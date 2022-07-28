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Как Черчесов путь в Баку прокладывал. Анализируем победу в Словакии

Российских клубов в Лиге чемпионов нет, зато есть несколько отдельно взятых представителей нашей страны в лучшем и самом престижном клубном турнире мира. «Будё/Глимт» с Никитой Хайкиным в воротах без шансов уничтожил североирландский «Линфилд» (8:0), а в другом параллельном матче Станислав Черчесов со своим «Ференцварошем» приезжал в гости к «Словану». О победе экс-тренера сборной России – ниже.
Как Черчесов путь в Баку прокладывал. Анализируем победу в Словакии
28 июля 2022 17:49
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК "Ференцварош"

В первом матче подопечные Черчесова владели преимуществом, но всё перевернулось за пять минут концовки, в которой словаки забили два гола. По предматчевым словам главного тренера было заметно, что особенное внимание он уделил как раз концентрации.

- Еще до противостояния со «Слованом» не могли считать, что перед нами стоит легкая задача. Наш соперник — команда, четыре раза подряд выигравшая чемпионат своей страны. «Слован» имеет преимущество после первой встречи, но наша команда способна исправить ситуацию. Нужные футболисты для этого у нас есть. Мы должны подойти с правильным настроем и сохранять концентрацию на протяжении всего матча, потому что в Будапеште все видели, к чему может привести пятиминутная потеря внимания, — заявил накануне игры в Братиславе Станислав Черчесов.

С первых минут была заметна готовность обеих команд биться до самого последнего, а на 11-й минуте случился закономерный исход такого настроя. Чешский защитник «Слована» Юрий Медведев влетел в подкате в Эльдара Чивича, но, получив коленом в голову, вышел из этой дуэли проигравшим. В результате инцидента Владимиру Вайссу пришлось прибегнуть к вынужденной замене.

После врачей на поле и подбитому психологическому состоянию обоих соперников на поле начались настоящая возня и масса брака, быстрее из которых выбрались гости. Всё тот же Чивич здорово прострелил на стык вратарской линии, где проворнее и быстрее остальных оказался Франк Боли - 0:1.

После забитого мяча «Ференцварош» едва не наступил на грабли прежнего матча, но всё же смог вовремя собраться и увеличить счёт. При розыгрыше штрафного мяч отскочил венгерскому футболисту, который то ли бил, то ли отдавал передачу, но мяч в итоге идеально лег на голову Захариассену - 0:2. Но даже при этом счёте Станислав Черчесов был верен себе - ноль эмоций.

Во втором тайме «Ференцварош» стал куда менее активным в атаке, больше времени уделяя защиту, которая стала неприступной для «Слована». Как только хозяева попробовали увеличить натиск на ведущую в счёте команду, как тут же для «Ференцрвароша» образовались огромные дырки в оборонительных построениях, в том числе в контратаках. Игроки Саламыча могли легко и быстро закрывать все интриги, но подводила реализация.

На 70-й минуте «Слован» наказал гостей за транжирство моментов, успешно реализовав угловой - 1:2. Данный счёт подводил соперников к дополнительному времени, что, судя по игре в концовке встречи, полностью устраивало «Слован», но совершенно не нравилось «Ференцварошу». На 89-й минуте мяч по замысловатой траектории перелетел пятерых словацких игроков и достался Адаму Траоре, который в одно касание пробил под самую перекладину - 1:3. Для форварда этот гол стал уже третьим за четыре матча в форме «Ференцвароша». Стоя на грани вылета, «Слован» попытался организовать отчаянный финальный штурм соперников, из-за чего сзади почти не осталось игроков. В итоге, всё это вылилось в ответную контратаку, где три игрока «Ференцвароша» растерзали двух защитников и вратаря «Слована», а окончательно закрыл все вопросы о сильнейшем в двухматчевом противостоянии Аисса Лайдуни, без шансов пробивший из-за штрафной - 1:4.

В следующем раунде «Ференцварош» встретится с «Карабахом» (3 и 9 августа). Даже в случае неудачи венгры точно попадают в групповой этап Лиги Европы, а для ЛЧ нужно будет пройти еще два этапа.

источник: «Советский спорт»
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