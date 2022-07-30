«Зенит» — явный фаворит матча с «Локомотивом». Похоже, нас ждет разгром

ВЗАИМНОЕ УВАЖЕНИЕ

На предматчевой пресс-конференции оба тренера достаточно лестно высказывались о работе друг друга. Специалисты, что бывает не так часто, не скупились на комплименты. Сергей Семак расхваливал игровую модель «Локомотива»:

— Эта команда, которая много вступает в единоборства. Быстрая, очень хорошо укомплектованная. Прежде всего, группа атаки. У них индивидуально сильные игроки. Быстрые игроки. Нас ждет очень непростой матч. «Локомотив» на протяжении последнхи лет является одним из основных соперников по чемпионату. Ждем тяжелой интересной игры.

А Йозеф Циннбауэр отмечал слаженность питерцев как в атаке, так и в обороне:

— Могу сказать, наша подготовка началась к внимательному изучения нашего прошлого матча. Также проанализировали «Зенит». Семак в этом сезоне, как и в прошлом, проводит хорошую работу. У соперника очень сильный состав. То впечатление, которое у меня сложилось: «Зенит» самый сильный по подбору игроков. Голевые моменты очень выверены, структурированы и точны. Нам предстоит очень сложный соперник именно в футбольном смысле. Но соперник также хорошо играет и в обороне, не стоит этого забывать. Нашей команде нужно конвертировать максимально те моменты, которые удастся создать.

Осторожность коучей можно понять: для них обоих этот матч первый в сезоне с реальным конкурентом за чемпионство. И очень важно показать команде — необходимо сконцентрироваться именно на игре и лишний раз не отвлекаться на полемику.

ЧИСТЯКОВ ДОЛЖЕН ИГРАТЬ

«Зенит» начинал этот сезон со схемой 4-3-3, то есть с двумя центральными защитниками. Перед матчем с «Локо» в общую группу сине-бело-голубых после простуды вернулся Дмитрий Чистяков. И кажется, именно он, а не Деян Ловрен, появившийся на поле с первых минут с «Крыльями Советов», должен выходить в старте в предстоящем матче. Да, конечно, можно сказать, что победный состав не меняют, однако матчах с топ-соперниками от Ловрена возрастает риск привоза. Хорват не особо скоростной, слабо показывает себя в борьбе (в прошлом сезоне у Деяна всего 53 процента выигранных внизу единоборств) и иногда теряет концентрацию после затяжных владений на чужой половине, что делает его очень уязвимым для соперника. Чистяков, который за годы в «Зените» сделал сумасшедший скачок вверх в плане стабильности, заслуживает того, чтобы сыграть против «Локомотива» даже после небольшого перерыва.

ЦЕНТР ПОЛЯ — ГЛАВНОЕ ОРУЖИЕ «ЗЕНИТА»

Через среднюю линию команда Семака проводит всю свою игру. Против «Локо» особенно опасны будут три идеи. Первая — забросы в опорную зону железнодорожников. С учетом ухода Бека-Бека в центре поля с хорошими навыками разрушителя у москвичей остался лишь (помимо Дмитрия Баринова, с которым в паре как раз играл Алексис) Станислав Магкеев. Но его, вероятнее всего тренерский штаб «Локо» решит использовать в защите, поэтому надежности в центральном «канале» точно будет не хватать. Ведь прерывать длинные диагонали с флангов в борьбу и короткие передачи низом с полуфлангов в одиночку (тем более от таких мастеров как у «Зенита») Баринову будет сложно.

Второй важный момент — пустые зоны за спинами защитников «Локомотива». Клаудиньо и Вендел точно этим воспользуются. Бразильцы классно видят свободное пространство и на одном рывке смогут убежать в зону. Причем речь не касается ситуаций, когда латерали не успевают возвращаться после атаки своей команды. В этом компоненте игры у Ненахова и Живоглядова особых проблем нет. Крайние защитники «Локо» изначально располагаются довольно высоко, оставляя зазор между одним из центральных защитников и латералем, давая шанс противнику неожиданно туда проникнуть.

