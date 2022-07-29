Сперцян и Сафонов тащат «быков». «Краснодар» победил «Урал» в Екатеринбурге

ШАЛИМОВ ПРОТИВ «КРАСНОДАРА»

Период работы Игоря Шалимова в «Краснодаре» был, пожалуй, ярчайшим в его тренерской карьере, так что новая встреча с «быками» наверняка не была для него рядовой. Тем более, что из выездов к ЦСКА и в Оренбург екатеринбуржцы не привезли ни одного очка.

В первом домашнем матче наставник «шмелей» сделал несколько изменений в стартовом составе. Так, в нападении появился Алексей Каштанов, а в обороне – Илья Быковский и Эммерсон. Все трое вышли в основе впервые в сезоне. Выбор непривычный, если учесть, что в запасе остались Олег Шатов, Алексей Евсеев, Вячеслав Подберезкин и Рамазан Гаджимурадов.

У гостей не хватало прихворавшего Джона Кордобы. Вместо него в центре нападения появился Ираклий Манелов, а справа его поддерживал Магомед-Шапи Сулейманов, также до сей поры с первых минут на поле не появлявшийся. Забегая вперед, турецкий вояж на его выступлениях в РПЛ не отразился – как ничего не получалось, так и не получается.

СЗАДИ СПАСАЕТ САФОНОВ, ВПЕРЕДИ – БОРОДИН

Обновленная полузащита хозяев сразу забрала мяч и инициативу себе. Краснодарцам же банально не хватает класса, чтобы играть в привычный по прошлым годам контроль. О чем говорить, если позицию Гжегожа Крыховяка занимает Михайло Баньяц? В то же время в контратакующей игре «горожане» не столь сильны, так что можно сказать, что команда Сергея Галицкого оказалась в полупозиции – ни там, ни здесь.

«Урал» начал игру лучше и создал два первых ярких момента. В первом Эрик Бикфалви разрезающей передачей вывел на удар Даниэля Мишкича, в другом хорват технично прокинул мяч мимо бросившегося в подкат защитника и хлестанул в ближний угол – в обоих случаях хорош был Матвей Сафонов. А перед перерывом румын метров с восьми головой пытался вколотить мяч в сетку, но снова выручил вратарь…

И все ж футбол временами очень парадоксальная игра. Краснодарцы заметно уступают соперникам в росте, однако именно они создали два момента с угловых и со второй попытки в середине тайма открыли-таки счет – Сергей Бородин выпрыгнул выше всех в чужой штрафной и красиво положил мяч в угол. Удивительно, но при громкой заявке на комбинационный стиль первые четыре гола «быки» забили со стандартов.

А еще футбол – это в первую очередь психология. После гола южане почувствовали уверенность и стали переигрывать соперника. Не могу отделаться от мысли, что по степени воздействия на игру Кристиан Рамирес – эдакий краснодарский Дуглас Сантос. Оба латиноамериканца действуют на левом фланге обороны, но играют огромную роль при переходе на чужую половину поля и очень опасны м финальной трети. Неслучайно по владению (9,4%) эквадорец стал лидером первого тайма.

СПЕРЦЯН – НОВЫЙ ПЕНАЛЬТИСТ «БЫКОВ»

В начале второго тайма хозяева вновь были лучше, но получили пенальти в свои ворота – защитник Алексей Герасимов в центре штрафной выставил руку Бородину, в которую тот с удовольствием и воткнулся. Самое обидное для уральцев в том, что от игроков мяч находился метрах в семи-восьми. Не стану утверждать, что отмашки в данном случае не было, просто дико нелепо, что пенальти и голом Эдуарда Сперцяна завершается эпизод, назвать который голевым язык не повернется.

Запас «Краснодара» вызывает ужас. У Сторожука на скамейке из заметных игроков был только Ильзат Ахметов. Но и это не помешало наставнику «горожан» довести матч до победы. Окончательно его подопечные сняли все вопросы на 74-й минуте, когда Сперцян реализовал второй 11-метровый. Он же его и придумал классной передачей вразрез на Алексея Ионова, технично убравшего мяч перед носом Помазуна. Так «быки» трижды поразили ворота Ильи Помазуна всего лишь третьим попаданием в створ.

«Урал» наиграл в этой встрече на гол (18-8 по ударам, 8-3 в створ), но пробить Сафонова удалось только в самой концовке – Каштанов зрелищно выстрелил от перекладины. На этом сухая серия «шмелей» из пяти таймов в чемпионате все-таки прервалась. До того Каштанову (а он, честно признаюсь, понравился – 6 ударов за матч дается не каждому) еще раз удалось пропихнуть мяч в сетку, но лишь с нарушением правил против Матвея.

Наверное, такие победы и называют «на классе», хотя не сказать, что у «быков» он выше. Но иначе я ее объяснить не могу. В следующем туре обе команды принимают москвичей: «Урал» - «Спартак», а «Краснодар» - «Локомотив».

РПЛ. 3-й тур

«Урал» - «Краснодар» - 1:3 (0:1)

Голы: Бородин, 27 – 0:1. Сперцян, 60 – с пенальти – 0:2. Сперцян, 74 – с пенальти – 0:3. Каштанов, 90 – 1:3.

«Урал»: Помазун, Эммерсон, Герасимов (Подберезкин, 62), Кузьмичев, Егорычев, Мишкич, Иг. Коновалов, Быковский, Бикфалви, Сунгатулин (Шатов, 62; Железнов, 82), Каштанов.

«Краснодар»: Сафонов, Волков, В. Литвинов, Бородин, Рамирес, Якимов (Кратков, 64), Баньяц (Самко, 81), М. Сулейманов (Ахметов, 81), Сперцян (Кокоев, 87), Ионов (Халназаров, 88), Манелов.

Предупреждения: Иг. Коновалов, 31. Якимов, 51. Герасимов, 59. Мишкич, 66.

Судья: Москалев (Воронеж).