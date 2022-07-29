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Федотов может быть доволен. Трансферная кампания ЦСКА набирает обороты

Мендес и Зделар уже в Москве, Мойзес и Магальян – на подходе.
Федотов может быть доволен. Трансферная кампания ЦСКА набирает обороты
29 июля 2022 14:36
автор: Артем Зибрак
автор фото: ПФК ЦСКА

ЧЕТВЕРО НОВИЧКОВ

К середине июля за армейцев стало тревожно, состав команды распадался на глазах: Яка Бийол и Эмиль Бохинен были проданы в сумме за 7,3 млн евро, Хердур Магнуссон, Ильзат Ахметов и Алан Дзагоев ушли по истечении контрактов, Марио Фернандес взял паузу, а Чидера Эджуке, Арнор Сигурдссон и Кристиян Бистрович разбежались по арендам, иногда против воли красно-синих.

К старту сезона обойма игроков Владимира Федотова так сильно оскудела, что в первом туре с «Уралом» до 90-й минуты он сделал лишь одну замену (вышел Антон Заболотный), а в следующем против «Сочи» – две (Заболотный и Никита Ермаков).

Тренер, естественно, был недоволен происходящим, но ЦСКА не тот клуб, откуда можно услышать стоны негодования. «Позицию по трансферам я озвучил, переговоры идут. Вы же видите, нас мало», - максимум, который может позволить себе наставник в разговоре с прессой.

С момента той фразы прошло три недели, и вот наконец работа на трансферном рынке начала приносить плоды. Накануне москвичи роликом в соцсетях с участием главы селекционного отдела Андрея Мовсесьяна намекнули на приезд четверых новичков (стоит добавить, что к старту сезона таковой был один – защитник Милан Гайич из «Црвены Звезды»).

«МОЙ ПЕРЕХОД ОТКРОЕТ ДВЕРИ ДЛЯ ДРУГИХ ЧИЛИЙЦЕВ»

Первым элементом подкрепления стал полузащитник Виктор Фелипе Мендес. 22-летний футболист «Унион Эспаньолы» и сборной Чили обошелся армейцам в 2,5 млн евро. Он будет выступать под 88 номером. Контракт рассчитан на три года с возможностью продления еще на один.

Примечательно, что изначально чилийский клуб в принципе не хотел вести переговоры с россиянами, предпочитая продать футболиста в другую страну, однако армейцы, заручившись поддержкой игрока, пробили стену неприятия. Переговоры шли трудно, о чем свидетельствуют высказывания как самого Мендеса, так и представителя «Униона», отмечавшего накануне, что сделка еще может сорваться. И все же Роману Бабаеву удалось ее продавить.

«Очень рад быть здесь, для меня это действительно мечта. В клубе меня очень хорошо встретили, я благодарен за гостеприимство. Переговоры были сложными, но затем они продвинулись. Надеюсь, мой переход откроет двери в ЦСКА для других чилийских игроков. Знаю, что здесь играл Марк Гонсалес и что он становился чемпионом. И я пришел в ЦСКА, чтобы стать чемпионом. Последние сезоны в Чили были для меня удачными, и то же самое я собираюсь показать здесь» - приводит слова Мендеса клубная пресс-служба.

Мендес – игрок атаки. По-видимому, он должен заменить бежавшего Чидеру Эджуке.

«ТОШИЧ И НАТХО СКАЗАЛИ: “НЕ РАЗДУМЫВАЙ, ТЕБЕ НАДО ЕХАТЬ”»

Следом армейцы сообщили о переходе 27-летнего опорника «Партизана» и сборной Сербии Саши Зделара. Он обошелся в сущие копейки – опция выкупа в его контракте подразумевала выплату всего 500 тысяч евро (при трансферной стоимости около 3,5 млн). И здесь Бабаеву было непросто, поскольку в конкурентах значились «Мальме» и вернувшаяся во французскую элиту «Тулуза».

«Первая мысль, которая у меня появилась, что ЦСКА — братский клуб «Партизана». А еще в ЦСКА играли и играют много сербов. Часто разговаривал об этой команде с Зораном Тошичем и Бибрасом Натхо. Они рассказывали только положительное: «Не раздумывай, тебе нужно ехать в ЦСКА». С Миланом Гайичем знаем друг друга с детства, вместе выиграли молодежный чемпионат мира. Думаю, моей целью здесь станет вернуть клуб в Лигу чемпионов – туда, где он и должен быть», – сказал он пресс-службе ЦСКА.

Исходя из слов самих футболистов, Мендес считает себя техничным атакующим игроком, а Зделар – выносливым и физически сильным.

ДВА ЗАЩИТНИКА И НОБОА

Кто же те два оставшихся новичка, на которые намекнули в клубе? Судя по всему, это защитники. О 27-летнем бразильце Мойзесе мы уже писали. Он сам подтверждал факт договоренности, а 26 июля попрощался с Порту-Алегри и вылетел в Москву. Предполагается, что армейцы его арендуют до конца 2023 года за 2 млн евро.

Кроме того, по сведениям Metaratings, добро на переход дал защитник «Аякса» Лисандро Магальян, в прошлом сезоне игравший за «Андерлехт». Его контракт с клубом истекает следующим летом. Правда, пока Бабаеву не удалось договориться с амстердамцами.

А «Матч ТВ» сообщает о том, что ЦСКА может подписать полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа, недовольного тем, что в двух стартовых турах его не оказалось в основе. Впрочем, такой переход возможен только в том случае, если эквадорец расторгнет контракт. Это связано с тем, что Федотов при уходе из «Сочи» пообещал не переманивать футболистов.

С таким усилением лидирующим в чемпионате после двух туров армейцам и правда по силам побороться за место в тройке.

источник: «Советский спорт»
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