то может подвинуть киевское «Динамо» и «Шахтер» с первых двух мест, чего нельзя сказать о Турции.

В сильнейшем дивизионе страны масса различных сюрпризов и, казалось бы, недавний гранд Турции и крепкий середняк в еврокубках «Фенербахче» впервые с сезона-2017/18 пробился в квалификацию ЛЧ.

Ход поединка

Как и в первом матче между этими командами (тогда счет был 0:0), инициативу с первых минут под вопли стадиона «Улкер – Шюкрю Сараджоглу» взяли футболисты «Фенербахче». На 10-й минуте турки вышли вперед, но гол был отменен из-за офсайда, а на 20-й минуте со штрафного мяч угодил в штангу. В целом, весь первый тайм соперники осторожничали, боясь ошибиться и пропустить первый гол в двухматчевом противостоянии.

Во второй половине уже обе команды побежали в атаку, играя фактически без центра поля, что спровоцировало Исмаила Юксека на абсолютно ненужный подкат в ноги сопернику, который конвертировался во вторую желтую карточку. «Фенербахче» не сумел быстро перестроиться в игру вдесятером и уже на 56-й минуте после классной комбинации Виталий Буяльский замкнул передачу – 0:1.

Туркам не оставалось ничего делать, кроме как отыгрывать гол, и на 70-й минуте такой шанс появился. «Канарейки» заработали пенальти, исполнять его пошел экс-форвард «Эвертона» и «Вест Хэма», но не смог реализовать. Эннер Валенсия сильно, но не очень точно пробил недалеко от центра ворот, и Георгий Бущан в стиле Игоря Акинфеева зацепил мяч левой ногой.

В концовке киевляне попытались аккуратно додержать счет в большинстве, за что и поплатились. «Фенербахче» создало много моментов, но Бущан на кураже вытаскивал даже мертвые мячи, однако ошибся в тот момент, когда от него никто не ждал. После розыгрыша углового на 89-й минуте Бущан попытался перехватить мяч, но он перелетел и упал ровно на голову Салаи, которому оставалось лишь не промахнуться в пустые ворота – 1:1. Игра перевелась в дополнительное время.

Обессиленным туркам ничего не оставалось делать, кроме как терпеть и надеяться на чудо-сейвы вратаря, что в общем-то получалось, но только до 114-й минуты. Вышедший в дополнительное время Александр Караваев с острейшего угла сильно пробил по воротам, голкипер вновь парировал удар, но уже за ленточкой ворот – 1:2. Сумасшедший матч, достойный не квалификационного раунда, а даже финала Лиги чемпионов.

Что дальше?

Мирча Луческу стал ближе к очередной для себя Лиге чемпионов, но для этого нужно будет пройти следующего соперника, коим станет австрийский «Штурм». Встречи назначены на 2 и 9 августа.

«Фенербахче» же теперь придется довольствоваться только Лигой Европы, но для прохождения в групповой этап нужно будет для начала разобраться со «Словацко». Первая встреча пройдет 8 августа, вторая – 11 августа.