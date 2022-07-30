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Алексей Сафонов: «Факел» не проиграет «Динамо», «Зениту» будет непросто с «Локо», ЦСКА выиграет 3:1

Сегодня стартует 3-й тур Российской премьер-лиги. В туре есть несколько матчей, вызывающих повышенный интерес болельщиков. Мы попросили футбольного агента Алексея Сафонова. дать прогнозы на эти игры.
Алексей Сафонов: «Факел» не проиграет «Динамо», «Зениту» будет непросто с «Локо», ЦСКА выиграет 3:1
30 июля 2022 10:40
автор: Юрий Волохов

«Факел» – «Динамо». Суббота. Начало в 15.00

В Воронеже продано уже 13 тысяч абонементов на футбол, а стадион вмещает 20 тысяч. Люди любят футбол, команда после долгого перерыва вернулась в высший дивизион. Представьте, как болельщики погонят команду вперед. Думаю, «Факел» не проиграет. Я видел игру «Факела» в Грозном – интересная команда.

У «Динамо» нет такого запаса в классе. Такой запас есть в России только у «Зенита», который может играть двумя составами. «Динамо» может столкнуться с проблемами. Будет играть новичок парагваец, который еще не знает, как кого зовут. Будет играть в обороне Саба Сазонов. Я пока не вижу его твердым игроком основы.

«Зенит» - «Локомотив». Суббота. Начало в 17.30

Здесь далеко не все ясно. Думаю, «Зенит» не проиграет, либо победит в один мяч.

«Локомотив» понемногу оживает. Главное, чтоб все решилось на поле. Но будет судить Карасев, наш лучший на сегодня арбитр.

Пари НН - ЦСКА. Воскресенье. Начало в 15.00

Думаю, ЦСКА выиграет 3:1. Меня Нижний пока совсем не впечатлил – возможно, команда еще притирается к главному тренеру. Над Федотовым смеялись, когда ЦСКА проигрывал перед сезоном. Но то были товарищеские матчи, а сейчас пошла игра на деньги. Поэтому, думаю, за счет класса ЦСКА наберет три очка.

«Спартак» - «Оренбург». Воскресенье. Начало в 17.30

«Спартак» не оставит шансов дома «Оренбургу», выиграет в два мяча и больше. Не вижу здесь вариантов. «Спартак» по подбору игроков, по общему классу команды просто сильнее.

Но будет интересно посмотреть за новичком «Оренбурга» Владимиром Сычевым. Парень пришел из омского «Иртыша», в матче с «Уралом» сделал хет-трик и ему хватило одного тайма, чтоб три забить (Сычевой вышел на замену после перерыва и за 31 минуту успел забить три гола. – Прим. ред.).

Станет ли Сычевой новым Сычевым?

источник: «Советский спорт»
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