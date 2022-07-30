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Воронеж, нам тебя не хватало! «Факел» в сумасшедшем матче вырвал ничью у «Динамо»

Хозяева забили три мяча за три минуты, но один из них, к сожалению, в свои ворота. Невероятная перестрелка завершилась вничью 3:3.
Воронеж, нам тебя не хватало! «Факел» в сумасшедшем матче вырвал ничью у «Динамо»
30 июля 2022 17:01
автор: Артем Зибрак
автор фото: ФК «Динамо» (Москва)

ПРЕМЬЕР-ЛИГА НУЖДАЕТСЯ В ВОРОНЕЖЕ

Вот РПЛ 21 год спустя и вернулась в Воронеж! И как же в городе этого ждали. Руководители клуба и области за пару месяцев привели стадион в порядок, а болельщики на первый домашний матч набили трибуны под завязку. Картинка потрясающая, особенно на фоне фанатских бойкотов, выступающих против Fan ID. Днем ранее в Екатеринбурге было менее 3 тысяч зрителей…

К «Факелу», как команде мы пока только присматриваемся, поэтому делать глубокие выводы о составе непросто, а вот у динамовцев сразу привлекло внимание наличие в основе новичка Роберто Фернандеса, приехавшего цементировать центр обороны после отъезда всех опытных защитников.

Было очевидно, что парагвайцу будет сложновато, ведь взаимопонимания с партнерами у него нет и быть не может. Да и сколько он провел совместных тренировок? Так что центр штрафной «Динамо» в этот день трудно было назвать неприступным. Антон Шунин в перерыве партнера хвалил, но я бы с ним не согласился – часто парагвайца не оказывалось в самой горячей зоне. Впрочем, пока всерьез критиковать его сейчас было бы странно.

ОПЫТ ВАЖНЕЕ ДРАЙВА?

Когда команда так неистово ждет матча, велика опасность перегореть, но воронежцам удалось миновать эту угрозу – с первых минут под слаженное пение пары десятков тысяч зрителей они начали штурмовать ворота Антона Шунина. В дебюте встречи особенно впечатлил эпизод, в котором Хызыр Аппаев не устоял на ногах в борьбе с Сабой Сазоновым в углу штрафной, но мгновенно вскочил и отдал в центр Роману Акбашеву. Тот прицельно укладывал мяч в угол, однако Антон Шунин в красивом броске перевел мяч на угловой.

Вот в этом и есть опыт. Аппаев мог заработать пенальти, но горел желанием продолжить атаку и эту тему закрыл, а Аслан Дашаев и Олег Дмитриев уже на другом конце поля не хотели выбивать мяч наобум и привезли 11-метровый в свои ворота – Даниил Фомин коршуном бросился в отбор и подставился под фол, а Федор Смолов четко пробил в угол. Увы, пенальти Фомин заработал ценой повреждения, вскоре его заменил Лука Гагнидзе.

Бронзовые призеры прошлого сезона ни в чем, по сути, не превосходили дебютантов РПЛ и в каждой атаке искали Смолова, что делало их довольно предсказуемыми. Однако Федор из тех нападающих, кто почти гарантированно переводит количество в качество. Под занавес тайма он в рядовом эпизоде на границе штрафной не стал ничего выдумывать, а аккуратно пробил мимо защитника в дальний нижний угол в обвод Алексея Городового. Так «Динамо» забило два мяча, не придумав за 45 минут ни единого голевого момента.

ТРИ ГОЛА ЗА ТРИ МИНУТЫ!

Из раздевалки москвичи вышли излишне расслабленными и едва не растеряли все преимущество. Появившийся вместо Максима Максимова Георгий Гонгадзе в течение двух (!) минут забил сам и помог отличиться Акбашеву. В первом эпизоде безобразно сыграла оборона гостей, а во втором – Шунин, отбивший мяч перед собой.

Однако радость воронежцев была недолгой. Уже в следующей атаке Гагнидзе прорвался к углу штрафной и прострелил, а Василий Черов, в подкате бросаясь на мяч, не попал по нему передней ногой, а задней (!) перевел в дальний угол. Так хозяева за три (!) минуты забили три мяча, но один из них в свои ворота. Ух!

КАКОЕ СПАСЕНИЕ!

Удивляет, как мало в игре «Динамо» Дениса Макарова. В «Рубине» и сразу после переезда казалось, что он создал для бело-голубых, однако в 2022 году от него минимум остроты, дриблинга, запоминающихся ударов. Он поучаствовал в первом голе (скинул мяч в центр, где с ним не разобрались Дашаев и Дмитриев), но больше запомнился 60% точности передач и в целом вряд ли занесет себе этот матч в актив. В середине второго тайма его заменил Ярослав Гладышев.

Воронежцы играли с сумасшедшим настроем, который поддерживали и пламенные олдскульные трибуны, отделенные от поля беговой дорожкой (когда вы видели такое в РПЛ в последний раз?). В перерыве болельщики пели «Колхозный панк», а по ходу игры запускали волны, устраивали переклички, пели и вообще дико кайфовали. Вот кому из них нужен Fan ID? Они как никто заслужили увидеть, как их парни спасают игру.

Что до игроков, то с каждой минутой на изнуряющей жаре им становилось все тяжелее поддерживать высокий темп. Хозяева атаковали уже без выдумки и изящества, но навал в их исполнении оказался даже более эффективен – Ильнур Альшин за пять минут до конца технично обработал мяч на линии штрафной и сильно пробил мимо Шунина!

В результате «Факел» в трех стартовых турах забил шесть мячей и отобрал очки у «Краснодара» и «Динамо», а бело-голубые упустили победу и возможность на сути возглавить турнирную таблицу.

РПЛ. 3-й тур

«Факел» - «Динамо» - 3:3 (0:2)

Голы: Смолов, 27 – с пенальти – 0:1. Смолов, 44 – 0:2. Гонгадзе, 46 – 1:2. Акбашев, 47 – 2:2. Черов, 48 – в свои ворота – 2:3. Альшин, 86 – 3:3.

«Факел»: Городовой, Дашаев, Божин, Черов (Ивахнов, 81), Магаль (Мастерной, 68), Акбашев, Альшин, Дмитриев, Квеквескири (Шаваев, 73), Аппаев, Максимов (Гонгадзе, 46).

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Сазонов, Роберт Фернандес, Скопинцев (Лаксальт, 66), Моро, Фомин (Гагнидзе, 39; Кутицкий, 84), Захарян, Макаров (Гладышев, 66), Грулев (Тюкавин, 85), Смолов.

Предупреждения: Акбашев, 22. Магаль, 64. Захарян, 72.

Судья: Иванов (Ростов-на-Дону).

источник: «Советский спорт»
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