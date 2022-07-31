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Алексей Сафонов: «Факел» не запаниковал после второго гола, плюс полый стадион, жара – вот и итог

Одним из самых ярких матчей 3-го тура Российской премьер-лиги была игра в Воронеже, где местный «Факел», проигрывая 0:2 «Динамо», сумел вырвать ничью – 3:3.
Алексей Сафонов: «Факел» не запаниковал после второго гола, плюс полый стадион, жара – вот и итог
31 июля 2022 11:55
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Динамо» (Москва)

Футбольный агент Алексей Сафонов, давая вчера прогноз на тур для «Советского спорта», уверенно сказал, что «Факел» не проиграет.

- Мой прогноз строился на том, что «Факел» бегущая команда и играют в 3 часа дня, в самую жару, полный стадион будет гнать команду вперед, – напоминает Сафонов. – К тому же «Динамо» 9 часов добиралось до Воронежа, а в футболе мелочей не бывает.

После такого второго мяча при 0:2 любая другая команда рассыпалась бы, а «Факел» вышел на второй тайм, будто ничего не произошло.

- Что скажете про «Динамо»?
- У «Динамо» продолжаются проблемы в центральной зоне обороны. Игра центральных защитников меня пока не впечатляет – например, Сабы Сазонова. Новичок парагваец играл с листа, поэтому к нему пока какие-то претензии предъявлять рано.

И опять же отмечу болельщиков в Воронеже, прекрасный антураж, жалко, когда такие команды вылетают.

- Еще вчера был бразильский карнавал в Питере…
- Не ожидал, такого разгрома. Но бразильцы устроили ламбаду, растерзали «Локомотив», он, словно, под каток попал. Но этот бразильский карнавал сильно зависит от настроения: выйдут в настроении – устроят ламбаду. Не будет настроения – будут пешком ходить.

- Можно уже «Зениту» кубок отдавать?
- Понятно, что у «Зенита» два состава, но рано пока о чем-то категорически говорить.

- ЦСКА, если также продолжит, плюс «Спартак» могут «Зениту» нервы потрепать?
- Сейчас пока рано об этом рассуждать. ЦСКА еще может укрепиться, трансферное окно открыто. Смотря, какие игроки придут: если типа Влашича – одно, а если типа Гаича – другое.

- В «Сочи» опять все на Нобоа держится?
- Видно, что Нобоа пока не набрал кондиции, но даже в таком состоянии он ярко выделяется в нашем чемпионате.

- Может, Федотову стоило его с собой в ЦСКА забрать?
- Нет, это перебор, человеку 37 лет.

источник: «Советский спорт»
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