Третий момент — прессинг. «Зенит» начинает осуществлять давление через крайних хавбеков (с их попытки вступить в отбор или совместным подъемом всей линии до футболиста с мячом). Идея хорошо работала в конце прошлого сезона и начале этого, когда условный Вендел выходил из глубины на перехват, а Малком или Мостовой подхватывали мяч и ускорялись к штрафной. Нейтрализовать прессинг питерцев «Локо» (даже несмотря на то, что железнодорожники сами невероятно активны в нем) будет очень нелегко: после смены тренера москвичи все же еще не до конца отладили систему давления, она нормально работала пока только в матче с «Ростовом».

СТАВКА СЕМАКА НА ШТРАФНУЮ

Главная потеря для «Локо» перед матчем с «Зенитом» — это безусловно Лукас Фассон, который в игре «Ростовом» порвал «кресты» и выбыл, скорее всего, уже до конца сезона. В связи с этим штрафная площадь железнодорожников становится самым незащищенным местом красно-зеленых. Рывки зенитовских форвардов за спины и игра на отскоках станут основными ключами к взлому и без того хлипкой обороны москвичей. Пока ужасно себя проявляющему на старте чемпионата Тину Едваю, кажется, суждено стать одним из антигероев встречи. Если Фассон еще хоть как-то маскировал ошибки хорвата, регулярно подчищая за центрбэком, то как Едвай будет справляться без бразильца рядом, даже страшно себе представить.

КРОССЫ «ЛОКО» И ГЕНИЙ ИЗИДОРА

По итогам первых двух туров основной инструмент в атаке красно-зеленых — кроссы. Обычно в штрафную, проходя по флангу, подают и простреливают Керк или Изидор. И, что неудивительно, очень часто попадают. За два матча на счету железнодорожников 40 ударов (больше только у «Оренбурга»). Уязвимой зоной в структуре «Зенита» будет правый фланг обороны. Вячеслав Караваев и Далер Кузяев сейчас находятся в лазарете, поэтому единственным игроком, способным закрыть эту позицию, является Алексей Сутормин. Футболист, будем честны, весьма средний (и в чем-то даже не уровня «Зенита») и оттого играющий совсем мало, что даст шанс «Локо» продавливать защиту питерцев через его зону.

Главное действующее лицо в нападении москвичей Вильсон Изидор. У француза даже в отсутствие «мозга атак» железнодорожников Рифата Жималетдинова пока отлично получается себя проявлять. В нынешнем сезоне Изидор оформляет по 3,5 удара по воротам, 1,5 передачи под удар (без учета стандартов) и 2 ключевых паса за игру. Форвард превосходит партнеров по атаке и по работе с мячом, и по движению без него, а также по игре в обороне. Чего только стоит один рывок за Даниилом Корнюшиным, фактически убегавшим один на один с вратарем в игре против «Нижнего Новгорода» на 98-й добавленной минуте. В общем, если на кого и надеяться болельщикам москвичей против «Зенита» так это на Изидора — футболиста по-настоящему европейского уровня, который, думается, надолго в России не задержится.

РАССЛАБЛЕННОСТЬ «ЗЕНИТА»

Иногда, когда «Зениту» кажется, что три очка уже в кармане, он прямо по ходу матча начинает сбавлять обороты. По этой причине, например, в первом туре случилась ничья с «Химками». Казалось бы, разрыв в классе огромный, но «красно-черные», поймав команду Сергея Семака на потере концентрации, забили в концовке ответный гол и вырвали ничью. Возможно, после разгромной победы на «Крыльями», которая по ощущениям досталась сине-бело-голубым уж слишком легко, с питерцами может произойти то же самое, что в определенный момент даст «Локомотиву» шанс переломить игру. Главное — в нужный момент им воспользоваться!